Kreisliga: FC Eitting fordert Aufstiegsaspirant TSV Eching - Nächstes Derby-Spektakel in Lengdorf?

Von: Helmut Findelsberger

Teilen

Strenger Beobachter: Meistertrainer Sepp Heilmeier kann an der Seitenlinie auch mal richtig grantig werden. © SVW/ARCHIVFOTOS: RIEDEL (2), DFI

Der FC Eitting ist beim Bezirksliga-Absteiger TSV Eching gefordert. Im Derby zwischen dem FC Lengdorf und dem SV Walpertskirchen könnte es spektakulär werden.

Erding – Drei Landkreisteams sind heute Abend in der Kreisliga 2 im Einsatz.

FC Eitting – TSV Eching (19 Uhr): „Eching wird sicher ganz vorne mitspielen“, ist Eittings Coach Thomas Zellermeyr überzeugt. Er hat den früheren Landes- und Bayernligisten zuletzt beim 3:0 gegen Lengdorf beobachtet und kennt auch so einige Akteure ganz gut. Nach vier Jahren Bezirksliga und dem Abstieg wurde in Eching im Jahr des 75-jährigen Vereinsjubiläums „der Neuanfang ausgerufen“. Es sind aber noch genügend erfahrene Leute im Kader von Trainer Alexander Günther. Der 33-jährige Ex-Bayreuther Bayernligaspieler fungierte letzte Saison als Spielertrainer. „Er hat jetzt mit dem Ex-Bamberger Regionalligaspieler Stefan Karl einen sehr starken Co-Spielertrainer auf dem Feld“, weiß Zellermeyr.

„Wir hatten es in Kirchasch auch nicht verdient“, blickt der 47-Jährige auf die späte 1:2-Niederlage zurück. „Wenn man in der 85. Minute zum Ausgleich kommt trotz schlechten Spiels und vieler vergebener Torchancen, sollte man wenigstens den einen Punkt sichern, aber wir haben dafür zu wenig getan.“ Für heute Abend steht ihm der wieder voll belastbare Florian Huber zur Verfügung, Lucas Bruckbeck ist fraglich, Maximilian Gröppmair fehlt sicher. Aber Eittings Kader ist qualitativ und quantitativ sehr gut besetzt. Tipp: 3:2

FC Lengdorf – SV Walpertskirchen (19.30 Uhr): „Ist halt ein Derby, rund geht’s immer, manchmal mit kuriosen Ergebnissen, aber fair verliefen die Spiele eigentlich immer“, sagt Walpertskirchens Trainer Sepp Heilmeier, „und wir freuen uns narrisch drauf“, auch wenn er Freitagsspiele „ned richtig mag“.

Marius Orthuber ist fit, und „sehr viel Freude“ machen Heilmeier die beiden A-Jugendspieler, Kilian Scheiel sowie der erst 17-jährige Daniel Schuler. Die beiden sollen demnächst den A-Junioren helfen, die Bezirksoberliga zu halten, „wenn Sepp Göss und Philipp Weber von ihrer Alpenüberquerung wieder zurück sind“. Bei den Torhütern hat er die Qual der Wahl, Stammkeeper Thomas Pfanzelt ist wieder da, „und mit Lukas Weinhuber haben wir zuletzt 3:0 gewonnen“. Respekt hat Heilmeier vor Lengdorf, „vor allem vor Franco Soave und dem, was der auf dem Platz leistet und wie der vorangeht“.

Der so Geadelte war diese Woche auf Kurzurlaub. Das Training leitete Dominic Fumelli. „Der ist auch nicht voll belastbar, wie Stefan Hitzlsperger“, berichtet Sportlicher Leiter Mathias Holzner. Simon Nußrainer weilt im Urlaub, Bernhard Heilmeier ist in den Flitterwochen, und dazu noch zwei Langzeitverletzte –- „es wird personell eng, aber in diesem Derby zählt das alles nicht“, betont der 35-jährige Holzner. Neben Soave (40) ist er der zweitälteste und durchaus derbyerfahren. (fi) Tipp: 2:2