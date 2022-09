Langengeislinger Überraschung mit furiosem Ende

Von: Dieter Priglmeir

Zweifacher Torschütze in Freilassing: Maxi Birnbeck (2. v. r.). © Christian Riedel

Mit dem 2:1-Sieg in Freilassing hatten nur die kühnsten Optimisten gerechnet. Am Ende wurde es richtig hektisch, die Bilanz: dreimal Rot und eine Zeitstrafe.

Langengeisling – So eine Chance darf man nicht vergeben, und schon gar nicht zweimal: In der 86. Minute setzte Kilian Kaiser den Ball frei vor dem leeren Tor an den Posten. Den Abpraller knallte David Riederle gegen die Latte. Das wäre das 3:0 gewesen. So aber folgten noch eine Zeitstrafe, drei Rote Karten, ein Elfmeter-Gegentor und eine Riesenchance des Gegners, ehe der sensationelle 2:1-Erfog beim ESV Freilassing eingefahren war.

Sensationell, weil der FCL mit dem letzten Aufgebot angereist war. Auf der Bank saßen nur noch der kränkelnde Douglas Wilson und Niko Simak, der nach langer Verletzungspause nur eine Option für die letzten Minuten war. Aber auch die Heimelf hatte viele Verletzte, darunter Spielertrainer Albert Deiter, der aber auf der Bank einen guten Start seiner Elf sah.

„Freilassing hat zehn Minuten richtig Druck gemacht“, sagt FCL-Spielertrainer Maxi Hintermaier. „Aber der letzte Pass ist nie angekommen.“ So auch in der 4. Minute, als Rhso Mohammad von der linken Seite passte, Rodi Hussein aber innen verpasste.

Ansonsten herrschte wenig Gefahr vor dem Gästetor. Die neuformierte Innenverteidigung mit Michael Faltlhauser und Dominik Geigerseder war aufmerksam und zweikampfstark, „aber auch alle vor ihnen haben sehr gut gegen den Ball gearbeitet“, so Hintermaier, der mit einer Freistoßhereingabe die erste Chance einleitete. Den Kopfball setzte Maxi Birnbeck über die Latte (26.). Da wusste der Geislinger Rückkehrer noch nicht, dass er zum Matchwinner werden sollte.

In der 34. Minute nahm er einen gut getimten Faltlhauser-Ball auf. Am Fünfmeter-Eck traf Birnbeck den Ball gar nicht voll, aber gut genug, damit dieser an Torwart Stefan Schönberger vorbei über die Linie trudelte. „Ein Thomas-Müller-Tor“, so Hintermaier. Und Geisling machte weiter. David Riederle scheiterte an Schönberger. Auch Kaiser und Hintermaier hatten das 2:0 auf dem Fuß. Aber darauf mussten die Gäste bis zur 60. Minute warten. Dann eroberte Ömer Altinisik in der eigenen Hälfte den Ball, machte einige Meter und steckte perfekt durch für Birnbeck, der zum 2:0 traf.

Und der Favorit? Mit dem vielen Ballbesitz konnte Freilassing nichts anfangen. Die beste Chance hatte noch Nikolaus Otto, dessen Freistoß FCL-Schlussmann Michael Hierl aus dem Winkel fischte. Auf der Gegenseite dann das eingangs erwähnte Geislinger Doppel-Aluminium und ein Schiedsrichter, dem das Spiel völlig entglitt.

„Er hat 80 Minuten super gepfiffen und dann nur noch schwierige Entscheidungen getroffen“, so Hintermaier. Es begann mit einer Zeitstrafe für Kaiser „nach einem kleinen Schubser, bei dem sich der Freilassinger hat fallen lassen“ (87.). Es folgte „eine Art Ringkampf zwischen Fabian Aigner und seinem Gegenspieler, bei dem der Geislinger „einen Schlag am Kopf gespürt hat“, wie Hintermaier erzählt. „Zuerst passierte nichts. Als ich dann fragte, warum das jetzt keine Zehn-Minuten-Strafe ist, hat er plötzlich Rot gezückt.“ Platzverweis für Ivaylo Bogomiov – und für die protestierenden Trainer Deiter und Jung, denn aus ESV-Sicht war laut Live-Ticker folgendes passiert: „Bogomilov wird gefoult, fällt auf den Gegenspieler und bekommt dafür Rot.“

Auch über den Elfmeterpfiff in der 94. Minute wunderte sich Deiter. „Wenn du sowas immer pfeifst, würde ich pro Spiel sechs Elfer kriegen“, sagte er hernach über das Einsteigen von Simak. Andreas Högler verwandelte den Strafstoß. Der Schiedsrichter ließ weiter nachspielen. Dann segelte nochmals ein Ball in den FCL-Strafraum. Keeper Hierl zögerte etwas, doch der ESV-Stürmer köpfte übers Tor.