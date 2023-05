Langengeislings dritter Dreier in Folge

Von: Dieter Priglmeir

Die Langengeislinger Führung: Nach toller Vorarbeit von David Riederle (links, liegend) drückt Kapitän Kilian Kaiser (Nummer 8) den Ball zum 1:0 über die Linie. © Christian Riedel

Nach dem 2:1-Sieg gegen den TuS Raubling fehlt noch ein Punkt zum Klassenerhalt.

Langengeisling – Die zweite Herrenmannschaft und die Fußballerinnen hatten vorgelegt und ihre Partien jeweils 2:1 gewonnen. Also zog das Bezirksligateam des FC Langengeisling nach und besiegte den TuS Raubling. Und es war wohl das wichtigste 2:1 des Wochenendes. Nach dem dritten Dreier in Folge fehlt jetzt nur noch ein Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Geislinger starteten mit dem Selbstbewusstsein zweier Siege in Folge und gaben von Beginn an Vollgas. Maxi Maier verfehlte bei einem Kopfball aus fünf Metern nur knapp das Tor (3.). Dann startete David Riederle auf der linken Angriffsseite ein Solo, ließ zwei Gegenspieler stehen, seine Hereingabe von der Grundlinie drückte Kilian Kaiser zur frühen FCL-Führung über die Linie (12.).

Im Gegenzug beinahe der Ausgleich, als Valentin Schöffel eine zu kurz geratene Rückgabe von Severin Stenzel erwischte. Der Raublinger Stürmer hatte Torhüter Alex Strecker bereits ausgespielt, traf aber nur das Außennetz.

Jetzt waren auch die Gäste im Spiel, die nun auch im Mittelfeld das Übergewicht bekamen, aber an der sicheren FCL-Abwehr abprallten. In so einem Fall helfen nur Standards – und tatsächlich: 26. Minute, sehr scharf getretener Eckball, und Michael Brunnhuber köpfte den Ball in den rechten oberen Winkel. Sehr ärgerlich für die Geislinger, die Minuten zuvor vergeblich einen Elfmeter gefordert hatten, nachdem Maxi Birnbeck zu Boden gegangen war.

Die Partie war jetzt ausgeglichen, die dickste Chance hatten die Gastgeber: Aus allerdings abseitsverdächtiger Position scheiterte erst Kaiser, dann Birnbeck am glänzend reagierenden Torwart Maximilian Wunderlich (36.).

Nach der Pause übernahmen die Raublinger die Initiative und drängten auf die Führung. Dominic Reisner jagte den Ball aus 20 Metern an die Querlatte, da wäre Strecker machtlos gewesen (47.). Auch Alexander Lallinger durfte es von der Strafraumgrenze aus probieren.

Das waren Warnschüsse genug, jetzt hielt auch der FCL wieder entgegen. Mehr als zwei Distanzversuche von Kaiser und Kilian Stenzel sprangen dabei nicht raus, aber auch die Raublinger hatten nun ihr Pulver verschossen. Und dann patzte ausgerechnet ihr Schlussmann. Zuvor hatte Wunderlich jede Hereingabe souverän heruntergepflückt. Aber dann flog in der 78. Minute diese eine Freistoßflanke von Spielertrainer Maxi Hintermaier in den Strafraum. In der Mitte stieg Maier hoch, verfehlte aber den Ball wie der offenbar überraschte Keeper. Nutznießer war der aufgerückte Geislinger Innenverteidiger Michael Faltlhauser, der zum 2:1 abstaubte.

Die Raublinger hatten nichts mehr entgegenzusetzen. Der eingewechselte Flo Rupprecht hatte noch das 3:1 auf dem Fuß. Aber auch mit dem 2:1 konnte der FCL leben – war ja an diesem Wochenende das Standardergebnis.