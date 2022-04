SC-Kirchasch-Partie muss gegen Kranzberg abgebrochen werden

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Besprachen den Abbruch: Schiedsrichter David Raabe (M.), unter anderem mit KSC-Kapitän Johannes Westermaier (r.). © WP

Wer hätte das gedacht nach den sonnigen Tagen? Das Fußball-Wochenende ist quasi im Schnee versunken.

Kirchasch – Unterhalb der Bezirksliga fand bei den Herren im Landkreis gerade mal eine Partie statt: Die wackeren Reservisten von Aspis Taufkirchen und Langenpreising duellierten sich trotz schwieriger Witterung in der B-Klasse 6. In den höheren Regionen konnten immerhin Landesligist Schwaig und Bezirksligist Moosinning – dank Spieltermin am Freitag – antreten.

Eine Schneiderfahrt erlebte derweil Kreisligist SC Kirchasch beim SV Kranzberg. War auf der Fahrt in den Nachbarlandkreis witterungsbedingt am Freitagabend noch alles okay, sahen sich die Spieler beim Aufwärmen einem vermeintlichen Aprilscherz mit Schneedecke auf dem Platz ausgesetzt. Aber nein, es war kein Witz.

Schiri David Raabe vom TSV Jetzendorf ließ die Linien freischaufeln, um anpfeifen zu können. Das besorgten die Gastgeber vorbildlich. In der Anfangsviertelstunde kamen die Kranzberger besser ins Spiel, operierten mit weiten Flugbällen auf dem Schneeparkett, während Kirchasch sich mit Kurzpassspiel im Aufbau verzettelte und auch die zweiten Bälle nicht behaupten konnte. Der Schneefall nahm immer mehr zu. Nach Rücksprache mit den beiden Spielführern brach Raabe die Partie ab. (Markus Schwarzkugler/wp)