Kreisklasse: Meistertrainer trifft Lehrmeister - Locke freut sich auf Wiedersehen mit Bruckmeier

Von: Tobias Fischbeck

Bereit für das Aufsteigerduell: Die Altenerdinger Wien Takruri, Domenik Gruber, Leonardo Tunjic, Matthias Loher, Pedro Flores, Maximilian Supe und Niklas Weisser (v. l.). GÜH © GÜH

Nach dem ersten Dämpfer hat Aufsteiger und Topfavorit Altenerding bewiesen, dass er mit Rückschlägen umgehen kann.

Landkreis Erding – Im Spitzenspiel besiegte die SpVgg den FC Hohenpolding 4:0 und steht so wieder ganz oben in der Tabelle. Damit das so bleibt, muss nun im ungleichen Aufsteiger-Duell mit der DJK Ottenhofen der nächste Sieg her.

Dabei kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Trainer Hans Bruckmeier. „Wir freuen uns auf das Duell gegen Brucki. Unter ihm hat unser Trainer Pedro Locke in seiner aktiven Zeit gespielt“, weiß Altenerdings Abteilungsleiter Andi Heilmaier. Gegen Ottenhofen fehlen Niklas Weißer, Julius Krop, Max Supe und Keeper Lukas Loher. Dafür sind die Urlauber Johannes Irl, Antonio Kavran, Ajdin Nienhaus, Alexander Weiher und Nihad Mujkic zurück. Jonas Pamer wird das Tor hüten. Zurück im Kader ist außerdem Samuel Kronthaler.

Knüppeldick kommt es aber für Ottenhofen. Gleich acht potenzielle Stammspieler fallen aus. Abteilungsleiter Benjamin Settles klagt: „So etwas habe ich noch nie erlebt hier“. Andi Lechner hat sich eine Fußverletzung zugezogen. Jonas Kiermaier hat sich am vergangenen Spieltag erneut das Kreuzband gerissen. Zudem fallen Peter und Sepp Knauer sowie Lukas Meinzer mit kleineren Verletzungen aus. Hinter den Einsätzen von Andreas Stürzer und Maxi Wanninger stehen noch Fragezeichen. Hinzu kommen drei Urlauber. „Der womöglich anspruchsvollste Gegner kommt also zum für uns ungünstigsten Zeitpunkt. Aber das Ergebnis ist derzeit absolut nebensächlich, und wir hoffen einfach nur darauf, dass sich niemand mehr verletzt“, betont Settles.

Der FC Finsing 2 hatte zuletzt spielfrei, ist aber stark in die Saison gestartet. Gegen Aspis Taufkirchen ist die Aufgabenstellung für Trainer Thomas Bonnet klar: „Das letzte Spiel hat wieder gezeigt, dass es gilt, Julian Schaumeier in Griff zu bekommen.“ Saisonübergreifend ist Finsing daheim in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen. Diese Serie wolle man beibehalten. „So wollen wir einen Dreier landen, am besten zu null“, sagt Bonnet. Josef Weber, Thomas Obermaier, Bene Aschenbrenner, Michael Helneder und Luca Stark fehlen im Vergleich zum vergangenen Spiel. Tobi Forchhammer, Sebastian Schätzl, Alex Kindshofer und Bene Schiwietz sind zurück.

Trotz des ersten Saisonsieges gibt’s bei Aspis noch viel Arbeit. „Gegen Finsing erwarte ich mir von meiner Mannschaft ein anderes Auftreten, als in den letzten Wochen. 20 Gegentore in vier Spielen sind einfach zu viel“, kritisiert Spielertrainer Leo Balderanos. Auf Bernhard Neumaier und Valentin Keilhacker muss er verzichten.

Nach der schmerzhaften Niederlage im Spitzenspiel möchte der FC Hohenpolding gegen den TuS Oberding zurück in die Spur finden. Trainer Dimi Petkos muss aber für längere Zeit ohne Andi Ertl auskommen, der sich gegen Altenerding das Armgelenk gebrochen hat. Einen Achtungserfolg hatte zuletzt der TuS gegen Berglern gefeiert. Diesmal gibt es aber laut Pressesprecher Franz Humpl zahlreiche personelle Änderungen. Die Einsätze von Michael Tischner und Tim Götze sind fraglich, Julian Renz fehlt aus beruflichen Gründen. Dafür kehren Christian Werner und Tobias Stürzer aus dem Kurzurlaub zurück.

Nach dem Dämpfer gegen Oberding wartet auf den SVE Berglern mit St. Wolfgang ein unangenehmer Gegner: „Wir wollen die verdiente Niederlage wett machen. St. Wolfgang hat eine extrem schnelle Offensive, ähnlich wie Oberding, und da haben wir nicht gut ausgesehen. Daher werden wir eher defensiver agieren“, kündigt Eintracht-Coach Nino Filippetti an. St. Wolfgang ist nach der Niederlage im direkten Duell mit Aspis auf den vorletzten Platz abgerutscht.

Zwei Erdinger Teams stehen zur Volksfestzeit punktgleich an der Tabellenspitze. RW Klettham (siehe Bericht oben) möchte Altenerding auf den Fersen bleiben und ist in Hallbergmoos favorisiert. Die Kletthamer Klasse hat jüngst auch der SC Moosen zu spüren bekommen. Unter der Woche war Spielertrainer Maxi Bauer mit seinem Team im Totopokal (1:4 gegen Dorfen) im Einsatz, gegen Isen sollte es einfacher werden. Der TSV ist als Schlusslicht in der Außenseiterrolle, das weiß auch Trainer Andreas Januschkowetz, aber er hat noch lange nicht aufgegeben: „Wir haben diese Woche im Training intensiv an der Chancenverwertung gearbeitet, um gegen Moosen auf Augenhöhe zu bleiben.“ Kapitän Thomas Deuschl und Julius Schwaiger fallen bei Isen aus.

Die Tabelle

1. SpVgg Altenerding 4 18: 4 9

2. RW Klettham 4 12: 8 9

3. Türk Gücü Erding 4 10: 7 7

4. Hohenpolding 4 10: 9 7

5. SVE Berglern 4 9: 4 6

6. SC Moosen 4 17: 14 6

7. FC Finsing II 3 8: 6 6

8. FC Forstern 4 10: 13 6

9. DJK Ottenhofen 4 6: 6 5

10. Oberding 4 4: 9 4

11. TSV Aspis Taufkirchen 4 7: 20 4

12. VfB Hallbergmoos II 3 10: 9 3

13. TSV St. Wolfgang 4 9: 13 3

14. TSV Isen 4 3: 11 2