Kreisliga 2 Donau/Isar: Eichenried wird zum Favoritenschreck gegen Allershausen

Kreisliga 2 kompakt: Eitting geht in Überzahl unter, Eichenried schlägt das nächste Top-Team

Der Torwart ist schneller: Lengdorfs Lukas Hibler rettet vor Eittings Tobias Herrmann. Simon Nußrainer (l.) ist froh. F.: güh © güh

In der Kreisliga 2 verliert der FC Eitting trotz Überzahl deutlich gegen Lengdorf. Eichenried feiert einen Kantersieg über Allershausen.

Schön langsam wird die Luft dünn für die BSG. Die Niederlage im Kellerduell „haben wir uns selbst zuzuschreiben“, gab Trainer Thomas Bachmaier zähneknirschend zu. Wenig gefährlich traten die Hausherren auf, zudem prägten viele Ballverluste und wenig eigene Chancen das Bild. Die Zuschauer sahen insgesamt kein gutes Spiel. Insbesondere im ersten Durchgang hatte Taufkirchen Glück, dass die Gäste recht fahrlässig mit ihren Chancen umgingen, vor allem Michael Kopp und Christoph Holmeier.

Doch dann ging’s für Taufkirchen viel zu schnell: Thomas Kopp vollstreckte sicher (10.). In der Folge lief bei beiden Teams wenig zusammen, doch nach knapp einer Stunde die Vorentscheidung: Kopp schob ins quasi leere Tor ein.

Statt die Führung clever zu verwalten, wackelte Kranzberg jedoch. Hoffnung keimte prompt bei der BSG auf, als Spielertrainer Bachmaier einen Steckpass von Valentin Unterreitmeier – allein vor SVK-Keeper Christoph Nieder – zum 1:2-Anschlusstreffer vollendete (77.). Unterreitmeier hatte kurz vor Schluss sogar noch die Möglichkeit zum 2:2, schloss aber zu überhastet ab.

Kreisliga 2 Donau/Isar: FC Lengdorf schlägt Eitting deutlich

FC Eitting - FC Lengdorf 0:4

Schön langsam brennt der Baum in Eitting. Nachdem die Zellermeyr-Elf mit dem Ziel Aufstieg gestartet war, sind es nun nur noch zwei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegs-Relegationsrang.

Nachdem Bastian Fischer seine Farben nach einem feinen Fumelli-Zuspiel und einer starken Körpertäuschung im Strafraum zunächst in Führung gebracht hatte (15.), wäre alles gerichtet gewesen für den FCE: Bereits nach 26 Minuten verabschiedete sich Fischer nämlich nach einer Notbremse zum Duschen. Doch statt in Überzahl den Sieg zu erzwingen, vergaben die Hausherren im ersten Durchgang beste Dinger, etwa Christoph Härtl (Kopfball an die Latte) oder Bene Beierl.

Nach dem Seitentausch waren die Eittinger dann aber völlig von der Rolle, verstrickten sich mehr in Diskussionen untereinander. Und Lengdorf? Drehte mit einem Mann weniger auf. Erst verlängerte Fumelli per Kopf, und Lukas Fischer schloss ab (50.). Dann stellte Maxi Mayer per Lupfer auf 3:0 (58.). Den Schlusspunkt setzte Simon Nußrainer mit einem feinen Solo (68.). „Wer mit einem Mann mehr zu Hause 0:4 spielt, hat verdient verloren“, resümierte FCE-Coach Thomas Zellermayr. Heilfroh dürfte dagegen Bastian Fischer gewesen sein. „Da wird er für die Mannschaft wohl was springen lassen müssen“, meinte FCL-Sprecher Dietmar Fischer grinsend.



TSV Hohenwart - SC Kirchasch 0:2

So deutlich, wie es das Ergebnis vermuten lässt, war die Partie nicht. „Am Ende war’s zwar verdient, aber wir haben uns unsere Schwächephase geleistet“, gab KSC-Sprecher Stefan Hackl zu. Zumindest die Auftaktphase gehörte noch dem Sportclub, Richard Hehenberger besorgte nach einer butterweichen Zoller-Flanke die Führung (25.). Und auch als die Kirchascher nach einer Stunde auf 2:0 erhöhten, Michael Wernhart hatte nach einer Ecke von Benjamin Glas eingeköpft (60.), bekamen die Kirchascher keine Sicherheit.

Vielmehr kamen nun die Hausherren mehr und mehr auf, doch Hohenwart ging viel zu fahrlässig mit seinen Chancen um, zudem parierte KSC-Keeper Sven Kouame einen Elfmeter stark. Extra-Lob gab’s von Sprecher Hackl für Michael Wernhart und Benjamin Glas.

Kreisliga 2 Donau/Isar: Eichenried wird zum Favoritenschreck gegen Allershausen

SV Eichenried T- SV Allershausen 4:1

„Die Mannschaften oben können wir einfach.“ Eichenrieds Trainer Stefan Huber war der Stolz anzuhören. Mit dem deutlichen Erfolg gegen die Ampertaler war der SVE-Truppe ein erneuter Sieg gegen eins der Spitzenteams gelungen, wie zuletzt gegen Eching. „Wir waren bisher schon stabil in unseren Leistungen, heute haben wir uns endlich belohnt“, so Huber.

Paolo Just war zunächst gegen Michael Kopp zu ungestüm ans Werk gegangen, den folgerichtigen Elfmeter verwandelte Kopp selbst (6.). In der Folge hatten die Gäste die besseren Chancen, Domenik Baller und Dario Turkman vergaben aber. Nun drehte der SVE auf: Erst wusste Markus Humplmair einen langen Hahner-Ball wunderbar im Strafraum zu verwerten (32.), ehe keine 60 Sekunden später Korbinian Lommer quer legte, und im Zentrum Marius Keller nur noch zum vorentscheidenden 3:0 einzuschieben brauchte (32.).

Zwar konnte Allershausen eine feine Kombination aus dem Spiel heraus für den Anschlusstreffer durch Maciej Machi nutzen (85.), richtig in Gefahr brachten die Ampertaler den SVE-Sieg jedoch nicht. Den Endstand besorgte Jeremy Bauer nach einem Konter (90.+2). Wegen Meckerns hatte Allershausens Neuzugang Marc Gundel kurz zuvor Gelb-Rot gesehen.



SV Wörth - FC Moosinning II 0:1

Irgendwie wär’s den Wörthern zu vergönnen gewesen. Die Bongers-Mannen waren nah dran. „Unterm Strich war das heute richtig ärgerlich“, resümierte Sprecher Lorenz Becker, der von einer guten Leistung sprach. Letztlich liefen die Hausherren aber mal wieder dem 0:1 lange hinterher. Maximilian Henneberger hatte sich über rechts gut durchgesetzt, die anschließende Hereingabe brachte Manuel Gröber gegen die Laufrichtung von SV-Keeper Korbinian Becker im Tor unter (15.).

In der Folge kämpfte das Tabellenschlusslicht wacker, beide Teams konnten sich offensiv selten durchsetzen. Und in der Schlussphase hatte der FCM dann sogar Glück, als Liam Fitzpatrick einen Elfmeter an den Pfosten setzte. „Wir hätten es verdient gehabt, wenn unsere schwache Leistung heute bestraft worden wäre“, gab Moosinnings Coach Benedikt Thumbs am Ende offen und ehrlich zu. (Matthias Spanrad)