Kreisklasse: Moosen schenkt Berglern siebenmal ein, Klettham und Altenerding gewinnen deutlich

Kopf-an-Kopf-Rennen? Eher nicht, Altenerding hatte Türkgücü beim 3:0 fest im Griff. In dieser Szene duellieren sich Altenerdings Nihad Mujkic (l.) und Türkgücüs Berhan Tas. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

In der Kreisklasse patzte der FC Finsing II als einziges Topteam - SpVgg Altenerding und SC Moosen/Vils profitieren.

TSV Isen 0 TuS Oberding 3

„Es war an sich ein schönes Spiel – bis auf das Ergebnis“, meinte TSV-Trainer Andreas Januschkowetz. Bis zur 78. Minute hielt seine Elf gut mit, doch dann machte der TuS in neun Minuten drei Tore. Schütze bei den Gästen war dreimal Markus Weber. Bis dahin sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. „Wir sind sehr tief gestanden und haben auf Konter gespielt“, sagte Januschkowetz. Nach einer Stunde wäre diese Taktik beinahe aufgegangen. Ein Konter über rechts, Markus Obermaier tankte sich bis zur Grundlinie durch, bediente Flo Maurer, der den Ball knapp links neben den Pfosten setzte. Nach einer kurz ausgeführten Ecke nahm Weber die Kugel an, drehte sich und schob zum 1:0 ein (78.). Einen Konter über zwei Spielstationen schloss Weber mit dem 2:0 ab (82.). Tor Nummer drei des Hattricks wurde schön herausgespielt – Weber netzte ein (87.).

FC Türkgücü Erding 0 SpVgg Altenerding 3

„Es war eine verdiente Niederlage. Wir hatten nicht mal eine Minute das Gefühl, dass wir das Spiel drehen könnten. Altenerding war top und uns in jeder Situation überlegen“, räumte Türkgücüs Trainer Benji Tas ein. Matthias Loher hatte die Gäste in Führung gebracht (11.). Schön herausgespielt waren auch die weiteren Tore durch Samuel Kronthaler (37.) und Leart Bilalli (66.). Die Eintrittsgelder der Partie spendete Türkgücü übrigens an die Opfer des Grubenunglücks in der Türkei.

Rot-Weiß Klettham 4 TSV St. Wolfgang 0

Es dauerte etwas, bis die Hausherren ihre Chancen in Tore ummünzen konnten. Kurz vor dem Pausentee drückte Thomas Greckl einen Abpraller über die Linie (43.). In der zweiten Hälfte waren die Rollen klar verteilt. Eine Ecke von Tobias Paulus köpfte Greckl zum 2.0 ein (47.). Paulus selbst war dann mit dem 3:0 am Zug. Er jagte einen Freistoß von der rechten Seite in den linken Winkel (49.). Bei einem Zuspiel von der rechten Seite auf Paulus ließ der Goalgetter den Ball durch auf den mitgelaufenen Attila Lanzendorfen, der ihn zum 4:0 versenkte (81.).

VfB Hallbergmoos 2 2 TSV Aspis Taufkirchen 2

In der ersten Hälfte machten die Platzherren das Spiel. Marc Winkelmann hatte sich über rechts durchgesetzt und mit einem trockenen Linksschuss ins untere Eck die Führung erzielt (24.). Aspis-Goalgetter Julian Schaumaier hatte die Möglichkeit zum Ausgleich, doch in einer 1:1-Situation mit VfB-Keeper Devid Kerciku war er nur zweiter Sieger. Aber auch Aspis-Schlussmann Christoph Neumeier entschärfte noch eine brenzlige Situation. Nach dem Seitenwechsel netzte Schaumaier nach einem Querpass von Rafael Skotras zum 1:1 ein (59.). Aber Hallbergmoos ging erneut in Führung. Nach einem Stellungsfehler in der Aspis-Abwehr gab es Freistoß für die Hausherren, der von Fabio Lo Vullo zum 2:1 verlängert wurde (68.). Aspis warf alles nach vorne und wollte unbedingt den Punkt – mit Erfolg. Schaumaier zog volley ab ins lange Eck zum 2:2 (77.).

