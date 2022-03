Kreisklasse: Das Spitzenduo Moosinning II und Eichenried setzt sich ab

Von: Daniela Oldach

Teilen

Ins Straucheln kommt hier Justin Bauer (l.) im Duell mit Berglerns Marcus Balbach. Mit seinen beiden Toren schießt er später den SV Eichenried im Alleingang zum Sieg. © Herkner

Endlich starteten auch die Mannschaften ab der Kreisliga im Gebiet Donau/Isar ins neue Jahr. Langsam kristallisiert sich ein Spitzen-Duo heraus.

FC Hohenpolding 2 SV Buch 0

Die Erleichterung war FCH-Spielertrainer Thomas Bachmaier sichtlich anzumerken. „Ich bin sehr froh über den gelungenen Start in die Rückrunde. Wir hatten viele Kranke und Verletzte. Und Buch ist nicht aufgetreten wie ein Tabellenletzter“, so Bachmaier. Die Gäste machten Druck und agierten viel mit langen Bällen. Das Spiel aber machten die Platzherren. Tommi Neumaier hatte sich über außen durchgesetzt, zur Grundlinie durchgegangen und dann auf Bachmaier zurückgelegt. Der Spielercoach nagelte den Ball vom Elfmeterpunkt ins Netz (26.). Matthias Bauer setzte das Leder bei einem Alleingang knapp neben das Gehäuse. Neumaier und Tommi Hönninger trafen nur die Latte. Nach einem weiten Bucher Ball lief ein Gästespieler alleine aufs Tor zu, doch Hohenpoldings Schlussmann Max Grichtmaier entschärfte die Aktion. Eine ähnliche Situation hatten die Gäste auch in der zweiten Hälfte, in der sich die Platzherren hingegen das Leben selbst schwer machten. Die Entscheidung hätte schon viel früher fallen können. Doch erst als Hönninger den Ball super in die Gasse steckte, gelang Bachmaier in einer 1:1-Situation das 2:0 (84.).

TSV Aspis Taufkirchen 3 Rot-Weiß Klettham 5

„Wir haben hinten einfach katastrophale Fehler gemacht. Unser gesamtes Auftreten hat nicht gepasst. Vom Fußballerischen her waren wir zwei Klassen schlechter. Da gibt es nichts schönzureden.“ Hart ging Aspis-Coach Leonidas Balderanos, der selbst wegen einer Oberschenkelzerrung fehlte, mit seiner Mannschaft ins Gericht. Einen TSV-Fehlpass über die linke Seite bestrafte Kletthams Tobias Paulus mit dem 1:0 – einem Schuss ins lange Eck (19.). Jonas Laschinger erhöhte nach Vorlage von Thomas Greckl auf 2:0 (28.), ehe Julian Schaumaier per Einzelaktion verkürzte (30.). Doch Greckl (35.) und Tobias Paulus (45.) schossen eine beruhigende 4:1-Halbzeitführung für die Gäste heraus. Bei einem Abstoß von Aspis gewann Klettham das Kopfballduell, der Ball kam zu Greckl, der auf 5:1 erhöhte (63.). Danach schalteten die Gäste zwei Gänge zurück. Aspis verkürzte durch eine weitere feine Schaumaier-Einzelaktion (78.) und einem Tor von Rafail Skotras (83.) auf 3:5. „Doch das war einfach zu wenig. Es war nur noch Ergebniskosmetik. Mehr nicht“, so Balderanos.

