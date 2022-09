Langengeisling siegt: Löwinnen beißen nur eine Halbzeit

Von: Dieter Priglmeir

Kunst am Ball: Julia John überzeugte mit feiner Technik und erzielte drei der vier FCL-Tore. © Christian RIEDEL

Die FCL-Frauen siegen im Test gegen 1860 München. Dafür war aber eine Leistungssteigerung im zweiten Durchgang nötig.

Langengeisling – Ein großes Fest war die Partie der Langengeislinger Fußballfrauen. Da war das Comeback von Stefi Esser nach einjähriger Verletzungspause. Und der 4:2-Erfolg war für den Bezirksoberligisten der fünfte Sieg im fünften Testspiel. Und er durfte sich über etliche Zuschauer freuen, denn der Gegner hieß TSV 1860.

Die Münchnerinnen spielen zwar nur in der Kreisklasse. Aber die Mannschaft gibt es erst seit einem Jahr, und sie wird wohl durch die nächsten Ligen stürmen, denn sie machten es der Heimelf nicht leicht.

Der FCL erwischte den besseren Start. Nach einer Ecke von Geburtstagskind Steffi Karamatic erzielte Julia John die Führung (21.). Das 2:0 bereitete die Torjägerin mit einem schönen Pass vor, den Michelle Refeld veredelte (29.). Danach verlor der FCL den Faden. Die Löwinnen störten aggressiver, und Sofia Endrizzi bestrafte einen Fehler im Geislinger Spielaufbau mit dem Anschlusstreffer (37.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff enteilte die schnelle Endrizzi der FCL-Defensive und überwand Celine Siebrecht zum 2:2.

Nach der Pause nahm der FCL wieder das Heft in die Hand. Die Partie wurde aber rustikaler, der Schiedsrichter bekam ordentlich was zu tun, verteilte fünfmal Gelb sowie eine Zeitstrafe für 1860, auch für den FCL gab es zweimal Gelb. „Zu viel für ein Testspiel“, meinte Geislings Trainer Stefan Karamatic, „aber solche Gegner werden wir in der Saison öfters antreffen“.

Spielerisch war nun der FCL klar Chef und spielte sich einige Chancen heraus. Carmen Drescher scheiterte mehrfach. „Trotzdem großes Lob für unsere neue Mittelstürmerin. Sie hat ein gutes Spiel gemacht“, so der Coach. Das 3:2 erzielte John nach einem Karamatic-Freistoß (60.). Den vierten Treffer verhinderte vorerst die Gästetorfrau, indem sie John umriss. In der Schlussminute schlug dann John nach einem 30-Meter-Pass von Karamatic doch noch zu. pir