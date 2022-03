Kreisliga: Lengdorf überrascht, Taufkirchen tut seine Pflicht

Gefährliche Ecken der Gastgeber: Hier kann Eittings Torwart Christoph Kressierer (M.) klären. Er springt am höchsten. © Hermann Weingartner

Der FC Lengdorf besiegt den FC Eitting verdient. Im anderen Duell der Kreisliga lässt die BSG Taufkirchen Kranzberg keine Chance.

FC Lengdorf – FC Eitting 2:0 (0:0): Für Eitting wären es Big Points gewesen. So aber mussten sich die FCE-Mannen im Nachholspiel dem heuer akut abstiegsgefährdeten FC Lengdorf geschlagen geben. Der konnte mit dem Dreier einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. FCL-Spartenchef Anton Bauer freute sich riesig über den Dreier: „Wir haben insgesamt verdient gewonnen, weil wir vor allem in der zweiten Halbzeit die besseren Chancen hatten und diese auch nutzen konnten“.

Im ersten Durchgang sahen die Zuschauer noch einen offenen Schlagabtausch mit Chancen hüben wie drüben. Während Matthias Holzner (28.) und Franco Soave (29.) hauchdünn scheiterten, hatte auf der Gegenseite zweimal Tobias Herrmann das 1:0 auf dem Schlappen. Nach dem Wechsel wurde Lengdorf dann zwingender und sicherte sich nach zwei Standards den Dreier. Erst vollstreckte Coach Soave eine Holzner-Ecke (68.), ehe zwei Minuten vor Schluss die Vorentscheidung fallen sollte. Martin Lechner, kurz zuvor erst eingewechselt, hob einen Freistoß butterweich an den langen Pfosten, wo Basti Fischer goldrichtig stand und zum 2:0 abstaubte (88.). „Lengdorf war letztendlich einen Schuss bissiger“, musste FCE-Sprecher Fred Neudecker zugeben.

BSG Taufkirchen – SV Kranzberg 2:0 (1:0). „Wir haben heute unsere Pflichtaufgabe erfüllt“, sagte BSG-Sprecher Tobias Schediwy und wollte am Ende nicht um den heißen Brei herumreden. Das erste Match in diesem Jahr war kein berauschender Auftritt seiner Farben. „Am Ende“, musste Schediwy zugeben, „war Kranzberg spielerisch sogar besser“. Weil beim Fußball aber schlussendlich Tore zählen und die Gäste ihre Überlegenheit nicht in Treffer ummünzen konnten, zeigten sich die Hausherren als relativ effektiv und nutzten ihre wenigen Möglichkeiten clever. Bei der 1:0-Führung hatte Taufkirchen dann sogar Fortuna mit im Bunde, denn der Freistoß von Tobias Schediwy war gar nicht mal so platziert getreten, doch der Ball rutschte SVK-Keeper Fabian Köppl zwischen den Händen durch (24.). Dem 2:0 ging eine Freistoßflanke voraus. Thomas Götzberger lauerte am zweiten Pfosten und staubte ab. (Matthias Spanrad)