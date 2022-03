Kreisklasse: Taufkirchen und Berglern mit sechs Treffern - Eichenried erobert die Tabellenführung

Von: Daniela Oldach

Sowohl Berglern als auch Taufkirchen treffen sechs mal. Eichenried fährt mit einem Kantersieg gegen die Reserve aus Finsing den Sieg zur Tabellenführung ein.

SC Moosen : SV Eintracht Berglern 3:6

Niedergeschlagen war SCM-Spielertrainer Maxi Bauer nach dem 3:6. Die Gegentore resultierten aus individuellen Fehlern, Bauer selbst hat sich verletzt. Seine Elf war von Corona arg gebeutelt gewesen, 17 Fälle gab es in der Mannschaft. „Meine Jungs sind bei weitem noch nicht bei der alten Stärke“, bilanziert er. Nachdem Moosen seine Chancen nicht verwertet hatte, nutzte Thomas Schmid mit einem Doppelschlag zwei individuelle Fehler des SCM eiskalt aus (31./33.). Per Elfmeter verkürzte Andreas Galler (39.), doch im Gegenzug stellte Wolfgang Fischer den alten Abstand wieder her (41.). Die Freistöße von Johannes Körbl (55.) und Andreas Forsthuber (62.) passten aber genau, und so stand es 3:3. „Wir waren aber nicht fähig, das Momentum mitzunehmen“, ärgert sich Bauer. Sebastian Hemauer machte das 4:3 für Berglern (65.). Dann machten die Platzherren auf, und Hemauer war noch mit zwei Kontertoren erfolgreich (76./86.). Bei einem Zweikampf verletzte sich Spielercoach Bauer (58.). Er hatte den Ball noch vorbeigespitzelt und bekam dabei von seinem Gegenspieler einen heftigen Tritt.

SV Buch : TuS Oberding 1:4

Die Gäste kamen gut ins Spiel und gingen schnell in Führung. Tobias Stürzer bugsierte die Kugel aus sechs Metern ins linke Eck zum 1:0 (9.). Einen Handelfmeter nutzte Christian Werner zum 2:0 (16.). Dabei hatte Oberding Glück, denn SVB-Keeper Stefan Auer war noch mit den Fingern dran. „Dann haben wir es versäumt, das 3:0 zu machen“, sagt TuS-Pressewart Franz Humpl. Denn ein Freistoß aus 18 Metern von Bernd Lehmer ging zwar über die Mauer, landete aber an der Latte. Und beim Abpraller stand Alex Neumaier im Abseits. Motiviert kam Buch aus der Kabine und wurde schnell mit dem 1:2 durch Philipp Simon belohnt (51.). Danach waren aber weiter die Gäste am Drücker. Einen Abpraller verwandelte Robin Schluttenhofer aus acht Metern zum 3:1 (66.), und Sebastian Stemmer machte mit dem 4:1 den Sack zu (74.).

Rot-Weiß Klettham : FC Hörgersdorf 1:2

Die Gäste waren kämpferisch stark und gingen auch verdient in Führung. Nach einem Eckball drückte Thomas Schmittner die Kugel aus dem Strafraumgewühl über die Linie (29.). Per Kopf glich Tobias Paulus nach Vorlage von Thomas Greckl aus (60.). Ebenfalls per Kopf nach einem Eckball gelang Korbinian Gruber der Hörgersdorfer Siegtreffer (83.). Beide Teams hatten noch gute Möglichkeiten in der alles andere als farblosen Partie. Denn es gab gleich drei Platzverweise. Bei den Hausherren sah Emir Hadzikvic Rot, Belmin Dzigum Gelb-Rot – beide Male wegen Meckerns. Bei Hörgersdorf flog Daniel Stadler nach einer Notbremse an Christoph Greckl mit Rot vom Platz.

TSV Isen : TSV Aspis Taufkirchen 0:6

Der Sechserpack war laut Aspis-Spielercoach Leonidas Balderanos auch in der Höhe verdient. Isen hatte einen schlechten Tag erwischt und agierte zu passiv. Den Anfang zum Kantersieg machte Rafail Skotras, der eine Flanke über Isens Keeper Christian Zech einköpfte (20.). Die Kugel wurde Julian Schaumaier in den Lauf gespielt, der Goalgetter ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und vollendete eiskalt zum 2:0 (29.). Mit einem trockenen Schuss aus 25 Metern ins lange Eck machte Skotras das 3:0 (63.). Und spätestens nach dem Doppelpack von Maximilian Bachmaier (76./82.) war die Partie endgültig entschieden. Kiriakos Diamantidis hatte die Chance zum 6:0, doch er verschoss einen Elfmeter. So machte eben Schaumaier das halbe Dutzend voll. Er verlängerte eine Ecke per Kopf ins Kreuzeck (90.).

SV Eichenried : FC Finsing II 5:0

In den ersten zehn Minuten hielten die Gäste noch gut dagegen, dann aber machte Eichenried das Spiel. Erste Chance, erstes Tor: Einen Steilpass netzte Justin Bauer zum 1:0 ein (24.). Eine kurz ausgeführte Ecke köpfte Maximilian Kirmeyer zu Lommer weiter, der zum 2:0 traf (29.). SVE-Spieler des Tages war aber Sebastian Mandler mit seinem Hattrick, auch wenn es kein lupenreiner war. Einen Querpass von Florian Bies jagte er zum 3:0 in die Maschen (35.), per Kopf machte er das 4:0 (76.), und mit einem satten Schuss aus 25 Metern ins lange Eck geht auch das 5 : 0 auf sein Konto (84.). Beste Finsinger Chance war eine Bogenlampe, die SVE-Keeper Jakob Krütten aber übers Tor lenkte. (Daniela Oldach)