Langengeislings Baustelle ist die Defensive

Maxi Maier (l.) fehlt dem FC Langengeisling derzeit auf dem Platz. © Christian Riedel

Nach der deutlichen Niederlage im ersten Spiel nach der Winterpause gegen den TSV Buchbach 2 will der FC Langengeisling die ersten Punkte der Saison einfahren. Das soll am Sonntag um 14.30 Uhr beim SV Waldperlach gelingen. Dieser startete mit einem Auswärtssieg in Reichertsheim in die Frühjahrsrunde.

In der Hinrunde konnte der FCL den morgigen Gegner knapp bezwingen, darauf will man aufbauen. Für Maxi Maier, Spieler und Technische Leiter der Langengeislinger, ist die Ausgangslage klar: „Wir stehen unter Zugzwang. Nachdem der Auftakt in die Hose gegangen ist, müssen wir langsam punkten. Deshalb sollen es gegen Waldperlach drei Punkte werden.“ Der Gegner sei jedoch nicht zu unterschätzen. „Waldperlach ist gut drauf, die haben in den letzten Spielen gut gepunktet und haben sich eigentlich aus dem Abstiegskampf verabschiedet“, weiß Maier. Er betont, dass der FCL hinten stabiler werden und vorne die Chancen nutzen müsse, um wieder punkten zu können. „Es wäre natürlich toll, mal wieder zu Null zu spielen, indem wir unsere Fehler abstellen“.

Die Winterpause hat in Langengeisling ihre Spuren hinterlassen. Gleich vier Spieler verletzten sich in jüngster Zeit. Maier selbst plagen Sprungelenksverletzungen auf beiden Seiten, er will in zwei bis drei Wochen wieder spielfähig sein. Auch Douglas Wilson und Niko Simak müssen zuschauen. Für Letzteren ist nach einer schweren Verletzung im ersten Vorbereitungstraining „wahrscheinlich sogar die Saison beendet“, so Maier. Hannes Dornauer hat sich im letzten Testspiel an der Hand verletzt, sein Einsatz gegen Waldperlach sei noch fraglich. Dennoch stellt Maier klar, dass man einen „starken Kader hat, der gut mithalten kann“. Maier weiter: „Jetzt kommt es auch auf die jungen Spieler an. Die entwickeln sich sehr gut und nutzen ihre Chancen. Die machen das schon“, sagt Maier selbstbewusst. Tipp: 1:1

Der FCL-Kader: Bernhardt, (Brader), Faltlhauser, M. Geigerseder, Seeholzer, Hintermaier, S. Stenzel, Aigner, Altinisik, Birnbeck, D. Geigerseder, Kaiser, Obermaier, Steck, K. Stenzel, Dornauer(?), Mecking, Riederle

