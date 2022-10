Der Knoten platzt in der 94. Minute: FC Forstern II streicht ersten Saisonsieg ein

Die Damen vom FC Forstern starten in die Saison. © WG (Archiv)

Die Frauen des FC Forstern II haben in der Landesliga ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Durch das Tor von Sandra Gillhuber punktete der Aufsteiger erstmals.

Geratskirchen – Eine Torflaute von mehr als sieben Stunden haben die Fußballerinnen des FC Forstern 2 beendet. Bei der DJK SV Geratskirchen erzielte Sandra Gillhuber in der 94. Minute den Siegtreffer für den bis dahin punktlosen Aufsteiger. In der regulären Spielzeit hatte der FC – wie schon in den Wochen zuvor – einmal mehr viele Möglichkeiten liegen gelassen.

Nervosität und Hektik bei beiden Mannschaften vorherrschend

So kam Sabrina Wenzl, die ein sehr gutes Spiel im Zentrum absolvierte, frei zum Abschluss, doch der Schuss war zu unplatziert. Dann wurde Lisa Dimpflmaier steil geschickt, traf aber nur das Lattenkreuz. Auf der Gegenseite bewahrte Torfrau Tine Kneißl ihre Mannschaft mit einer tollen Parade vor einem Rückstand. Unverkennbar war bei beiden Mannschaften die Nervosität und Hektik, was auf Kosten des Spielaufbaus ging.

Nach dem Seitenwechsel war der FC Forstern spielerisch besser und setzte die Heimmannschaft unter Druck. Geratskirchens Torfrau Teresa Oberendfellner rettete zunächst das torlose 0:0, als sie einen Schuss von Gillhuber bravourös abwehrte. Ohne gegnerische Einwirkung verletzte sich Forsterns Valerie Bauhaus am Knie. Doch Forstern steckte den Ausfall gut weg, auch weil die Mannschaft weiter nur nach vorne spielte, was letztlich spielentscheidend war.

„Es war eine gute kämpferische Leistung meiner Mannschaft.“

Mit der allerletzten Möglichkeit – als die Nachspielzeit fast zu Ende war – war einmal mehr Gillhuber die Matchwinnerin, die dem FC Forstern die ersten drei Punkte in der Landesliga sicherte.

Forsterns Trainerin Julia Deißenböck war über den Sieg sehr erfreut, den sie wie folgt analysierte: „Es war eine gute kämpferische Leistung meiner Mannschaft, die aber auch mit guten spielerischen Akzenten zu gefallen wusste. Die Kombinationen waren zumindest bis zum gegnerischen Strafraum vielversprechend, doch beim Abschluss zeigte meine Mannschaft dann doch Nerven. Doch der Sieg gibt und Mut und Auftrieb für die kommenden Spiele.“ (VON EICKE LENZ)