Dritter Sieg in Serie? - FC SF Eitting  beim FC Erding zu Gast

Routiniers geben dem Team Halt

von Eicke Lenz schließen

Mit dem 4:0-Sieg gegen die BSG Taufkirchen hat sich der FC Eitting seinen Platz im Mittelfeld der Tabelle weiter abgesichert.

Mit einem Tor aus 75 Metern hat Eittings Marco Höferth zuletzt in der Kreisliga für Schlagzeilen gesorgt. Aber schon vor der Saison hatten die Eittinger für Schlagzeilen gesorgt, denn der im Winter zuvor gekommene Spielertrainer Bastian Pummer (34) überzeugte zwei seiner ehemaligen Mitspieler des höherklassigen TuS Holzkirchen zum Wechsel nach Eitting.

„Ich kam in der Winterpause nach Eitting und wurde toll aufgenommen. Das Umfeld stimmte, die Trainingsbedingungen, der Platz, die Mannschaft und einfach alles sagten mir zu. Nur der knappe Kader machte mir Sorgen“, erinnert sich Pummer. „Ich fragte meine ehemaligen Mitspieler Schenk und Höferth, ob sie nicht Lust hätten, in der neuen Saison mit mir in Eitting zu spielen. Sie machten das eine und andere Training mit und sagten dann zu.“

„Wir sind auf einem guten Weg“

Der Saisonstart mit drei Niederlagen war ernüchternd. Doch die beiden jüngsten Spiele (3:0 in Kirchdorf, 4:0 gegen Taufkirchen), zeigten, dass in der Mannschaft Potenzial steckt. Der 32-jährige Christoph Schenk, der an die 200 Spiele in der Oberliga und Verbandsliga Baden-Württemberg sowie der Bayernliga gemacht hat, sagt, es habe viele Gründe gegeben, nach Eitting zu wechseln. „Ich habe mich beruflich verändert und es war klar, dass ich bei meinem bisherigen Verein nicht mehr zwei oder drei Mal in der Woche trainieren kann“, erzählt er. Da sei Pummers Anfrage zum richtigen Zeitpunkt gekommen. „Ich habe unter ihm schon in Holzkirchen trainiert, und seine Art gefiel mir einfach. In erster Linie wollte ich wieder mit viel Spaß Fußball spielen, was zuletzt in Holzkirchen nicht mehr möglich war.“ Auch die Zusage von Marco Höferth habe zum Wechsel beigetragen. Allerdings hatte sich Schenk in der Vorbereitung eine Bänderverletzung zugezogen. „Auch andere Spieler waren verletzt, was sich bei unserem kleinen Kader doppelt bemerkbar machte, und die Niederlagen zu Saisonbeginn trugen auch nicht zur Steigerung des Selbstbewusstsein bei“, sagt er. „Wir sind aber auf einem guten Weg und werden auch nicht aufgrund zweier guter Spiele ausflippen.“

Der ehemalige U 18-Nationalspieler Höferth war unter anderem im Nachwuchs und der zweiten Mannschaft des FC Bayern München sowie zuletzt in Holzkirchen aktiv. Er spielte viele Jahre in den höheren Amateurligen, ehe er nach Eitting kam: „Ich kenne Bastian seit meiner Zeit beim BFC Wolfratshausen und bin ihm gerne nach Eitting gefolgt.“ Aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit habe er nicht mehr die Zeit für höhere Spielklassen gehabt, ganz aufhören wollte er nicht, erzählt Höferth. „Mit meinem Alter und meiner Erfahrung kann ich zumindest etwas die fehlende Trainingsintensität wettmachen, auch wenn die Fitness auf jeden Fall vorhanden sein muss“, stellt der 31-Jährige fest. Und dass er fit ist, hat Höferth nicht zuletzt mit seinem Tor aus 75 Metern bewiesen.