SVE Berglern 1 SV Eichenried 2

„Wir hätten uns ein Unentschieden verdient gehabt, denn wir haben Moral bewiesen. Eichenried hat es einfach clever gemacht und war die ausgebufftere Mannschaft“, resümierte Berglerns Trainer Nino Filippetti. Und auch Eichenrieds Justin Bauer hatte wieder einen glänzenden Tag erwischt. Beide Eichenrieder Tore gehen auf das Konto des Goalgetters. Beide Male hatte er die Berglerner Abwehr schulbuchmäßig ausgekontert. Beim 1:0 lenkte er das Leder am herauseilenden Berglerner Keeper Thomas Bauer ins Netz (11.). Das 2:0 war eine ähnliche Situation. Nach zwei Kontakten über das Mittelfeld kam Bauer erneut ans Leder, tankte sich über links außen durch und traf den Innenpfosten. Von dort sprang der Ball ins Netz (47.). Halbzeit zwei gestaltete sich laut Filippetti relativ ausgeglichen. Bauer hatte sogar noch das 3:0 auf dem Fuß, doch zuerst schoss er nur Keeper Bauer an, den Abpraller setzte er über die Latte (61.). SVE-Akteur Sebastian Mandler sah wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte (68.). In Überzahl hatte Berglern mehr Spielanteile, kam aber nur noch zum Anschlusstreffer durch Sebastian Hemauer (84.).

TSV Isen 0 FC Finsing II 4

Lesen Sie auch FC Pipinsried gewinnt Prestigeduell - Neuzugänge Durrans und Yilmaz treffen Der FC Pipinsried beweist beim 4:2 gegen den TSV 1865 Dachau, dass sie die beste Mannschaft im Landkreis sind. Am Ende ziegen sich beide Trainer zufrieden. FC Pipinsried gewinnt Prestigeduell - Neuzugänge Durrans und Yilmaz treffen TSV 1865 Dachau: Zweite Niederlage, aber Fortschritt erkennbar Zweites Vorbereitungsspiel, zweite Niederlage – der TSV 1865 Dachau wartet weiter auf den ersten Sieg in der Vorbereitungsphase auf die Frühjahrsrunde in der Bayernliga Süd. TSV 1865 Dachau: Zweite Niederlage, aber Fortschritt erkennbar

Mit gepflegtem Fußball hatte diese Partie nichts zu tun, resümiert FCF-Spielertrainer Thomas Bonnet. Denn das sei auf dem schlechten Platz gar nicht möglich gewesen. So spielte sich das meiste im Mittelfeld ab. Nach einem Einwurf kam das Leder per Kopfballverlängerung zu Luca Walther, der zum 1:0 vollstreckte (35.). Das war der Höhepunkt der ersten Hälfte, die ansonsten von Standards von beiden Seiten geprägt war. Nach Wiederanpfiff eroberte Alex Huber aus dem Pressing den Ball und versenkte ihn aus 16 Metern zum 2:0 (53.). „Mit dem 2:0 war es auch gegessen“, meinte Bonnet. Nach seiner Balleroberung machte Walther aus 18 Metern das 3:0 (63.). Den Schlusspunkt setzte Christopher Biendl. Isen vertändelte den Ball, Biendl lief aus 30 Metern aufs Tor zu und schloss aus acht Metern zum 4:0 ab (77.).

FC Moosinning II 5 FC Hörgersdorf 0

Überlegen präsentierte sich Spitzenreiter Moosinning von der ersten bis zur letzten Minute. Und das ging auch gleich sauber los für die Platzherren. Einen Einwurf von rechts verlängerte Marco Esposito auf Christoph Kollmannsberger, der zur Führung einköpfte (2.). Das 2:0 legte Maximilian Henneberger schnell nach (5.). Kurios war das 3:0: Kollmannsberger verlor zwar das Kopfballduell gegen seinen Gegenspieler, doch Moosinnings Stefan Erl war aus dem Mittelfeld mitgesprintet. Er jagte den Ball aus 20 Metern mit einem satten Schuss ins Netz (37.). Auch in der zweiten Halbzeit hatte der FCM viele Spielanteile und folglich auch viele Möglichkeiten. Alexander Hofmeister schloss flach aus 20 Metern zum 4:0 ab (56.). Beim 5:0 nutzte Zeno Fendt einen Hörgersdorfer Abwehrfehler aus und schob unten links zum Endstand ein (76.). (Daniela Oldach)