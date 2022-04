Siebter Sieg in Folge: Langengeisling wahrt Tabellenführung

Von: Dieter Priglmeir

Zweifache Torschützin: Julia John (r.) war auch von Miriam Geißinger-Soea nicht zu stoppen. © sro

Torjägerin Julia John erzielte beide Tore beim 2:0-Erfolg in Aßling.

Langengeisling - Die Fußballfrauen des FC Langengeisling haben durch das 2:0 (1:0) beim TSV Aßling den siebten Sieg in Folge eingefahren. Das Erfolgsrezept diesmal: ein Blitzstart.

Bereits in der 3. Minute zwangen Alisha van Horten und Michelle Refeld die TSV-Abwehr zu einem Fehler. Der Ball wurde in den Rückraum gespielt, wo Julia John lauerte und zum 1:0 traf. Auch danach blieb der Bezirksliga-Spitzenreiter am Drücker, vergab allerdings beste Chancen. Sophia Auer stand allein im Strafraum, agierte aber zu zögerlich, sodass ihr Schuss geblockt werden konnte. Van Horten und John scheiterten an der starken Aßlinger Torfrau Miriam Rinser, die auch den scharfen Schuss von Claudia Neumair glänzend parierte. Refeld kam bei einem Abstauber um eine Fußspitze zu spät. Vom Gastgeber war dagegen nicht viel zu sehen. Einmal aber musste FCL-Torfrau Celine Siebrecht gegen eine vor ihr auftauchende Stürmerin klären. Die zweite Hälfte war von viel Kampf geprägt, die besseren Aktionen hatte aber weiterhin der FCL. In der 60. Minute wurde dann John freigespielt, die mit ihrem 18. Saisontreffer die Partie entschied. Damit liegt sie nur noch ein Tor hinter der Aßlinger Topstürmerin Sandra Funkenhauser, die gut beschattet war und diesmal nicht zum Zug kam.

Van Horten sowie Johanna Steinmaier ließen noch gute Chancen liegen, aber das war nicht spielentscheidend, weil die Geislinger Abwehr nichts zuließ. „Unsere sehr starke Defensive brachte heute den Erfolg“, meinte nach der Partie auch FCL-Coach Stefan Karamatic. pir