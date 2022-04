FC Finsing II vor Partie gegen SC Moosen: „Laufen, kämpfen, beißen“

Von: Dieter Priglmeir

Der SC Moosen ist heute zu Gast beim FC Fisning II.

Die Rollen sind klar verteilt, wenn der Tabellenvorletzte den Vierten empfängt. „Wir stellen uns darauf ein, dass wir 90 Minuten Gas geben müssen“, sagt Finsings Spielertrainer Thomas Bonnet.

FC Finsing II – SC Moosen (Do., 19.30 Uhr): Er konkretisiert das so: „Laufen, kämpfen, beißen.“ Christopher Biendl (Zerrung), Basti Schätzl (erkrankt) und Stefan Morawitz fallen aus.

„Alle anderen haben wir an Bord“, sagt Bonnet, der hofft, dass sein Team die Euphorie vom Last-Minute-Sieg gegen Buch mitnimmt. Wie berichtet, hatte die FC-Reserve in letzter Minute das 3:2 erzielt.

Gute Erinnerung an den jüngsten Spieltag hat auch Moosens Spielertrainer Maxi Bauer. Nach dem 4:1-Sieg in Hörgersdorf sei seine Mannschaft heiß darauf, im gleichen Stil so weiterzumachen. „Leider haben wir die ersten Spiele der Rückrunde verschlafen, und daher ist der Abstand nach ganz oben ein bisschen zu groß geworden“, bedauert der Ex-Buchbacher. Selbst bei einem Sieg wären es noch neun Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten SV Eichenried. „Trotzdem werden wir uns nicht hängen lassen, sondern jedes Spiel zu 100 Prozent ernst nehmen“, verspricht Bauer. „Zudem spielen wir ja noch gegen Moosinning und Eichenried.“ Gegen Finsing kann Bauer bis auf Simon Reger seine Bestbesetzung aufbieten. (Dieter Priglmeir)