Kreisliga-Frauen: FC Langengeisling schlägt Neufahrn 

Langengeisling mittendrin im Rennen um Platz zwei

von Dieter Priglmeir

Im Kampf um den zweiten Platz gab sich der FC Langengeisling keine Blöße. Mit einem klaren Sieg wahrt man die Chance auf die Vizemeisterschaft.

Spannung pur in der Kreisliga der Fußballfrauen: Mit dem FC Schwaig, der SG Kirchasch/Walpertskirchen und dem FC Moosinning liegen derzeit gleich vier Teams aus dem Landkreis punktgleich auf Rang zwei. Wie auch Schwaig und Kirchasch (siehe Seite 10), erledigte der FC Langengeisling seine Aufgabe am Samstag mit einem 5:1-Erfolg gegen den FC Neufahrn. Steffi Karbaumer brachte den FCL per Kopf in Führung. Die Gäste kamen zwar postwendend nach einem Abwehrfehler zum Ausgleich, aber nach der Pause stellte der FCL die Weichen schnell auf Sieg. Steffi Karamatic hämmerte die Kugel von der Strafraumgrenze ins Tor. Julia John und Steffi Esser entschieden die einseitige Begegnung frühzeitig. Mit ihrem zweiten Tor krönte Karamatic ihre tolle Leistung. Inez Lima und Nadja Hainzl vergaben zudem weitere Chancen. Eine prima Partie boten nach ihren Einwechslungen auch Milena Schulte, Regina Schäffler und Chrissi Stahl.

FC Langengeisling - FC Neufahrn 5:1(1:1)

Tore: 1:0 Karbaumer(31.), 1:1 Berkner(35.), 2:1 Karamatic(50.), 3:1 John(59), 4:1 Esser(61.), 5:1 Karamatic(69.)