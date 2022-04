Kreisklasse: Moosinning überragend - Torspektakel in Klettham - Eichenried mit besserem Ende

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Verbissen geführte Partie ohne Sieger: Forstern und Oberding trennten sich 0:0, hier versucht sich TuS-Spieler Sebastian Stemmer (M.) gegen (v. l.) Andreas Ullmann und Lukas Gröppmair durchzusetzen. © Christian Riedel

Die Reserve des FC Moosinning holt zwei Siege. Darunter ein überragendes 8:0 gegen Klettham. Eichenried gewinnt mit Glück in einem ereignisreichen Spiel in Klettham.

FC Forstern : TuS Oberding 0:0

Mit einem wohlwollenden Blick lässt sich über diese Begegnung sagen, dass beide Teams damit zufrieden sein durften, nicht verloren und einen Punkt geholt zu haben. Weniger wohlwollend brachten gerade offensiv Forstern und Oberding viel zu wenig aufs Feld. Für die Hausherren hatten Christian Fußstetter und Andreas Ullmann noch die besten Möglichkeiten, letztlich ging das 0:0 völlig in Ordnung. „Wir festigen uns defensiv und verlieren nicht mehr, aber nach vorne fehlt noch etwas der Druck,“ analysierte Forsterns Pressesprecher Albert Bowinzki.

FC Hörgersdorf : SC Moosen 1:4

Die Hausherren hatten die erste gute Chance des Spiels, Martin Stöckl schoss knapp drüber. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und untermauerten ihren Favoritenstatus mit einem Doppelschlag nach zehn Minuten durch Andreas Forsthuber und Felix Daumoser. Beide Male unterliefen den Hörgersdorfern in der Entstehung individuelle Fehler. Im zweiten Durchgang entschied Johannes Körbl mit dem 3:0 in der 60. Minute die Partie. Die Gastgeber zeigten durchaus einen bemühten Auftritt und belohnten sich immerhin mit dem Anschlusstreffer durch Markus Berger nach einem Freistoß. Schon wenig später stellte Daumoser per Strafstoß aber den alten Abstand wieder her. Eine Aufholjagd folgte nicht mehr, da Torschütze Berger noch Gelb-Rot sah und Gäste-Torwart Florian Leininger kurz vor Schluss einen gefährlichen Kopfball von Georg Strohmeier parierte.

SVE Berglern : FC Hohenpolding 1:2

Im ersten Durchgang fielen keine Tore. Hohenpoldings Thomas Neumaier prüfte einmal mit einem Volleyabschluss Torwart Thomas Bauer, und auf der anderen Seite parierte Gäste-Keeper Maximilian Grichtmaier einen Gewaltschuss von Francesco Murgia. Nach der Pause schienen sich beide Teams mit der Aussicht auf ein 0:0 anzufreunden, bis die Gäste plötzlich dank zweier Standards 2:0 führten. Beim 1:0 lenkte Thomas Bachmaier einen Freistoß, der an Freund und Feind vorbei zu segeln drohte, ins Netz. Das 2:0 hingegen war ein „Karsamstags-Freistoß“, wie es Berglerns Co-Trainer Marcus Balbach formulierte. Martin Neudecker versenkte den Ball aus rund 20 Metern Entfernung. Zehn Minuten vor Schluss bekamen die Gastgeber nach einem Foul an Thomas Schmid einen Elfmeter zugesprochen, den Sebastian Herrmann zum Anschlusstreffer verwandelte. Danach hätte Georg Meier noch per Drehschuss ausgleichen können, Bauer war aber zur Stelle. „Eine etwas unglückliche Niederlage wegen der beiden Standardtore, aber mit der kämpferischen Leistung meines Teams bin ich zufrieden,“ resümierte Balbach.

RW Klettham : SV Eichenried 3:4

Beinahe wäre der Tabellenführer gestolpert, aber zwei Tore in den Schlussminuten knackten die wackeren Kletthamer. Die Hausherren gingen durch einen schönen Schuss von Spielmacher Tobi Paulus nach 17 Minuten in Führung. Kurz nach der Pause erhöhte Thomas Greckl per Handelfmeter gar auf 2:0 für den Außenseiter. Eichenrieds Goalgetter Korbinian Lommer setzte aber schnell den Anschlusstreffer zum 1:2 dagegen. Klettham ließ sich davon nicht beeindrucken. Paulus schickte in der 70. Minute Leon Ziegler in die Tiefe, der den alten Abstand wieder herstellte. Postwendend verkürzten die Gäste durch Lommer aber schon auf 2:3. „Das war der Knackpunkt, das Tor ist zu schnell gefallen“, analysierte Kletthams Trainer Ernst Wiesmüller. In der Schlussphase glich Philipp Traa nämlich zunächst aus. Und mit einem zum Eigentor missratenen Klärungsversuch entglitt den Hausherren die Partie in der 88. Minute noch komplett.

FC Moosinning 2 : TSV Isen 1:0

Pflichtaufgabe erledigt: Positivere Worte lassen sich nach dem eher schwachen Auftritt der Moosinninger Aufstiegsaspiranten nicht wirklich finden. Ihren besten Angriff des Spiels nutzten die Hausherren in der 23. Minute zum entscheidenden Tor des Tages. Zeno Fendt hatte sich am linken Flügel durchgesetzt und auf Stefan Erl geflankt, der aus sechs Metern einschoss. Danach zeigte der FCM wenig bis nichts mehr, Isen hätte durchaus einen Punkt verdient gehabt. Dafür reichte es aber unter anderem nicht, weil Willi Kern in der 80. Minute per Freistoß nur die Latte traf. Kurz vor Schluss verpasste noch Maxi Henneberger nach einem Konter frei vor dem Tor das 2:0.

FC Moosinning 2 : Rot-Weiß Klettham 8:0

Bereits beim Aufwärmen erkannte FCM-Vorsitzender Karl Thumbs an der Einstellung der Schwarz-Gelben, dass die Jungs heiß seien, besseren Fußball als zwei Tage zuvor zu zeigen. „Das Spiel gegen Isen war grottenschlecht“, schimpfte er. Die Reaktion 48 Stunden später: überragend. Völlig überforderte Kletthamer waren bereits nach zehn Minuten „zerschossen“, sagte Thumbs. Bereits nach zwei Minuten kratzte ein Kletthamer Verteidiger Stefan Erls Kopfball von der Linie. Wenig später jubelte Moosinning dann zum ersten Mal. Benedikt Thumbs köpfte nach einer Ecke ein (7.). Zwei Abwehrpatzer binnen weniger Sekunden nutzte Manuel Gröber per Doppelschlag (9./10.). Nur acht Minuten später stellte Benedikt Thumbs per Elfmeter auf 4:0. „Eigentlich unvorstellbar, dass es dann so läuft. Die ersten 20 Minuten waren der Wahnsinn“, lobte Karl Thumbs. Die Gäste fanden zu keiner Zeit des Spiels Zugriff und verloren fast jeden Zweikampf. Durch einen erneuten Doppelschlag im zweiten Durchgang erhöhten die Gastgeber durch Tore von Thomas Auerweck (56.) und Zeno Fendt (57.) auf 6:0. Im Schongang trafen Fendt (74.) und Erl (80.) zum 8:0-Endstand. „Es hätte auch zweistellig ausgehen können“, resümierte Thumbs. (Andreas Priglmeir) (Daniel Georgakos)