SC Moosen 7 SV Eintracht Berglern 1

„Wir wollten auf dem tiefen Platz das Spiel mehr gewinnen. Das war der ausschlaggebende Punkt“, sagt Moosens Spielertrainer Maxi Bauer. Ein Freistoß von Andreas Forsthuber aus rund 25 Metern kam zu Simon Reger, der den Ball über die Linie drückte (17.). Ein Steilpass in die Spitze von Spielercoach Bauer kam zu Felix Daumoser, der Berglerns Torwart stehen ließ und einnetzte (24.). Eine schöne Kombination über rechts schloss Johannes Körbl mit dem 3:0 ab (26.). Wie aus dem Nichts fiel Berglerns Anschlusstreffer. Ein Schuss von Sebastian Herrmann aus 25 Metern aus der Drehung fiel hinten ins Moosener Tor zum 1:3 rein (34.). Nach dem Seitenwechsel wurde Körbl im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte Bauer zum 4:1. Danach gab sich Berglern auf. Durch schöne Zusammenspiele in die Spitze legten Körbl (67./69.) und Daumoser (82.) die Tore zum 7:1-Endstand nach.

FC Forstern 0 FC Hohenpolding 2

Noch nicht viel los war in der ersten Hälfte. „Das war noch ziemlich durchwachsen. Beide Mannschaften waren sehr nervös. Es gab wenige Möglichkeiten. Aber in der zweiten Hälfte kamen wir besser ins Spiel“, bilanziert Hohenpoldings Trainer Dimi Petkos, der dann schnell Grund zur Freude hatte. Eine Eck von Tom Hönninger köpfte Martin Neudecker zum 1:0 ein (54.). Daniele Eibl tankte sich dann über den Flügel durch und bediente Max Nitzl, doch der Ball wurde von Forsterns Verteidiger Benedikt Keilhacker unglücklich ins eigene Tor verlängert (61.). Die Platzherren machten hinten auf und versuchten ihr Glück mit langen Bällen – jedoch erfolglos. Bei den Gästen sah Vitus Hörl noch die Ampelkarte (80.).

FC Finsing 2 2 DJK Ottenhofen 4

Tom Simml hatte gleich in der Anfangsphase die dicke Möglichkeit zum 1:0, doch er schoss freistehend aus elf Metern den Ottenhofener Keeper Andreas Stadler an. Besser machte es dann Manuel Fuchs, der einen Pass von Benedikt Schiwietz aus 18 Metern annahm und diesen aus der Drehung zur 1:0-Führung im Tor versenkte (24.). Nach dem Seitenwechsel drehte die DJK innerhalb von drei Minuten die Partie. Markus Morawietz spielte noch einen Gegenspieler aus und netzte zum 1:1-Ausgleich ein (49.). Einen Freistoß verlängerte dann Julian Jaros zum 2:1 für die DJK (50.). Wenig später lief Jaros aufs Finsinger Tor zu und verwandelte zum 3:1 (52.). Eine Flanke von Marco Simml drückte Michael Helneder zum 2:3 über die Linie (67.). Tom Simml hatte in der Finsinger Drangphase noch einen Lattentreffer. Doch mit dem 4:2 durch Morawietz war die Partie endgültig zugunsten der Ottenhofener entschieden (80.). Finsings Spielertrainer Thomas Bonnet haderte mit der Leistung des Unparteiischen Florian Felkel. „Er hat unnötig Brisanz ins Spiel gebracht und Tumulte ausgelöst“, meinte er. So fand Bonnet auch die Ampelkarten gegen ihn und seinen Spieler Felix Loskot überzogen. (do)