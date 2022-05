FC SF Schwaig macht’s spannend: Aufsteiger bleibt an Unterföhring dran

Starker Auftritt: Torschütze Maxi Hellinger (l.) ließ die Schwaiger am Freitagabend gegen Rosenheim das erste Mal jubeln. Gästetorwart Mihajlo Markovic musste zweimal hinter sich greifen. © Christian Riedel

2:1 hat der FC Schwaig am Freitagabend sein Heimspiel gegen den Sportbund Rosenheim gewonnen. Der Traum vom Aufstieg lebt.

Schwaig – Der Aufsteiger rangiert damit nach 31 Spieltagen weiterhin auf dem sensationellen dritten Tabellenplatz der Landesliga Südost.

Coach Ben Held musste sein Team nach dem Sieg in Grünwald umbauen, da sich Innenverteidiger Daniel Stich eine schwere Muskelverletzung zugezogen hatte, und Kapitän Tobi Jell angeschlagen zunächst auf der Bank Platz nahm. Für die beiden rückten Hannes Hornof und Ricardo Maier in die Startelf. Zudem kehrte mit Markus Straßer ein zusätzlicher Offensivspieler zurück.

Das machte sich gleich bemerkbar. Bereits in der ersten Spielminute setzte sich Straßer am rechten Flügel schön durch und passte auf den frei stehenden Raffi Ascher, doch Schwaigs Kapitän verspringt den Ball, so dass Torhüter Mihajlo Markovic nicht eingreifen musste. Auf der Gegenseite zog Rosenheims Kapitän Dominik Reichmacher aus 25 Metern ab, aber sein Schuss verfehlte das Tor um 30 Zentimeter.

Die nächste Schwaiger Chance hatte Mateus Hones. Er schoss nach Zuspiel von Vincent Sommer aus 18 Metern aber knapp über das Tor. Pech hatten die Gastgeber eine Minute später. Ascher legte den Ball in die Mitte, doch Straßers Direktabnahme aus acht Metern ging an den Pfosten. Die Schwaiger Führung lag in der Luft, und in der 30. Minute war es soweit. Sommer setzte sich am rechten Flügel durch, passte auf Ascher, der wunderschön per Hacke auf Maxi Hellinger ablegte. Er überlupfte den herauseilenden Torhüter zum 1:0. Zwei Minuten später folgte das nächste Traumtor. Straßer überlupfte seinen Gegenspieler, Ascher schickte Straßer steil, der spielte in die Mitte, wo Sommer trotz Bedrängnis von zwei Gegenspielern den Ball zum 2:0 in den linken Winkel jagte.

Sommer hatte auch die nächste Großchance. Nach tollem Pass über 30 Meter von Mateus Hones nahm er den Ball mit rechts an, schoss aber mit links knapp über das Gehäuse.

Nach dem Seitenwechsel ging es munter weiter. Ricardo Maier marschierte am rechten Flügel entlang, flankte auf Aschers Kopf, doch Schwaigs Mittelstürmer verzog aus acht Metern knapp. Wenig später bediente Torhüter Franz Hornof Ascher mit einem weiten Abschlag, doch seinen Schuss parierte Rosenheims Torhüter glänzend. Dann sah Straßer den frei stehenden Sommer, der den Ball aus zehn Metern aber nicht richtig traf.

In der 78. Minute kamen die Gäste durch Lukas Starringer gefährlich vors Schwaiger Tor, er verfehlte aber knapp. Dann wurde es hektisch. Rosenheim kämpfte mit dem Mut der Verzweiflung. Zunächst köpfte Georg Hanslmayer aus acht Metern an die Latte, dann fiel doch noch das 1:2. Nachdem Hornof zunächst gegen einen heranstürmenden Rosenheimer klären konnte, kam der Ball auf Umwegen zu Adnan Kasumovic, der ihn aus 14 Metern noch über die Linie drückte. Zu mehr reichte es aber nicht mehr. (Rainer Hellinger)