FC Langengeisling löst Ticket fürs Bezirksfinale

Von: Dieter Priglmeir

In der nächsten Runde ist der FC Langengeisling mit (v. l.) Trainer Stefan Karamatic, Antonia Chowanietz, Theresa Widl, Steffi Karamatic, Zeynep Aydogan, Julia John, Jasmin Weißig, Trainer Harry Kronthaler, Becky Hawkins, Milena Schulte und Steffi Karbaumer. © Privat

Nach einer Auftaktniederlage feierten die Fußballerinnen des FC Langengeisling drei glatte Siege und freuen sich nun auf das Oberbayern-Finale, das in Oberding stattfinden wird. Der FC Schwaig dagegen litt unter dem Verletzungspech.

Langengeisling/Schwaig – Unterschiedlich erfolgreich haben die Landkreisteams bei den Hallenkreismeisterschaften abgeschnitten. Während sich die Fußballerinnen des FC Langengeisling in Rott mit Platz zwei fürs Bezirksfinale qualifiziert haben, war für den FC Schwaig in Röhrmoos Endstation, was aber für Trainer Manfred Buchhauser kein Drama ist: „Wir haben uns grundsätzlich ganz gut geschlagen. Jedoch trainieren wir kein Futsal. Deshalb tun wir uns speziell mit dem Tore schießen auf die kleinen Tore schwer.“ Das sei auch in Röhrmoos so gewesen. Tatsächlich kam der FCS in den sechs Spielen lediglich zu vier Treffern, die Katharina Blank (2), Sophia Buchhauser und Emily Grimes erzielten.

Schlimmer als die Ergebnisse wiegen allerdings die Verletzungen von Sophia Buchhauser (Verdacht auf Mittelfußbruch) und Anna Schlehhuber, bei der die alte Bänderverletzung wieder aufbrach, „sodass wir vier Spiele insgesamt mit nur sieben beziehungsweise sechs Spielerinnen bestreiten mussten – bei insgesamt sechs Spielen á zwölf Minuten ist das nicht ganz ohne“, meinte Buchhauser, der Vroni Rupprecht lobte, die angeschlagen auf die Zähne biss. „Zusätzlich hatten wir am Tag davor Weihnachtsfeier, und das erste Spiel am Sonntag um 9.30 Uhr ist eine sehr schlechte Zeit für ein Erwachsenenturnier in der Vorweihnachtszeit. „Eine Ansetzung am Nachmittag wäre hier sicher zukünftig sinnvoller“, regt der Schwaiger Coach an. „Aber wir sind erhobenen Hauptes vom Turnier heimgefahren und haben uns besser präsentiert, als es das Ergebnis aussagt. Immerhin haben wir dem Turniersieger ein 1:1 abgetrotzt.“ Überhaupt hatten die Schwaiger nur zweimal verloren, aber auch nur viermal unentschieden gespielt.

Ganz anders der FC Langengeisling. Bei dem hieß es in allen Partien hopp oder top. Die erste Partie gegen den Bayernligisten FC Stern München ging dann auch gleich mit 0:4 Toren ordentlich in die Hose. „Dabei haben wir die ersten fünf Minuten super mitgehalten und hätten eigentlich in Führung gehen müssen“, sagt Coach Stefan Karamatic. Mit einer 3:1-Überzahl waren sie aufs gegnerische Tor gestürmt, hatten aber die Chance vergeben. „Und im Gegenzug haben wir das 0:1 kassiert.“

Gegen Bezirksligist SV Schechen war der FCL dann unter Zugzwang. Karamatic: „Das war schon ein Entscheidungsspiel, aber wir waren von Anfang an dominant.“ Per Doppelschlag in Minute 1 und 2 machte Julia John schnell alles klar. Antonia Chowanietz legte noch einen dritten Treffer nach. Auch gegen den SV Gendorf/Burgkirchen war nach Treffern von John und Theresa Widl schnell alles klar. Mit dem 3:0-Sieg über den SV Neukirchen/Teisenberg (Tore: John 2, Steffi Karamatic) löste der Bezirksoberligist endgültig das Ticket für das Bezirksfinale, das am 29. Januar in Oberding stattfinden wird. Neben Stern und dem FCL werden noch der FC Ingolstadt, TSV Gilching, Wacker München 2 und die SpVgg Markt Schwabener Au dabei sein.

Karamatic war zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Wir haben nach der ersten Niederlage die Gegner souverän beherrscht. Wir sind immer schnell in Führung gegangen und haben dann nicht viel zugelassen.“ Ein Sonderlob hatte der Coach für Steffie Karbaumer, die als gelernte Feldspielerin die etatmäßige Torfrau Celine Siebrecht blendend vertrat und dreimal ohne Gegentreffer blieb.

