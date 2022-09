Landesliga Südost: Die spannendste Liga Bayerns? „Es kann schnell nach oben oder unten gehen“

Von: Boris Manz

Hart umkämpft: Der FC Unterföhring schlug am Freitagabend den SC Eintracht Freising mit 3:0 und konnte durch den Dreier vier Plätze nach oben klettern. Burhan Bahadir (links) von Unterföhring im Zweikampf mit dem Freisinger Florian Schmuckermeier (rechts). © IMAGO/Sven Leifer

Die Mannschaften der Landesliga Südost scheinen fast alle gleich stark. Nur neun Punkten liegen zwischen Tabellenführer Landshut und dem Vorletzten TuS Geretsried.

München – Bereits im vergangenen Jahr war die Landesliga Südost eine sehr ausgeglichene Liga. Außer den Topmannschaften fanden sich fast alle Teams immer wieder mit dem Abstiegskampf konfrontiert. Am Ende musste der SB Traunstein mit 42 Punkten in die Relegation, während Kirchheim und der TSV Ampfing aufgrund des direkten Vergleichs in der Liga blieben.

An der Spitze war die Liga aber fix entschieden: Der SV Erlbach stand früh als Meister fest – und der FC Unterföhring hatte zwei Spieltage vor Schluss die Relegation sicher.

Kirchheimer SC Trainer Steven Toy drückt auf die Euphoriebremse: „Die Tabelle darf man jetzt nicht überbewerten“

In diesem Jahr ist das anders: Zwischen Platz 17 und 1 liegen nach elf Spieltagen lediglich neun Punkte. „Wer die Tabelle lesen kann, weiß, dass es schnell nach oben oder nach unten gehen kann“, sagt Trainer Steven Toy vom Kirchheimer SC. Während man im vergangenen Jahr nur knapp dem Abstieg entronnen ist, steht man nach zwölf Spieltagen auf einem fulminanten fünften Platz. „Die Tabelle darf man jetzt nicht überbewerten. Aber natürlich freut es uns unter den ‚Top 5‘-Mannschaften der Landesliga zu sein“, berichtet Toy weiter.

TuS-Coach Joe Albersinger bemängelt fehlende Konstanz: „In der Konstellation der Tabelle, wäre das noch wichtiger die knappen Spiele irgendwie zu gewinnen“

Gründe für die eng umkämpfte Tabelle sieht Joe Albersinger, Trainer des TuS Holzkirchen, vor allem in der besonderen Leistungsdichte und in den ausgeglichenen Bedingungen innerhalb der Landesliga: „Man sagt immer: ‚In der Liga kann jeder jeden schlagen‘, aber bei uns ist das wirklich so. Bist du einmal oder zweimal in 90 Minuten inkonsequent oder nicht da, dann verlierst du.“

Die Albersinger-Elf steht nach zwölf Spielen mit 17 Punkten auf Platz zehn - punktgleich mit dem Topfavoriten auf den Aufstieg, dem Vorjahreszweiten aus Unterföhring. Ganz wichtig sei es jetzt, egal wo man stehe die Ruhe zu bewahren und eine Konstanz aufzubauen. „Bei uns ist es so, dass der Kader ein Stück weit im Umbruch ist und da ist eine gewisse Inkonstanz einfach da. In der Konstellation der Tabelle, wäre das noch wichtiger die knappen Spiele irgendwie zu gewinnen“, meint der TuS-Coach.

TSV-Ampfing-Trainer Elfinger: „Wenn du gegen den Abstieg spielst, verlierst du am Ende so ein Spiel“

Eines dieser engen Spiele gewann der TSV Ampfing am vorletzten Sonntag im Spitzenspiel, als man die SpVgg Landshut mit 2:1 schlug und kurzerhand die Tabellenführung übernahm. Nach der Nullnummer am Wochenende gegen Eggenfelden ist man seit sechs Spielen ungeschlagen. „Man muss alles dafür tun, dass man in dieser Liga punktet. Da muss man sowohl mental als auch körperlich voll da sein“, sagt Ampfing-Trainer Rainer Elfinger und betont, dass man deswegen auch bei der Kaderstruktur einen stärkeren Fokus auf die mentalen Attribute der Spieler gelegt hat.

Nachdem man in der vergangenen Saison nur knapp der Relegation entkam, verleihe die aktuelle Tabellenposition das nötige Selbstvertrauen spielbestimmend auch gegen vermeintliche Favoriten zu agieren. „Wenn du gegen den Abstieg spielst, verlierst du am Ende solche Spiele wie gegen Landshut“, sagt Elfinger. Aktuell ist Landshut wieder Spitzenreiter, das dürfte sich in der Saison aber noch das ein oder andere Mal ändern.