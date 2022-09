Kreisliga 2: Ein Platzverweis- und ein Torspektakel! SVE und BSG gewinnen vogelwilde Spiele

Freud und Leid auf einen Blick: Nach dem Walpertskirchener 2:0 durch Daniel Schuler sind die Wartenberger Maxi Härtl und Co-Trainer Maxi Kronseder (v. l.) bedient, während (ab 3. v. l.) Philipp Weber, Florian Baumann, Christian Käser und Thomas Hötscher jubeln. Schiri Michael Grabl notiert den Treffer. Foto: Christian RiedEL © Christian RiedEL

Eichenried beendet seine Durststrecke, auch Taufkirchen atmet auf. Der SC Kirchasch verteidigt sich zum Sieg. Kreisliga 2 kompakt.

TSV Allershausen - SV Eichenried 1:2

Drei Spiele am Stück hatten die Eichenrieder nicht mehr gepunktet, da war der Sieg gegen Allershausen Balsam auf die geschundene Fußballerseele. „Endlich hat’s wieder geklappt“, freute sich Spartenchef Stefan Huber über den Befreiungsschlag. Allershausen dagegen haderte am Ende mit dem jungen Schiedsrichter Jakob Wagner. „Er konnte aber nichts dafür, dass wir verloren haben“, gab Spartenchef Philipp Jordan zu.

Nachdem TSV-Keeper Florian Stenzenberger einen ersten Schuss noch hatte abwehren können, stand Marius Keller goldrichtig und staubte ab (17.). Auch in der Folge lief’s nicht gut für Allershausen. Zum einen vergab Dario Turkmann die Chance aufs 1:1, wenig später bekam Eichenried dann auch noch einen „fragwürdigen Handelfmeter“, wie Jordan kommentierte. Michael Kopp war’s egal, er versenkte den Strafstoß sicher (37.).

Zwar meldeten sich die Ampertaler noch vor dem Pausentee zurück, nach einem Pass von Erik Ogbebor zog Turkmann von der Strafraumgrenze ab und verkürzte mit einem abgefälschten Schuss (44.). Wirklich gefährden konnten die Hausherren den Sieg des SVE, der im zweiten Durchgang zudem einige Chancen aufs 3:1 vergab, aber nicht mehr.

In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse dann. Erst sah Paulo Just wegen einer Notbremse die Rote Karte (90.). Das erzürnte Felix Bachmann derart, dass er sich die zweite Gelbe und damit den zweiten TSV-Platzverweis einhandelte (90.+1). Zudem hatte sich Turkmann zuvor bereits wegen Meckerns eine Zehn-Minuten-Strafe geholt (80.). „Wenn wir unsere Chancen besser nutzen, haben wir früher Ruhe“, resümierte Huber.

SV Kranzberg - BSG Taufkirchen 3:4

Es war das Duell der Kellerkinder, und am Ende gab’s vor allem in Taufkirchen freudige Gesichter. Denn nach diesem vogelwilden Sieg, „den wir am Ende erzwungen haben“, wie Fred Hübner resümierte, verschafften sich die Taufkirchener etwas Luft im Keller. Julius Heilmeier hatte die BSG nach einem Kranzberger Abspielfehler zunächst in Führung geschossen, Thomas Kopp aber nur drei Minuten später den SVK-Anhang wieder hoffen lassen (23.). Der Ausgleich hielt aber nicht einmal bis zur Pause, weil Thomas Heilmeier nach einem erneuten Kranzberger Abspielfehler fünf Meter vor dem Tor unbedrängt einköpfen durfte (40.).

Nach der Pause legte die BSG bald nach. Spielertrainer Thomas Bachmaier verwandelte einen verdienten Foulelfmeter sicher (57.). Zwar konnte Levi Peis per Kopf noch für die Hausherren nach einer Freistoßflanke verkürzen (63.). Und in der Nachspielzeit rochen die Ampertaler sogar am Ausgleich, nachdem Thomas Kopp einen satten Schuss ins Kreuzeck abgefeuert hatte (90.+4). Doch quasi mit dem letzten Angriff stieß Taufkirchen die Hausherren ins Tal der Tränen. Nach einem langen Ball blieb Kilian Fleck vor dem Tor eiskalt (90.+5). „Nach dem 3:1 sind wir leider etwas geschwommen, da müssen wir das eher entscheiden“, befand Hübner. So wurde es am Ende ein vogelwildes Spiel, das die Gäste viele Nerven, aber nicht die drei Punkte kostete.

SV Walpertskirchen - TSV Wartenberg 2:1

Während es für Walpertskirchen immer besser läuft in dieser Saison, hinken die Wartenberger ihrer Form noch hinterher und mussten gegen die Heilmeier-Elf bereits die vierte Niederlage einstecken. „Am Ende hat Walpertskirchen nicht unverdient gewonnen“, musste TSV-Sprecher Thomas Rademacher zugeben, „aber ein Zähler wäre für uns drin gewesen“. Jedoch: Wartenberg erwischte einen Katastrophenstart und musste froh sein, dass die Hausherren nicht schon früher führten. Daniel Schuler vergab zunächst freistehend. Christian Käser brachte die Hausherren dann aber in Führung (34.), nachdem Wartenberg eine Ecke am kurzen Pfosten nicht vernünftig hatte klären können. Und der SV legte kurz nach dem Wechsel nach, Schuler traf diesmal aus 16 Metern und mit Hilfe des Innenpfostens (55.).

Doch Wartenberg wollte sich noch nicht geschlagen geben. Mitte des zweiten Durchgangs verkürzte Jakob Taffertshofer zunächst nach einer Werner-Freistoßflanke per Kopf (69.). In der Folge drückten die Gäste vehement, und Tim Schmolmann hatte sogar die dicke Chance aufs 2:2, am Ende stand aber der knappe Sieg für Walpertskirchen. „Auch heute ging’s nur um das Ergebnis, meine Mannschaft hat das gut gemacht“, sagte Heilmeier.

SC Kirchasch - TSV Hohenwart 1:0

Einige Landkreisteams haben sich heuer schon die Zähne an Hohenwart ausgebissen, Kirchasch gelang nun ein knapper Sieg, der aber auf der Kippe stand. „Dennoch haben wir schon verdient gewonnen“, resümierte Vorsitzender Hermann Enzbrunner. Weil die Kirchascher einmal das Runde im Eckigen untergebracht und am Ende mit Mann und Maus verteidigt hatten. Für den späten Treffer sorgte Johannes Westermeier: Nach einem feinen Doppelpass mit Balasz Korpa über die Außen zog der Stürmer nach innen, erwischte Keeper Alexander Bäuerle auf dem falschen Fuß und schloss ins kurze (Torwart-)Eck ab (70.). Und danach? Waren die KSC-Mannen nur noch damit beschäftigt, die drei Zähler über die Zeit zu retten. Hohenwart rannte an, biss sich an der kompakten Verteidigung aber die Zähne aus. (MATTHIAS SPANRAD)