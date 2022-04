Kreisliga Donau/Isar 2: Eittinger Schützenfest – Finsing verzweifelt erneut am KSC

Kirchascher Abwehrschlacht: Torwart Sven Kouame ist vor den Finsingern Fabian Kövener, Stefan Gasda und Marko Batljan (rote Trikots, v. l.) am Ball. Johannes Haindl und Bastian Bönisch (v. l.) müssen nicht eingreifen. © Christian Riedel

Eitting schießt den TSV Moosburg ab. Torloses Remis in Kirchasch. Lengdorf gewinnt auswärts in Kirchdorf. Taufkirchen siegt zuhause gegen Allershausen.

BSG Taufkirchen TSV Allershausen 3:1

Hart arbeiten für die drei Zähler mussten am Samstagnachmittag Taufkirchens Kicker. „Nach einer wirklich starken Anfangsviertelstunde haben wir uns schwer getan“, gab deswegen auch Spielertrainer Thomas Götzberger zu. Nach einem blitzsauberen Konter über Daniele Eibl und Dominik Keuter schloss Andre Huber zum 1:0 ab (10.). Danach lief nur noch wenig zusammen, Götzberger musste einmal sogar einen TSV-Ball von der Linie kratzen. Offensiv war zudem wenig Zählbares dabei für Taufkirchen. Die Erlösung folgte kurz vor Schluss. Nach einem Patzer der TSV-Defensive nutzte Robert Jakob die Gunst der Stunde und servierte Thomas Heilmeier das 2:0 (84.). Der Deckel drauf war fünf Minuten später: Nachdem die Allershauser Defensive einen Schuss noch abgewehrt hatte, staubte Julius Heilmeier ab (89.). Das 1:3 von Janis Kratzl war nur Ergebniskosmetik (90.+1).

SV Wörth BC Attaching 0:1

Doppelten Grund sich zu ärgern hatten die Wörther Kicker. Zum einen unterlagen sie dem Aufstiegsfavoriten, zu allem Überfluss gab’s hinterher einen weiteren – zahlreiche Stammkräfte fehlen aktuell schon – Akteur zu beklagen. Mitte der zweiten Halbzeit musste Nessim Mahsas mit Verdacht auf Außenbandriss ausgewechselt werden. „Deswegen überwiegt heute klar die Enttäuschung“, so Trainer Ewald Rupprecht. Spielerisch konnte er durchaus zufrieden sein, hatten die Hausherren dem Tabellenzweiten doch weitgehend Paroli geboten. „Beide Teams hätten gewinnen können“, so Rupprecht. Da es insgesamt nur wenige Chancen und Torraumszenen gab, war die Partie bereits eine Minute vor dem Seitenwechsel entschieden. Didier Nguelefack war über rechts nicht zu halten, die anschließende Hereingabe drückte Dominic Hörmann über die Linie (44.). Für Wörth waren Luis Triebenbacher und Flo Rupprecht mit guten Chancen dran. „Insgesamt war’s von beiden Teams ein recht hart geführtes Spiel“, so Rupprecht weiter.

SC Kirchdorf FC Lengdorf 2:5

So deutlich sich das Ergebnis liest, so offen und wenig charmant war die Partie. „Für die Zuschauer waren die vielen Tore natürlich super“, resümierte FCL-Vize Dietmar Fischer, „ein sehenswertes Fußballspiel war’s aber nicht“. Den Gästen spielte dabei eine frühe Führung in die Karten, Lukas Fischer nach feinem Zuspiel von Martin Lechner (13.) und Trainer Franco Soave mit einem listigen Lupfer aus 35 Metern (22.) brachen das Eis. Zwar gelang Martin Lechner auch noch das 3:0 (55.), wirklich Sicherheit brachte dem FC das nicht. Und so wurde das Spiel, auch durch den Anschluss von Stefan Lohmeier (74.), immer schwammiger. Gut, dass Tobias Lechner nach einer Soave-Ecke an die 16er-Grenze (79.) den alten Abstand wiederherstellte. Nur wenig später verkürzte Markus Trost aus dem Gewühl heraus (88.). Das Zwei-Tore-Polster reichte aber. In der Nachspielzeit sorgte Martin Lechner mit einem Lupfer für Ruhe beim FCL (90.+2).

TSV Moosburg FC Eitting 0:8

Wenn die Moosburger Fußballer heute Nacht schlecht geschlafen haben, dann hatte der Albtraum einen Namen: FC Eitting. „Am Ende war’s ein locker herausgespielter Sieg“, wie Sprecher Fred Neudecker zusammenfasste. Richtig drückend überlegen wurden die Eittinger aber erst in Durchgang zwei, denn bis zum Pausenpfiff hatte es „nur“ zu zwei Treffern gereicht. Lukas Petermeier war bis zur Grundlinie durchgestoßen, die Rückgabe verwertete Florian Huber (18.). Dem 2:0 erneut durch Huber war ein cleverer Pass in die Gasse vorausgegangen (21.). Danach haben wir aber einiges nicht sauber zu Ende gespielt“, monierte Neudecker. Besser wurde es wieder in Durchgang zwei, und da spielten sich die Eittinger quasi in einen Rausch. Spätestens nach dem 3:0 durch Tarek Reiche war das Eis gebrochen (47.). Huber (58.), Reiche (61.), ein Doppelback von Felix Zehetmaier (77./87.) und Frede Neudecker (89./FE) sorgten für klare Verhältnisse. Groß war die Freude beim FCE über das Comeback von Felix Zehetmaier, der nach seinem komplizierten Ellenbogenbruch zum ersten Mal eingewechselt wurde und gleich doppelt traf.

SC Kirchasch FC Finsing 0:0

Lange eilten die Finsinger dem Aufstieg entgegen, gestern Nachmittag erwiesen sich die Kirchascher zum Stolperstein für die FC-Mannen -– bereits zum zweiten Mal in dieser Saison. „Damit sind wir bei vier Punkten gegen Finsing. Das ist super“, jubelte KSC-Sprecher Walter Pelzl. Verantwortlich dafür war eine starke Mannschaftsleistung, wie Pelzl ergänzte, „von der Einstellung und vom Kämpferischen war das überragend“. Deswegen sei es ein „gerechtes Unentschieden gewesen“, wie auch FC-Sprecher Robert Hartmann kommentierte. Die Hausherren hatten die große Chance auf die Führung, einen Kopfball von Stefan Hackl konnte FC-Keeper Sebastian Lehmer aber gerade noch parieren. In der Folge waren die Finsinger freilich das tonangebende und spielerisch bessere Team. Doch entweder verteidigten es die Hausherren wacker, oder Kilian Schmitt (sogar zweimal) vergab aussichtsreich in Hälfte eins. In Durchgang zwei verbuchten die Finsinger noch einen Lattentreffer durch Markus Rickhoff. (Matthias Spanrad)