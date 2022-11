Kreisliga 2: „Vogelwildes Derby“ gegen den SV Wörth – Moosinnings Reserve enttäuscht gegen Kranzberg

Rudelbildung: Schiedsrichter Lucas Brockmann (2. v. r.) hatte allerhand zu tun im Kellerduell zwischen dem TSV Wartenberg und dem SV Wörth. © Christian Riedel

Die Reserve des FC Moosinning unterliegt überraschend gegen den SV Kranzberg. Wartenberg feiert einen wichtigen Dreier gegen Tabellenschlusslicht Wörth.

FC Moosinning II 0 SV Kranzberg 2

Es läuft nicht mehr wirklich viel zusammen bei den Moosinninger Kickern, die lang die Kreisliga dominiert haben. Im letzten Spiel des Jahres gab’s eine verdiente Niederlage gegen eines der Sorgenkinder der Liga. „Das war heute klar verdient“, befand Kranzbergs Trainer Anton Kopp hinterher. Zwar waren die Bedingungen alles andere als gut, doch die Gäste nahmen den tiefen Platz gut an, hatten aber zunächst noch Pech, dass ein Freistoß von Michael Kopp gegen den Pfosten klatschte. Kurz vor der Pause ließ allerdings Moosinnings Keeper Tobias Pfanzelt einen Kopp-Freistoß aus rund 20 Metern durch die Handschuhe zum 0:1 ins Tor rutschen (41.). Die Entscheidung fiel nach gut einer Stunde und in Folge einer Ecke. Pfanzelt und ein Moosinninger Verteidiger behinderten sich gegenseitig. Diese Gelegenheit nutzte Felix Hengge, um aus drei Metern zum 2:0 abzustauben (62.).

TSV Wartenberg 2 SV Wörth 1

„Das war ein vogelwildes Spiel.“ Wartenbergs Pressesprecher Thomas Rademacher suchte nach den richtigen Worten. Drei Tore, acht Gelbe Karten, zwei glatt Rote Karten, eine Ampelkarte, zwei Zeitstrafen – das Landkreis-Derby bot beinahe alles auf, was so möglich ist in einem Fußballspiel. Dass es am Ende für die zuletzt arg abgerutschten Wartenberger für einen Sieg gegen das Schlusslicht reichte, „war verdient“, wie Rademacher ergänzte, „und tut unserem Selbstvertrauen gut.“

Neun gelbe – zwei rote Karten

Schon nach zehn Minuten führte Wartenberg. Daniel Werner war auf der Seite von Sebastian Rilke freigespielt worden. Er passte maßgenau ins Zentrum, wo Manuel Engl freistand und zum 1:0 einnetzte (7.). So gut ging es für den TSV weiter. Jakob Taffertshofer hielt nach einem butterweichen Zuspiel von Michael Reischl aus 18 Metern einfach mal drauf, und mithilfe des Innenpfostens landete der Ball im Tor (23.). Doch die Zwei-Tore-Führung hielt nicht bis zur Pause. Eine Hereingabe von Leart Jasiqi fälschte ein Wartenberger Akteur ins eigene Tor ab (39.).

Im zweiten Durchgang vergaben die Hausherren durch Flo Hornauer, Maxi Scharf, Michael Reischl und Hannes Schmidt Chancen im halben Dutzend, ehe die Partie ausartete. Am Ende standen für Wörth fünf und für die Gastgeber vier Gelbe Karten auf dem Schiri-Block. Zudem holte sich Wörths Martin Ferlisch erst eine Zeitstrafe ab, wütete darüber dann aber so, dass er gleich mit glatt Rot ging (85.). Auf der anderen Seite kassierte Scharf nach einem Foul ebenfalls den roten Karton (89.). Dann vergab Peter Bongers die Chance zum Wörther Ausgleich mit einem Lattenknaller. In der Nachspielzeit kassierte Wartenbergs Johann Eschbaumer auch noch die Ampelkarte (90.+4). Vor allem die beiden Mannschaftskassen dürften sich gefreut haben. (Matthias Spanrad)