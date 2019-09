Duell der Unterreitmeier-Brüder - Kirchdorf empfängt Kirchasch

Kreisliga 2: kompakt

von Redaktion Erding

In der Kreisliga 2 kommt es beim Spiel Taufkirchen gegen Wartenberg zum Duell der Gebrüder Unterreitmeier. Der FC Erding empfängt zu Hause den SV Kranzberg.

FC Erding - SV Kranzberg

Wiedergutmachung erwartet Erdings Trainer Dimitrios Petkos von seiner Mannschaft nach der Wörth-Schlappe. Verteidiger Ridwan Bello hat nach Roter Karte jetzt zwei Spiele ausgesetzt – vom Verband war nicht zu erfahren, ob er noch gesperrt ist. Der zuletzt krank gewesen Leart Bilalli wird zumindest auf der Bank sitzen. Trainer Petkos: „Den können wir im Angriff nicht ersetzen.“

SC Kirchdorf 1971 - SC Kirchasch

Ein einziges Maltrafen bisher Kirchasch und Kirchdorf aufeinander: Am 9. Juni 2012 gewann Kirchasch das Entscheidungsspiel in Langengeisling 1:0 und stieg in die Kreisliga auf, „um dann mit nur drei Punkten und ohne Sieg wieder abzusteigen“ erinnert sich Markus Weber, der damals in Eitting spielte. Dem Kirchascher Spielertrainer fehlen verletzt die beiden Enzbrunner-Brüder und Johannes Westermaier.

BSG Taufkirchen - TSV Wartenberg

Bruderduell:Der 20-jährige Valentin Unterreitmeier trifft mit Taufkirchen auf seinen älteren Bruder Niklas (23) auf Wartenberger Seite. Bei der BSG ist Christian Daimer verletzt, Ricco Schefthaler und Okan Manav weilen noch im Urlaub. David Eichinger wurde nach dem Kranzberg-Spiel genäht, sein Einsatz entscheidet sich kurzfristig. Nach dem Spiel gibt Trainer Sebastian Held seinen Einstand. Falls beide BSG-Teams gewinnen, muss Held, der Ur-Löwe singen – und zwar “Stern des Südens“. Urlaubsbedingt fehlte beim TSV Wartenberg Spielertrainer Jakob Tafersthofer in den letzten zwei Spielen – beide wurden verloren. Zwei gemeinsame Kreisligaspielzeiten gibt es für beide Clubs – am 26. September 2010 siegte Wartenberg 4:1, es folgten ein 6:2, 3:0 und 3:0 für die BSG – auf BSG-Seite waren damals Tobias Schediwy und Manuel Hahn schon dabei, auf TSV-Seite Martin Maier und Daniel Werner.

Langengeislg - BC Attaching

Respekt vor Attaching: „Die haben Lengdorf geschlagen, nachdem wir vorher in Lengdorf verloren haben“ warnt Langengeislings Coach Mario Sinicki vor dem kommenden Gegner. Aktuellster Ausfall ist der verletzte Markus Obermaier.