Erding – Ein Landkreisderby hat die Kreisliga 2 an diesem Sonntag im Programm. RW Klettham empfängt um 14 Uhr den FC Lengdorf (Hinspiel 3:1 für Lengdorf). Die beiden scheidenden Trainer sehen sich alles andere als als „Lame Ducks“.

Gemeinhin wird im politischen System der USA ein Präsident oder Politiker, der noch im Amt ist, aber nicht mehr zur Wiederwahl antritt oder eine Wahl verloren hat, als „lahme Ente“ bezeichnet. Vor allem im Profisport wird dies gerne ziemlich respektlos Trainern gegenüber benutzt.

Kletthams Matthias Foltin meinte gar, als er dazu befragt wurde: „Was, davon habe ich noch nie gehört. Kenne ich gar nicht“. Und er betont, „dass ich ja nicht aufhöre, weil irgendwas nicht passt“. Er stellt klar, „dass wir alle ein Ziel haben. Was anderes zählt nicht und kommt auch gar nicht auf“. Er muss sich im Sommer einer etwas komplizierteren Operation unterziehen, „nachdem der Fußballsport mit einigen Verletzungen bei ihm Spuren hinterlassen hat, und da möchte ich einfach Zeit und Ruhe haben“.

Vier Jahre ist er jetzt in Klettham Trainer, nachdem er dies vorher auch schon bei seinem Heimatclub Langengeisling war. Dort spielt sein jüngerer Sohn, der ältere ist in die JFG aufgerückt. Sein Abteilungsleiter Patrick Tischer hat ja den Klassenerhalt ohne Relegation als Ziel ausgegeben – „und ein Ziel muss man schließlich haben“, sagt Foltin. Lengdorf ist für ihn ein Gegner, „gegen den wir Punkte holen müssen und auch können“. Das Verletzungspech bleibt dem Aufsteiger auch im Frühjahr treu. Neben Daniel Karamatic und Jonas Kaspar sind da immer noch die Langzeitverletzten Leon Ziegler, Markus Lehmer und Torhüter Martin Landa. Darüber groß klagen will Foltin gar nicht.

Für Lengdorfs Spielertrainer Yüksel Acipinar war dies bisher auch überhaupt kein Thema, „dazu verfolgen wir alle viel zu ehrgeizig ein gemeinsames Ziel“. Er verspürt bei seinem Team nicht im entferntesten diesbezügliche Strömungen. „Im Gegenteil“ sagt er, „die Trainingsbeteiligung ist fast bei 100 Prozent“.

Auch bei seinen bisherigen Stationen als Spieler hat er das noch bei keinem Trainer erlebt. Elf Jahre war er für Buchbach, ETSV 09 Landshut und den TSV Velden in Landes- und Bezirksliga aktiv. Vor seinem nun auf eine Saison beschränkten Engagement in Lengdorf war er zwei Spielzeiten in Velden Spielertrainer in der Bezirksliga zusammen mit seinem früheren Buchbacher Mannschaftskollegen Ralf Klingmann. Den Frühjahrsauftakt in Klettham möchte er natürlich gewinnen – zumindest auf keinen Fall verlieren.

Tipp: 2:2

Der Kreisliga-Check:

Sehr gut drauf: auf alle Fälle der FC Langengeisling. Der Kader ist nahezu komplett und auch fit. In den Testspielen wurden drei Bezirksligisten besiegt. Auch gut drauf: Der FC Schwaig gewann gegen zwei Bezirksligisten. Die Verletztenliste ist um einiges kleiner als im Herbst. Sorgenfreier Serientäter: Beim SV Wörth, der die letzten drei Spiele vor der Winterpause gewonnen hat, konnte Trainer Sebastian Held in der Vorbereitung „alles wie geplant durchziehen“. Alle sind fit, und ein starker Neuzugang kam noch hinzu. Qualität vor Quantität und „Jugend forscht“:

Beim FC Eitting hat der Kader enorme Qualität, ist aber zahlenmäßig knapp besetzt. Jetzt müssen junge Eittinger Talente wie Samuel Weigel, Benedikt Beierl, Fabian Neudecker oder Josef Strasser ran.

Der 16. Spieltag der Kreisliga Gr. 2 (alle Sonntag):

14 Uhr: RW Klettham – FC Lendgorf (Tipp: 2:2),

15 Uhr: SC Kirchdorf – FC Schwaig (1:3), ST Scheyern – BC Attaching (1:0), SV Vötting-Weihenstephan – FC Langengeisling (1:2), SpVgg Mauern – SVA Palzing (2:4), TSV Moosburg/Neustadt – SV Wörth (3:3),

16 Uhr: FC Eitting – BC Uttenhofen (4:1)