FC SF Schwaig: „Großes Kompliment“ trotz K.o. in letzter Minute

War trotz der Niederlage zufrieden mit seiener Mannschaft: Ben Held. © Christian Riedel

In einer hart umkämpften und bis zur letzten Sekunde spannenden Partie unterlag der FC Schwaig zum Rückrundenauftakt der Fußball-Landesliga Südost beim TSV Ampfing 2:3.

Schwaig – Dabei fiel der Siegtreffer für das Team von Trainer Rainer Elfinger erst in der Nachspielzeit. Ampfing ging bereits in der 4. Minute in Führung. Nach einer Ecke von Atakan Akdemir stieg Birol Karatepe am langen Pfosten am höchsten und traf per Kopf ins rechte Kreuzeck. Franz Hornof im Schwaiger Tor war ohne Abwehrchance. Doch Schwaig zeigte sich keineswegs geschockt, sondern spielte mutig nach vorne. In der 14. Minute gelang den Gästen der Ausgleich. Nach einer weiten Flanke legte Raffi Ascher den Ball in die Mitte, wo Maxi Hellinger die Kugel aus fünf Metern über die Linie drückte.

Im Anschluss erspielten sich beide Teams Chancen, ohne jedoch die Hintermannschaften ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Wesentlich gefährlicher wurde es in der 44. Minute, als Karatepe einen Freistoß aus 25 Metern an die Latte jagte. So blieb es zur Halbzeit beim 1:1.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber die erste gute Möglichkeit, als Akdemir aus zehn Metern über das Tor schoss. Besser machte es der FC Schwaig in der 51. Minute. Nach einer langen Flanke aus dem Halbfeld legte Maxi Hellinger den Ball per Kopf auf Vincent Sommer ab, der aus zwölf Metern Domen Bozjak im Ampfinger Tor keine Abwehrchance ließ. Zehn Minuten später fast das 3:1: Nach einem schönen Pass von Jell auf Raffi Ascher setzte der Mittelstürmer den Ball aus 14 Metern nur knapp vorbei. In der 66. Minute fiel der Ausgleich für die Gastgeber. Bitter für die Gäste: Dem Treffer ging ihrer Ansicht nach ein Foulspiel an Innenverteidiger Nils Wölken voraus, der nach einem weiten Ball in den Strafaum vor seinem Gegenspieler an die Kugel kam und klären wollte. Der eingewechselte Doran Divkovic, der hinter Wölken stand, zog den Verteidiger an der Schulter, und der fiel zu Boden. Divkovic war nun alleine vor dem Tor und legte quer auf den kurz zuvor eingewechselten und besser postierten Irfan Selimovic, der aus acht Metern zum 2:2 einschob.

Ampfing spielte nun weiter nach vorne. In der 89. Minute wehrte Hornof einen Schuss aus zehn Metern noch ab. In der 92. Minute war er dann aber machtlos: Nach einem Schwaiger Ballverlust im Mittelfeld spielte Nadil Buljubasic sofort steil auf Selimovic, der der Schwaiger Verteidigung entwischte und aus 16 Metern zum 3:2 einchippte. Ein Traumtor, das bitter war für die Gäste, die sich nach großem Kampf einen Punkt verdient gehabt hätten. Ein glückliches Händchen bewies derweil Elfinger mit der Einwechslung des doppelten Torschützen Selimovic. (Rainer Hellinger)

Statistik:

Ampfing: Bozjak, Popa, Bahadir, Karatepe, Pantea (46. Riemann), Steppan, Buljubasic, Akdemir, Salibasic, Toma (64. Selimovic), Ighagbon (64. Divkovic) – F Schwaig: Hornof, Empl, Neumann (67. Roth), Jell (80. Maier), Hellinger (57. Hones), Straßer, Simak, Wölken (84. Fink), Hornof, Sommer (84. Held), Ascher – Schiedsrichter: Schuster (Hohenau) – Zuschauer: 150 – Tore: 1:0 Karatepe (4.), 1:1 Hellinger (14.), 1:2 Sommer (51.), 2:2 Selimovic (66.), 3:2 Selimovic (90.+3)

Stimmen zum Spiel:

Wolfgang Lang (Fußballchef FC Schwaig): „Trotz der Niederlage möchte ich unserem Team ein großes Kompliment für die couragierte Leistung aussprechen. In einem engen Spiel bei sehr schlechten Platzverhältnissen haben Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben. Chancen für den Siegtreffer waren auf beiden Seiten vorhanden. Ein Punkt wäre leistungsgerecht gewesen. Gratulation an Ampfing, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat.“

Ben Held (Trainer FC Schwaig): „Gratulation an Ampfing. Das 3:2 in der Nachspielzeit ist zwar bitter, aber nicht ganz unverdient. Wir haben alles in die Waagschale geworfen, aber nach der nicht zufriedenstellenden Vorbereitung mit vielen Kranken und Verletzten fehlt uns noch einiges an Ausdauer und Spritzigkeit. Für uns gilt es jetzt, verletzungsfrei zu bleiben und den Rückstand schnell aufzuholen. Kompliment an meine Jungs, die alles gegeben haben.“