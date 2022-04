Kampf der Orts- und Tabellennachbarn: SC Moosen empfängt Aspis Taufkirchen

Kreisklasse kompakt

Von Tobias Fischbeck schließen

Innerhalb von acht Punkten liegen die ersten Fünf der Kreisklassen-Tabelle. So vergeht im Moment kein Spieltag ohne ein Topduell.

Landkreis Erding - Das Spitzenspiel steigt diesmal beim SC Moosen. Das Derby gegen den TSV Aspis Taufkirchen ist auch tabellarisch ein echtes Nachbarschaftsduell. SCM-Coach Maxi Bauer weiß um die Schwierigkeit: „Wir wollen endlich den ersten Dreier 2022 holen und zurück in die Erfolgsspur finden. Beim Derby wissen wir genau, was auf uns zu kommt.“ Bis auf Andi Galler und Bauer selbst sind alle Mann an Bord. Aspis ist in dieser Saison oft eine Wundertüte. Spielertrainer Leo Balderanos wünscht sich den Beginn einer positiven Serie: „Aktuell fehlt uns einfach der Rhythmus. Viele Spieler können nicht ans Leistungsniveau der Vorrunde anknüpfen. Dennoch wollen wir uns im Derby durchsetzen.“

Spitzenreiter FC Moosinning II hat das Match beim TuS Oberding vor der Brust. FCM-Spielertrainer Manuel Gröber erwartet „eine zweikampfstarke Oberdinger Mannschaft“. Fehlen werden beim Spitzenreiter außer den Langzeitverletzten noch Alex Hofmeister und Marco Bertsch. Oberding bangt laut Pressesprecher Franz Humpl um den Einsatz des angeschlagenen Markus Bauer. „Moosinning ist Favorit, aber wir wollen ihnen nichts schenken“, sagt Humpl.

Der SV Eichenried ist bei einem Spiel mehr punktgleich mit Moosinning und darf sich keinen Ausrutscher erlauben. „Es erwartet uns gegen den FC Hörgersdorf eine Mannschaft mit viel Selbstvertrauen, die aus den letzten vier Ligaspielen drei Siege geholt hat. Nichtsdestotrotz wollen wir das 2:2 aus der Hinrunde wieder gutmachen“, sagt Eichenrieds Trainer Stefan Huber. Michael Adam und Max Roßkothen kehren in den Kader zurück. Hörgersdorfs Trainer Hans-Peter Walter möchte den Lauf fortsetzen: „Warum sollen wir am Wochenende nicht wieder für eine Überraschung sorgen?“

Der FC Hohenpolding ist ärgster Verfolger des Führung-Duos. Gegen den FC Forstern zählt nur ein Sieg für das Team von Trainer Thomas Bachmaier. „Forstern wird ein unangenehmer Gegner sein. Das haben sie zuletzt mit einem beachtlichen 1:1 gegen Moosen gezeigt“, sagt er. „Deswegen hoffe ich, dass wir an die zuletzt guten Leistungen anknüpfen können. Wir wollen auf jeden Fall den Druck auf die Tabellenführer hoch halten.“ Thomas Neumaier, Alex Schmid und Thomas Hönninger kehren ins Team zurück.

Klar verteilt sind auch die Rollen beim Spiel zwischen dem SV Eintracht Berglern und dem sieglosen Schlusslicht SV Buch. „Wir sind in der Favoritenrolle, die wir annehmen aber nicht leichtfertig damit umgehen“, sagt Berglern-Coach Nino Filippetti.

Der TSV Isen kann sich im Heimspiel gegen Rot-Weiß Klettham nicht nur weitere Luft im Abstiegskampf verschaffen, sondern den Rückstand auf Klettham auf drei Punkte verkürzen. „Klettham ist eine spielstarke Mannschaft, die man aber auch immer wieder mal knacken kann“, weiß Isens Trainer Tiemo Wennrich.