Die Gesamtübersicht der Kreismeister-Vorrunde:Frauen-Hallenkreismeisterschaften



Vorrunde in Röhrmoos



SG Schwabhausen - FC SpFr. Schwaig 1:0



FC Neufahrn - FC Ingolstadt 04 1:2



TSV Gilching/Arg. - DJK Ingolstadt 1:0



1. SC Gröbenzell - SG Schwabhausen 1:4



FC SpFr. Schwaig - FC Neufahrn 1:1



FC Ingolstadt 04 - TSV Gilching/Arg. 3:3



DJK Ingolstadt - 1. SC Gröbenzell 2:2



SG Schwabhausen - FC Neufahrn 3:0



TSV Gilching/Arg. - FC SpFr. Schwaig 1:1



1. SC Gröbenzell - FC Ingolstadt 04 0:0



DJK Ingolstadt - SG Schwabhausen 0:3



FC Neufahrn - TSV Gilching/Arg. 0:3



FC SpFr. Schwaig - 1. SC Gröbenzell 0:0



FC Ingolstadt 04 - DJK Ingolstadt 6:0



SG Schwabhausen - TSV Gilching/Arg. 0:4



1. SC Gröbenzell - FC Neufahrn 2:0



DJK Ingolstadt - FC SpFr. Schwaig 0:0



FC Ingolstadt 04 - SG Schwabhausen 2:0



TSV Gilching/Arg. - 1. SC Gröbenzell 3:0



FC Neufahrn - DJK Ingolstadt 0:1



FC SpFr. Schwaig - FC Ingolstadt 04 2:4



1. FC Ingolstadt 04 6 17: 6 14



2. TSV Gilching/Arg. 6 15: 4 14



3. SG Schwabhausen 6 11: 7 12



4. 1. SC Gröbenzell 6 5: 9 6



5. DJK Ingolstadt 6 3: 12 5



6. FC SpFr. Schwaig 6 4: 7 4



7. FC Neufahrn 6 2: 12 1



Der FC Ingolstadt und TSV Gilching sind für die nächste Runde qualifiziert.



Frauen-Hallenkreismeisterschaften



Vorrunde in Rott am Inn



Gruppe 1



Markt Schwab. Au - Breitbrunn-Gstadt 3:0



FFC Wacker München II - ASV Rott an Inn 4:0



SV Saaldorf - FFC 07 Bad Aibling 0:1



SV Bruckmühl - Markt Schwab. Au 0:4



Breitbrunn-Gstadt - Wacker München II 0:0



ASV Rott an Inn - SV Saaldorf 1:2



FFC 07 Bad Aibling - SV Bruckmühl 0:0



Markt Schwab. Au - Wacker München II 2:2



SV Saaldorf - TSV Breitbrunn-Gstadt 2:0



SV Bruckmühl - ASV Rott an Inn 0:1



FFC 07 Bad Aibling - Markt Schwab. Au 0:1



FFC Wacker München II - SV Saaldorf 1:0



TSV Breitbrunn-Gstadt - SV Bruckmühl 0:0



ASV Rott an Inn - FFC 07 Bad Aibling 0:0



Markt Schwab. Au - SV Saaldorf 0:0



SV Bruckmühl - FFC Wacker München II 0:4



FFC 07 Bad Aibling - Breitbrunn-Gstadt 0:0



ASV Rott an Inn - Markt Schwab. Au 0:2



SV Saaldorf - SV Bruckmühl 2:0



Wacker München II - FFC 07 Bad Aibling 4:0



TSV Breitbrunn-Gstadt - ASV Rott an Inn 2:2



1. Wacker München II 6 15: 2 14



2. Markt Schwab. Au 6 12: 2 14



3. SV Saaldorf 6 6: 3 10



4. FFC 07 Bad Aibling 6 1: 5 6



5. ASV Rott an Inn 6 4: 10 5



6. Breitbrunn-Gstadt 6 2: 7 4



7. SV Bruckmühl 6 0: 11 2



Wacker München 2 und SpVgg Markt Schwabener Au sind für die nächste Runde qualifiziert



Gruppe 2



FC Stern München - Gendorf Burgkirchen 5:0



SV Neukirchen/Teisenberg - SV Schechen 0:3



FC Langengeisling - FC Stern München 0:4



SV Burgkirchen - Neukirchen/Teisenberg 3:1



SV Schechen - FC Langengeisling 0:3



Stern München - Neukirchen/Teisenberg 8:0



FC Langengeisling - Gendorf Burgkirchen 2:0



FC Stern München - SV Schechen 2:0



Neukirchen/Teisenberg - Langengeisling 0:3



SV Gendorf Burgkirchen - SV Schechen 1:4



1. FC Stern München 4 19: 0 12



2. FC Langengeisling 4 8: 4 9



3. SV Schechen 4 7: 6 6



4. Gendorf Burgkirchen 4 4: 12 3



5. Neukirchen/Teisenberg 4 1: 17 0



Der FC Stern und der FC Langengeisling sind für die nächste Runde qualifiziert.