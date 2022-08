Englische Woche in der Kreisliga: Kumpel-Treff in Eichenried

Von: Andreas Priglmeir

Teilen

Der SV Eichenried empfängt am Donnerstag-Abend den SC Kirchasch. © Riedel

In der englischen Woche der Kreisliga empfängt der SV Eichenried den SC Kirchasch. Die TSV aus Hohenwart muss zum SV nach Wörth.

Eichenried/Wörth – Einmal Nachsitzen, einmal Vorauseilen – drei Landkreisteams bestreiten heute Abend in der Kreisliga ihre Partien.

SV Eichenried gegen SC Kirchasch

Das letzte Aufeinandertreffen in einem Punktspiel ist zwar schon drei Jahre her, dennoch kennen sich die beiden Mannschaften gut. Das hat zum einen mit den vielen Testspielen zu tun, die sie gegeneinander bestritten haben. „Außerdem ist der Moro ein guter Freund von mir“, sagt Eichenrieds Coach Stefan Huber. Die beiden kennen sich aus vielen gemeinsamen Jahren im Münchner Fußball und haben jetzt ihre persönlichen Erfolgsgeschichten im Kreis Erding. Huber hat den SVE in die Kreisliga gebracht. Aktuell stecke sein Team noch in dem Prozess, sich an die Liga zu gewöhnen. „Wir müssen uns an neue Dinge anpassen und arbeiten daran akribisch“, sagt er. Was sich seiner Meinung nach nicht geändert hat: „Abendspiele liegen uns.“ Die Personalsituation bezeichnet er als „aktuell etwas limitiert“. Fraglich seien die Einsätze von Markus Hanusch und Yakhya Diop, der sich im Training verletzt hat. Dabian Altstädtler werde definitiv ausfallen. Dafür rücken laut Huber Süleyman Uzun und Korbinian Lommer wieder in den Kader. Zudem stößt aus der Zweiten Marc Uscharewitz wieder hinzu.

Bei den Gästen sieht’s ein wenig besser aus. „Julian Bauer ist wieder mit dabei“, berichtet Trainer Alex „Moro“ Mrowczinsky, der dafür wegen eines gebrochenen Zehs auf Stürmer Richard Hehenberger verzichten muss. „Ansonsten bleibt alles beim Alten“, sagt der Coach. Die Partie sei auf Wunsch des SVE wegen einer Hochzeit verlegt worden. Tipp: 2:1

SV Wörth gegen TSV Hohenwart

Über 90 Kilometer Anreise haben die Gäste. „Wir sind dem TSV Hohenwart sehr dankbar, dass sie unter der Woche zu uns kommen“, betont Wörths Spielertrainer Lorenz Becker. Noch weiter hätte es nur Wörths Spieler Dronogllava Bujar, der sich derzeit im Urlaub befindet und damit nicht bei dieser Nachholpartie des zweiten Spieltags dabei sein kann. Berufsbedingt muss zudem Martin Ferlisch passen, ansonsten seien alle Mann an Bord – „und fit und guter Dinge“, wie Becker sagt. Über die unglückliche 2:3-Niederlage gegen Wartenberg habe man geredet und diese verarbeitet. Man wolle an den positiven Dingen – „und das waren gegen Wartenberg viele“ – anknüpfen und den ersten Dreier der Saison holen. pir Tipp: 2:0