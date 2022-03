Kreisliga: Spitzentrio patzt - Kirchasch mit der Überraschung – Wartenberg gewinnt in Wörth

Wartenberger Jubel: Soeben hat Manuel Engl die Führung erzielt. Am Ende siegt der TSV in Wörth 2:0. © Christian Riedel

Aus dem Spitzentrio konnte keiner Kapital schlagen. Walpertskirchen und Finsing spielen nur Unentschieden. Attaching verliert überraschend in Kirchasch.

TSV Au : SV Walpertskirchen 1:1

Walpertskirchens Trainer Josef Heilmaier fehlte zwar coronabedingt, war während der 90 Minuten jedoch per Zoom-Meeting zugeschaltet und konnte Anweisungen geben. Danach sagte er: „Nochmal brauch ich das nicht, da geht ja zu Hause das ganze Inventar kaputt.“ Denn: Richtig zufriedenstellend war das nicht, was seine Mannen gegen die abstiegsbedrohten Auer präsentierten. „Wir hatten dagegen wenig zu bieten“, kritisierte Heilmaier in der Pause. Nach dem Wechsel waren die Gäste dann am Drücker – spätestens, nachdem sich Aus Josip Andrik nach wiederholtem Foulspiel per Ampelkarte verabschiedet hatte. Doch dann mussten Luca Fellermeier, Thomas Hötscher und Christian Käser verletzt ausgewechselt werden, was den Spielfluss gehörig hemmte. Und als dann auch noch Aus Alex Schwarz einen Freistoß direkt in die Maschen zimmerte (67.), schien es ein völlig gebrauchter Nachmittag zu werden. „Meine Mannschaft hat sich aber nicht aufgegeben, das war super“, lobte Heilmaier schließlich. Und so traf Benedikt Schuler kurz vor Schluss noch zum 1:1 (86.)

TSV Allershausen : FC Lengdorf 2:2

Ein wenig Sand im Getriebe ist bei den Lengdorfer Kickern. Nach jahresübergreifend drei Siegen in Folge gab es nun bereits das zweite Remis, obwohl die Gäste relativ bald mit zwei Treffern vorne lagen. Zunächst hatte Tobias Lechner davon profitiert, dass Allershausens Torwart Andreas Ettl den Ball nach einem Schuss von Simon Nußreiner hatte abprallen lassen (16.). Wenig später ging wieder ein Treffer aufs Lechner-Konto, dieses Mal auf das von Martin. Trainer Franco Soave hatte eine butterweiche Freistoßflanke in den 16er gezirkelt (22.). Doch dann kam der zweite Durchgang, und die Partie wurde deutlich ausgeglichener. Zwar hatte Martin Lechner noch die große Chance aufs 3:0 (54.). doch postwendend war Allershausen wieder dran: Dario Turkman verkürzte nach einem ganz feinen Spielzug (59.). Und nach gut einer Stunde waren die drei Zähler für Lengdorf endgültig dahin. Nach einer Ecke nickte Maciej Machi für die Hausherren ein (64.). Bereits nach 30 Minuten hatte sich Soave verletzungsbedingt auswechseln müssen. Und obwohl der Trainer am Ende die Zähne zusammen biss, nochmal zurück ins Spiel kam und auch die dicke Chance aufs 3:2 hatte (82.), blieb es beim Remis. „Wenn wir unsere Chancen besser genutzt hätten, wäre ein Sieg drin gewesen“, kommentierte FCL-Spartenchef Anton Bauer.

SV Wörth : TSV Wartenberg 0:2

Beinahe auf der letzten Rille kommen aktuell die Wörther Kicker daher, unter anderem mussten vier Stammkräfte angeschlagen spielen. „Das ist eben die klassische Kreisliganot“, kommentierte hinterher Trainer Ewald Rupprecht. „Wartenberg war einfach frischer als wir.“ Nur geduldig bleiben brauchten da die Gäste aus Wartenberg, die es sich sogar leisten konnten, durch Markus Pöppel, Markus Engl und Maxi Härtl beste Chancen liegen zu lassen. Besser machte es da Engl kurz nach der Pause nach einem feinen Pass von Flo Hornauer aus der eigenen Hälfte in die Gasse (47.). Spätestens nach 70 Minuten ging den Hausherren der Saft aus. So verwaltete der TSV das Ergebnis und erhöhte in der Nachspielzeit per Elfmeter durch Härtl noch auf 2:0. „Spielerisch war’s keine Augenweide, wir haben die Pflichtaufgabe aber erledigt“, resümierte Wartenbergs Sprecher Thomas Rademacher.

SC Kirchasch : BC Attaching 1:0

Für die vielleicht größte Überraschung des Spieltags sorgten die Kirchascher Kicker. „Das war nicht vorhersehbar“, jubelte Sprecher Walter Pelzl hinterher glückselig. Doch mit viel Mut und Engagement rang der Außenseiter das Gäste-Ensemble nieder. Bereits nach sechs Minuten war Johannes Haindl vom Freisinger Tormann Hans Gamperl von den Beinen geholt worden, den Strafstoß versenkte Trainer Alexander Mrowczynski. In der Folge hielten die Kirchascher mit Mann und Maus und viel Herzblut hinten die Null. Zwar trat Attaching spielerisch klar besser auf, konnte dem SCK-Mut jedoch nur wenig entgegensetzen. Hinzu kam, dass die Heimelf zwei personelle Rückschläge trocken wegsteckte: Noch beim Aufwärmen verletzte sich Keeper Maxi Bals am Finger. Für ihn sprang der lange verletzte Sven Kouame in die Bresche – und hielt mit mehreren Glanzparaden das 1:0. Nach 15 Minuten war die Partie dann auch noch für Alex Dellel gelaufen, er wurde mit Verdacht auf Kreuzbandriss vom Sanka abgeholt. Attaching wurde immer genervter. Noch vor der Pause musste Coach Enes Mehmedovic mit Gelb-Rot runter von der Trainerbank, kurz vor Schluss folgte denn auch noch Mirnes Gurbeta (86.). Wenig später ging es dann auch noch für Kirchaschs Thomas Enzbrunner wegen Ballwegschlagen früher zum Duschen (88.).

SC Kirchdorf : FC Finsing 1:1

Den Attachinger Patzer nur bedingt nutzen konnte Tabellenprimus Finsing, der sich im Ampertal fast die Zähne ausgebissen hätte. „Kirchdorf hat hart gekämpft, obwohl wir die besseren Chancen hatten und gewinnen hätten müssen“, berichtete Sprecher Robert Hartmann. Jedoch lebt ein Fußballspiel eben nicht von Chancen allein. Im ersten Durchgang blieb die Partie zunächst noch relativ vage, Finsing war zwar das bessere Team, ohne jedoch die zwingenden Chancen zu haben. Nach dem Seitenwechsel lag der Favorit dann sogar überraschend hinten, nachdem Felix Zeilmaier einen gefühlvollen Freistoß zum 1:0 ins Kreuzeck gehoben hatte (61.). Doch Finsing kam bald zurück, Valentin Bachmeier traf per Direktabnahme aus 30 Metern (63.). Von nun an nahmen die Gäste das Heft in die Hand, vergaben durch Florian Hölzl und einem Aluminium-Kracher von Leon Engelhard aber beste Einschussmöglichkeiten. (MATTHIAS SPANRAD)