Schwaigs Niederlage gegen Bruckmühl: Gegentreffer fällt nach 70 Sekunden

Wieder nichts: Bruckmühler (rot) und Schwaiger schauen dem Ball hinterher, den SV-Torwart Markus Stiglmeir hält. F.: hr © HR

Der FC Schwaig musste sich mit 0:1 gegen den Tabellenzweiten aus Bruckmühl geschlagen geben. Ben Held musste vor der Partie auf neun Spieler verzichten.

Bruckmühl/Schwaig – In einem hart umkämpften, aber torchancenarmen Spiel unterlag der FC Schwaig dem Tabellenzweiten SV Brückmühl bei strömendem Regen 0:1. Das Goldene Tor für die Gastgeber fiel dabei bereits nach 70 Sekunden.

Nach 70 Sekunden: Gegentor aus 18 Metern

Für Schwaigs Spielertrainer Ben Held begann die Reise nach Bruckmühl mit einigen Hiobsbotschaften: Neben dem gesperrten Keeper Franz Hornof musste er auch noch auf dessen Zwillingsbruder Hannes Hornof, Maxi Hellinger, Bilal Ibrahim, Nils Wölken, Leon Roth, Ricardo Maier, sowie die beiden kurzzeitig erkrankten Lucas und Mateus Hones verzichten.

Nichtsdestotrotz hatte sich das Team um Kapitän Tobi Jell einiges vorgenommen und wollte mit etwas Zählbarem aus Bruckmühl zurückkehren. Dass es dazu nicht kam, lag an dem frühen Gegentreffer. Die Gastgeber fingen in ihrer Hälfte einen Schwaiger Angriff ab, spielten den Ball lang auf Anian Folger, der sich auf der rechten Außenbahn auf den Weg machte und aus 18 Metern den Ball in den langen Winkel drosch. Torwart Jannis Sternberg hatte keine Abwehrmöglichkeit.

Der frühe Treffer spielte dem Tabellenzweiten voll in die Karten. Hat der SV doch mit gerade einmal 15 Gegentreffern die beste Abwehr der Liga. Schwaig verdaute den Schock des frühen Gegentors zwar gut, tat sich aber schwer, gegen die sehr tief stehenden Gastgeber zu Chancen zu kommen. Die Elf von Trainerfuchs Mike Probst stand mit zwei Viererketten sehr geballt in der Defensive und lauerte auf Konter. Eine Strategie, die bei dem sehr schwer zu bespielenden Geläuf goldrichtig war.

In der 17. Minute jagte Ben Held einen Freistoß aus 22 Metern durch die Mauer, doch der Schuss war zu unplatziert, sodass Torwart Markus Stiglmeir den Ball sicher parieren konnte. In der 40. Minute waren die Gastgeber dran. Maximilian Gürtler steckte den Ball in den Lauf von Franz Schreder, doch der lupfte die Kugel aus 16 Metern Entfernung nicht nur über den herausstürmenden Sternberg, sondern übers Tor.

FC Schwaig: Viele Möglichkeiten zum Ausgleich - kein Schuss saß

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste die erste große Möglichkeit. Raffi Ascher bediente Markus Straßer auf dem rechten Flügel, der aus genau derselben Position wie beim Führungstreffer der Gastgeber den Ball aber um Zentimeter am langen Pfosten vorbeischoss. In der 64. Minute lief die Held-Elf in einen Konter. Gürtler scheiterte jedoch am glänzend reagierenden Sternberg, den Nachschuss setzte der eingewechselte Andreas Wechselberger übers Tor. In der 81. Minute spielten Held und Raffi Ascher einen schönen Doppelpass, doch der anschließende scharfe Querpass von Held vors Tor verfehlte Freund und Feind. Zwei Minuten später nutzte Gürtler eine Unachtsamkeit der Schwaiger Abwehr und lief alleine auf Sternberg zu. Schwaigs Keeper bewahrte jedoch die Ruhe und sein Team vor dem zweiten Gegentreffer.

Schwaig warf nun alles nach vorne und versuchte mit der Brechstange zum Ausgleich zu kommen. Die Gastgeber blieben aber ruhig und wehrten alle Angriffsbemühungen gekonnt ab. So blieb es am Ende beim knappen, aber nicht unverdienten 1:0 Sieg für Bruckmühl. Die Gastgeber hatten in einem eigentlich klassischen 0:0-Spiel eine Chance genutzt. (VON RAINER HELLINGER)