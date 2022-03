Langengeisling: Heimsieg gegen Baldham - Gäste verlieren nach zuletzt drei Siegen in Folge

Langengeisling feiert einen Kantersieg zuhause gegen den SCBV. Fünf Treffer erzielten die Geislinger, durch fünf verschiedene Torschützen.

Langengeisling – Einen überraschenden 5:1 (0:0)-Erfolg hat der FC Langengeisling gegen den SC Baldham-Vaterstetten eingefahren. Fünf verschiedene Spieler durften sich in die Torschützenliste eintragen. Es war der erste Geislinger Dreier im Jahr 2022. Die Gäste waren mit einer Serie von zuletzt drei Siegen angereist, doch die Geislinger ließen die Truppe des neuen Trainers Gedi Sugzda nie ins Spiel kommen.

Zudem hatte SCBV-Keeper Solomon Arewa einen rabenschwarzen Tag erwischt. In der ersten halben Stunde tat sich nicht viel. Geislings Maxi Birnbeck jagte den Ball weit drüber (14.), auf der Gegenseite schoss Drinos Gerguri noch viel weiter drüber. Erst zum Ende der ersten Hälfte kam Langengeisling zu Chancen, meist nach Standards. Am gefährlichsten wurde es bei einem Eckball Maxi Hintermaier, der so viel Schnitt hatte, dass das Leder an der Latte landete.

Der FCL-Spielertrainer eröffnete kurz nach Wiederanpfiff den Torreigen mit einem verwandelten Freistoß ins lange Eck. Dieser Treffer wirkte bei den Platzherren wie eine Befreiung. Sie stürmten jetzt, was das Zeug hielt, ohne allerdings – nicht so wie in den letzten Spielen – die Abwehrarbeit zu vernachlässigen, und hatten Chancen wie am Fließband. Dominik Geigerseder schoss freistehend drüber (55.), aber drei Minuten später stand es 2:0. Einen Querpass von Markus Obermaier klatschte Torwart Arewa genau vor die Füße von Birnbeck, der nur noch einschieben musste. Wiederum ein paar Minuten später flog Arewa an einem Eckball vorbei, und David Riederle köpfte unbedrängt zum 3:0 ein.

Baldham kommt nochmal ran durch den Anschlusstreffer

Das 4:0 hatte Birnbeck in der 70. Minute auf dem Kopf, doch setzte er den Ball freistehend drüber. Die Baldhamer kamen kaum einmal vors Geislinger Gehäuse und brachten in den zweiten 45 Minuten keinen einzigen Ball aufs Tor. Ein weiter Freistoß von Fabian Kreißl aus rund 40 Metern wäre wohl auch knapp am Geislinger Kasten vorbeigegangen, doch rutschte Christian Brader der Ball durch die Finger und landete zum 1:3 im Tor (77.).

Wer gedacht hätte, dass die Geislinger jetzt Nerven zeigen und ins Wanken geraten würden, sah sich getäuscht. Schon fünf Minuten später kam Birnbeck mit dem Kopf vor Arewa an den Ball, und der Keeper streckte ihn nieder. Der Schiedsrichter wollte schon auf Strafstoß entscheiden, ließ aber Vorteil laufen, weil der Ball beiKilian Kaiser landete, der völlig unbedrängt zum 4:1 einschob. Und als wenig später Arewa ein Flanke unterlief, bedankte sich Michael Faltlhauser mit dem 5:1 per Kopf (88.), und der este FCL-Dreier im neuen Jahr war perfekt. (wk)