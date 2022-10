Drei Platzverweise in Oberding - Finsing II unterliegt im Verfolgerduell

Brenzlige Situation im Altenerdinger Strafraum, aber die Finsinger Thomas Götzberger und Manuel Fuchs (rote Trikots, v. l.) können sich nicht durchsetzen. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

In der Kreisklasse im Raum Erding war auch am vergangenen Wochenende wieder einmal viel geboten. In Oberding gab es mehrere Platzverweise. Der FC Finsing II verliert.

FC Hohenpolding 1 SC Moosen 2



Einen glücklichen Sieg feierte der Tabellenzweite. „Wir hatten über die gesamte Partie mehr Spielanteile und waren das bessere Team“, sagte Hohenpoldings Trainer Dimitrios Petkos. Geholfen hat das nichts. Moosen ging durch Felix Daumoser in Führung (36.). Erst in der 82. Minute glich Hohenpolding durch einen von Daniele Eibl eiskalt verwandelten Strafstoß verdientermaßen aus. Doch nur sechs Minuten später erzielte Simon Reger nach einem 30-Meter-Freistoß, der über Umwege zu ihm kam, den Moosener Siegtreffer.

TuS Oberding 1 FC Türkgücü Erding 2

Die favorisierten Oberdinger waren das bessere Team. Dann sah Sebastian Stemmer die Rote Karte (36.). Laut Schiedsrichter wegen einer Tätlichkeit, laut TuS- Pressesprecher Franz Humpl hat Stemmer beim Aufstehen versehentlich den Gegenspieler getroffen. Trotz Unterzahl erzielte Tim Götze nach Vorarbeit von Markus Bauer das 1:0 für Oberding (39.). Kurz darauf gab es einen umstrittenen Handelfmeter für Türkgücü, den Kaan Cay sicher verwandelte (41.). Anschließend sah Oberdings Bernd Lehmer wegen Schiedsrichterbeleidigung Rot. Gegen dezimierte Oberdinger taten sich die Gäste leichter. Cay wurde in der Box schön freigespielt und traf unhaltbar zum 2: (62.). In der 88. Minute sah Türkgücüs Cengiz Altun noch Gelb-Rot.

TSV St. Wolfgang 1 TSV Isen 0

Im Kellerduell hatte Isen in der ausgeglichenen ersten Halbzeit leichte Vorteile, doch die Hausherren gingen in Führung. Marko Kaltners Schuss aus dem Halbfeld landete im langen Eck (42.). Im zweiten Durchgang hatte Marc Obermaier die große Chance zum Ausgleich, doch Keeper Thomas Waltl parierte stark. Kurz vor Schluss sah Isens Thomas Deuschl nach einer Notbremse Rot (84.).

Eintracht Berglern 4 VfB Hallbergmoos 2 1

Nach 23 Minuten erzielte Thomas Schmid nach einem Steckpass von Sebastian Herrmann in die Box mit links und am jungen Torwart vorbei die Berglerner Führung. Kurz nach der Pause legte die Eintracht durch Matteo Gumpold das 2:0 nach (47.). Mathias Fritsch verkürzte zwischenzeitlich auf 1:2 (54.), doch Sebastian Herrmann (66.) und Sebastian Hemauer (88.), die an drei SVE- Treffern beteiligt waren, machten den Deckel drauf. „Es war ein verdienter Sieg. Wir wollten für die Zuschauer nach der 1:7-Niederlage zuletzt Wiedergutmachung betreiben“, sagte Berglerns Coach Nino Filippetti.

FC Finsing 2 1 SpVgg Altenerding 3

Im Verfolgerduell ging Altenerding durch einen Doppelpack von Matthias Loher (22./43.) noch vor der Pause 2:0 in Führung. In der 63. Minute gelang Thomas Obermaier der Anschluss. Aber zehn Minuten später stellte Leart Bilalli den alten Abstand wieder her (73.). Das war gleichzeitig der Endstand. „Es war das erwartet schwere Spiel – vor allem in der Anfangsphase“, sagte Altenerdings Fußballchef Andi Heilmaier. „Aber dann kamen wir besser in die Partie, und die Tore fielen zum richtigen Zeitpunkt. Auch nach dem Anschlusstreffer zeigten wir die richtige Reaktion, so dass der Sieg insgesamt verdient war.“ Zwei Verletzungen überschatten den Altenerdinger Sieg. Sammy Kronthaler zog sich eine Blessur am Ellbogen zu, Alex Weiher verletzte sich am Knie.

DJK Ottenhofen 2 FC Forstern 4

Bereits nach fünf Minuten brachte Andreas Freiwald Forstern in Führung. Bastian Keilhacker erhöhte wenig später auf 2:0 (11.), ehe Freiwald den dritten Gästetreffer nachlegte (22.). Markus Morawietz konnte vor dem Seitenwechsel zumindest auf 1:3 verkürzen (37.). „Wir waren in der ersten Halbzeit im Tiefschlaf und sind nur hinterhergelaufen. Wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen“, kritisierte DJK-Trainer Hans Bruckmeier. „In der Pause haben wir intern etwas verändert. Im zweiten Durchgang war es dann deutlich besser und wir hatten dann sofort unsere Chancen“, sagte er. Nach dem 2:3 durch Felix Schreiner (63.) wurde es auch noch mal spannend. In der Schlussphase sorgte Tobias Keserü nach einer Ecke allerdings für die Entscheidung zugunsten der Forsterner (78.).

Aspis Taufkirchen 1 Rot-Weiß Klettham 2

Etwas glücklich war der Sieg, den der Spitzenreiter beim Kellerkind feierte. Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange, bis die Gäste durch Thomas Greckl etwas schmeichelhaft in Führung gingen (48.). Nach einer Stunde glichen die Hausherren durch Orhan Ibi aus (60.). Im Gegenzug stellte Kletthams Goalgetter Tobias Paulus allerdings den alten Vorsprung wieder her (62.). Aspis erspielte sich im Verlauf der Partie zahlreiche Großchancen, scheiterte aber mehrmals am glänzend aufgelegten Kletthamer Keeper Florian Leininger.