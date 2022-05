Kreisliga: Wartenberger und Lengdorfer Schützenfeste

Auf gleichem Niveau waren die Kirchdorfer Gäste nur bei diesem Kopfball. Ansonsten war der TSV Wartenberg haushoch überlegen. © Roland Albrecht

Der FC Lengdorf und TSV Wartenberg feiern deutliche Siege gegen schwache Freisinger Gegner. Kirchasch kommt nicht über eine Nullnummer in Allershausen raus.

„Damit sollte das Abstiegsgespenst endgültig vertrieben sein.“ Dietmar Fischer, Vize-Spartenchef beim FC Lengdorf, jubelte am Samstagnachmittag. Denn nach dem recht deutlichen Erfolg über den Abstiegskandidaten aus der Holledau hatten sich die Lengdorfer in diesem Kellerduell wohl endgültig aller Sorgen entledigt. Und am Ende fiel das Ergebnis deutlich aus. „Es hat heute ziemlich viel funktioniert“, lobte Fischer seine Elf. Vom Anpfiff weg gaben die Hausherren Gas und ließen keinen Zweifel daran, dass ein weiteres Kreisliga-Jahr frühzeitig gebucht werden sollte. Bereits nach zwölf Minuten hatte Lukas Fischer nach einem feinen Zuspiel von Tobias Lechner zur Führung getroffen. Und der Sack war noch vor dem Pausenpfiff zu: Erst zirkelte Martin Lechner eine scharfe Ecke an den langen Pfosten, wo Bernhard Heilmeier völlig frei abschloss (23.). Nur eine Minute später stand’s dann 3:0. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld spielten Florian Spielberger und Coach Franco Soave Doppelpass, Soave vollstreckte (24.). Doch Lengdorf hatte vor dem Pausentee noch nicht genug, nach einem butterweichen Soave-Pass war dieses Mal Flo Spielberger der Nutznießer zum 4:0 (37.). Und Au leistete sich noch in Durchgang eins einen Bärendienst: Nach einem recht harten Foul sah Max Bausch die Rote Karte (45.+1). Somit konnten es die Hausherren nach dem Wechsel eigentlich gemächlicher angehen lassen, doch bereits nach zwei Minuten klingelte die FCL-Tormusik. Nach einer Flanke von Simon Nußreiner hielt Martin Lechner den Kopf zum 5:0 hin. Das halbe Dutzend voll war nach knapp einer Stunde. Au ging einem Lengdorfer Freistoßtrick auf den Leim, Soave legte ab auf Martin Lechner, der aus 16 Metern abzog. Doch auch beim FCL freute sich am Samstag die Mannschaftskasse, denn nach einem Foul am TSV-Keeper sah Bernhard Heilmeier die Ampelkarte (63.). Das 1:6 durch Josip Andrik, der eine Ecke einköpfte (65.), war nicht mehr als Ergebniskosmetik. „Jetzt haben wir ein neues Ziel: Platz fünf“, sagte Fischer.

TSV Allershausen 0 SC Kirchasch 0

Mit nur einem Zähler im Gepäck kam der Sportclub beim Abstiegskandidaten aus dem Apertal heim, doch Spartenchef Stefan Hackl konnte damit gut leben. Zum einen müssen dieKirchascher aktuell weiterhin stark ersatzgeschwächt antreten, auch in Allershausen fehlten acht wichtige Akteure. „Zudem haben wir mit dem Remis den TSV auf Abstand gehalten.“ Vor allem defensiv zeigten die Gäste eine starke Leistung, ließen quasi nichts zu, Allershausen, das zuletzt drei Mal nicht verloren hatte, kam zu ganz wenig offensiven Möglichkeiten. Auf der anderen Seite blieb der Sportclub aber auch harmlos: Im ersten Durchgang schnupperte lediglich Markus Zöllner am Torjubel, in Akt zwei hatte Benjamin Glas das 1:0 auf dem Schlappen.

TSV Wartenberg 5 SC Kirchdorf 0

Ein klein wenig Frustbewältigung betrieben am Sonntagnachmittag die Wartenberger Kicker, die in letzter Zeit personell arg gebeutelt waren und viele nicht zufriedenstellende Ergebnis nach Hause brachten. „Das war heute Balsam für die Seele“, bestätigte Sprecher Thomas Rademacher. Jedoch: Den Hausherren war die Verunsicherung im ersten Durchgang anzumerken, offensiv stockte der Motor noch ein wenig, zudem war nicht klar, wie einige der Rückkehrer die Coronaauszeit gesundheitlich weggesteckt hatten. Deswegen waren Chancen noch Mangelware. Zum Türöffner wurde dann ein Foul nach knapp einer Stunde. Christian Schmuckermeier war nach einem langen Ball von SC-Keeper Johann Maier gelegt worden, Maxi Härtl traf souverän vom Punkt (57.). Von da an lief’s, nur wenig später war die Messe gelesen. Einen Schuss von Manuel Engel konnte Kirchdorfs Tormann noch parieren, Markus Pöppel traf im Nachsetzen (67.). Drei Minuten später glänzte Manuel Meier mit einem feinen Pass von der Grundlinie in den Strafraum, wo Schmuckermeier dankend abnahm (70.). Seinen zweiten Scorerpunkt verdiente sich Martin Maier schließlich eine Viertelstunde vor Schluss, nach einem Steckpass von Flo Hornauer war das 4:0 drin (75.). Den Schlusspunkt setzte schließlich Hornauer mit einem erneuten Abstauber (90.+1). Vielleicht sei der verdiente Sieg etwas zu hoch ausgefallen, so Rademacher weiter, „aber wir haben uns heute den Frust von der Seele geschossen“. (Mathias Spanrad)