Wichtiger Dreier für FC Langengeisling

Von: Dieter Priglmeir

Maxi Hintermaier war Langengeislings Matchwinner. © privat

Spielertrainer Maxi Hintermaier beschert FCL mit einer Bogenlampe drei wichtige Punkte.

Otterfing/Langengeisling – Gegen Mitternacht war Spielertrainer Maxi Hintermaier wieder zuhause. Erschöpft, aber auch glücklich. Denn mit seinem Freistoßtreffer hat er dem FC Langengeisling einen 1:0 (0:0)-Erfolg beim TSV Otterfing beschert. Der Aufsteiger ist dadurch zwischenzeitlich auf Rang sieben der Bezirksliga Ost vorgerückt. Aber die Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt hat noch einige Spiele mehr zu bestreiten. Das wird noch ein langer Kampf.

Ganz und gar nicht Bezirksliga-Niveau waren die Rahmenbedingungen bei der Partie am Dienstagabend. Der Tabellenletzte musste das Spiel auf den Trainingsplatz verlegen, weil der Hauptplatz über kein Flutlicht verfügt. „Ehrlich gesagt, habe ich noch nie auf so einem Platz gespielt“, erzählt Hintermaier. Auf „gut einen Meter Höhenunterschied“ schätzte ein anderer Geislinger das Feld auf der ganzen Länge. Da war nichts mit spielerischen Lösungen. Beide Mannschaften versuchten es also mit weiten Bällen. Die Geislinger agierten so diszipliniert, wie es Hintermaier vor der Partie eingefordert hatte. „Wir mussten vorne brutal geduldig sein und durften hinten nichts zulassen.“

Das beherzigte insbesondere Innenverteidiger Michael Faltlhauser, der sich mit Otterfings Bestem, Florian Bacher, tolle Zweikämpfe lieferte und nahezu immer Sieger blieb. So passierte recht wenig vor dem FCL-Tor – bis auf die 21. Minute. Da hatte sich Maximilian Dengler durchgetankt. Er lief allein auf Torwart Chris Brader zu. Allerdings schoss der TSV-Stürmer zu überhastet von der Strafraumgrenze und verfehlte den Kasten.

Ansonsten hatte der FCL alles im Griff, war auch bei den scharf getretenen Otterfinger Eckbällen immer im Bilde, machte fleißig Höhenmeter und setzte erste Akzente. Maxi Birnbeck hatte nach einer Ecke, die Faltlhauser verlängerte, die Führung auf dem Kopf, doch er scheiterte an Torwart Leon Westner (38.). Das war die beste FCL-Möglichkeit in der ersten Halbzeit. „Wir hatten noch einige aussichtsreiche Situationen, aber die haben wir nicht gut fertig gespielt“, sagt der Coach.

Auch nach Wiederanpfiff hatten die Geislinger mehr vom Spiel. Mit langen Chip-Bällen über die Otterfinger Außenverteidiger brachten sie die Heimelf in Verlegenheit. Einmal schickte Kilian Kaiser Hannes Dornauer auf die Reise, dessen Schuss aber knapp am langen Eck vorbeiging.

Das Tor des Tages entsprang einer Standardsituation. Hintermaier hob einen Freistoß aus dem Halbfeld in den Strafraum. Der Ball hatte viel Zug, wurde immer länger und senkte sich hinter Westner ins lange Eck (76.). „Bogenlampe aus 35 Metern – wenn’s gewollt war, dann war’s stark“, heißt es im Otterfinger Liveticker. Bisserl Glück sei schon dabei gewesen, meint der Torschütze augenzwinkernd.

Was folgte, war laut Hintermaier „ein Fight bis zum Schluss“. Brenzlig wurde es aber nicht mehr. Brader war bei zwei Freistößen auf der Hut, danach war der laut Hintermaier „verdiente Sieg“ eingefahren. „Auch wenn Otterfing Letzter ist, hier werden sich noch einige Mannschaften schwer tun“, vermutet Hintermaier. Am besten könne das wohl der FC Moosinning beurteilen, der auf diesem Nebenplatz auch gerade so zu einem 3:2-Sieg kam. Drei Stollenabdrücke auf der Stirn, verursacht von einem Mitspieler, sind die Trophäen, die Hintermaier aus der Partie mitnahm – „und diese verdammten drei Punkte“.