KSC hält nur eine Halbzeit mit

Der WSV-Torjäger schlägt zu: Christian Käser trifft zur 1:0-Führung. © Eicke Lednz

Das war ein verdienter Walpertskirchener Derbysieg.

Walpertskirchen – Mit einem verdienten 2:0-Sieg sicherte sich der SV Walpertskirchen drei Punkte im Lokalderby gegen den SC Kirchasch. Beide Mannschaften verschliefen dabei die erste Halbzeit komplett.

Gelungene Kombinationen waren Fehlanzeige, auch weil viele Pässe hüben wie drüben nicht ankamen und auch der holprige Platz alles andere als ein Teppich war. So spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab, und eher selten wurden die Strafräume angesteuert.

Die erste nennenswerte Torchance gab es nach einer halben Stunde für die Platzherren. Marius Ortrhuber wagte aus großer Entfernung einen Weitschuss, den Gästetorwart Maxi Bals zur Ecke abklatschte, die aber nichts einbrachte. Auf der Gegenseite wagte Alexander Mrowczynski einen Schuss von der Strafraumgrenze, der aber das Tor weit verfehlte. Ein Freistoß aus gut 30 Metern wenig später war kein Problem für Walpertskirchens Keeper Thomas Pfanzelt.

Nach dem Seitenwechsel legten vor allem die Gastgeber deutlich zu, und die Kirchascher Abwehr kam zunehmend unter Druck. Ein unnötiges Foul zehn Minuten nach Wiederanpfiff an der Strafraumgrenze der Kirchascher an Schuler – weitab vom Geschehen – sah der aufmerksame Unparteiische und gab einen direkten Freistoß. Florian Rauch zirkelte den Ball über die Mauer. Torwart Bals lenkte die Kugel noch an die Latte, Torjäger Christian Käser aber war zur Stelle und drückte den Ball über die Linie (56.). Wenig später vergaben Rauch und Käser dicke Torchancen.

Walpertskirchen blieb am Drücker. Nach einem Steilpass über den rechten Flügel bediente Käser Luca Fellermeier mit einer herrlichen Flanke. Unbedrängt traf Fellermeier per Kopfball zum 2:0 (67.).

Der eingewechselte Andreas Stangl vergab zehn Minuten vor Spielende eine weitere Riesenchance. In der Nachspielzeit hatte Käser das leere Tor vor sich, doch Bastian Bönisch konnte den Ball noch zur Ecke abwehren. So blieb es beim verdienten 2:0-Sieg für die Walpertskirchener, die damit Platz drei festigten.

Stimmen zum Spiel

Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: „In der ersten Halbzeit spielte Kirchasch gut organisiert in der Abwehr, und uns fehlte im letzten Drittel die Geduld. Wir spielten zu überhastet. Das änderten wir nach dem Seitenwechsel, wir blieben ruhig, und die beiden Tore nach Standards gaben unserem Team auch die nötige Sicherheit. Ich bin auch mit meiner Abwehr zufrieden, die sehr sicher und konzentriert spielte und den Kirchaschern keine Torchancen erlaubte. Unter dem Strich war es ein verdienter Sieg für uns.“

Maximilian Bals, Abteilungsleiter und Torwart des SC Kirchasch: „Der SV Walpertskirchen hat absolut verdient gewonnen, und so eine Niederlage tut weh. Wir haben nur in der ersten Halbzeit gut dagegen gehalten, aber nach dem Wechsel sind wir nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen. So darf man in einem Derby nicht spielen. Beide Tore fielen nach Standards, und das darf einfach nicht passieren. Auch die fehlende Gegenwehr bei den Toren darf nicht sein. Jetzt heißt es: Mund abwischen und alle Konzentration auf das nächste Spiel richten.“