Langengeislings Fußball-Superjahr

Von: Dieter Priglmeir

Der FCL-Vorstand (stehend, v. l.): Ernst Stenzel, Sportreferentin Janine Krzizok, OB Max Gotz, Richard Graf, BLSV-Kreisvorsitzender Martin Weber, Robert Thalmeier, Maxi Maier sowie (sitzend, v. l.) Eric Wenzel, Alice Fechter, Sepp Kaiser und Andreas Graf. © Dieter Priglmeir

Bei den FCL-Kickern lief es in dieser Saison bisher prima: Die Männer hielten Bezirksliga, die Frauen stehen vor dem BOL-Aufstieg. Das Kassenminus von 31000 Euro lag an zwei besonderen Ausgaben.

Langengeisling – Rund 4000 Mark habe der Verein in der Saison 1968/69 ausgegeben und einen Tausender mehr eingenommen, erzählte Franz Limmer. Das war sein erstes Amtsjahr als Kassier des FC Langengeisling. Sein Nach-Nach-Nachfolger Richard Graf präsentierte in der Jahreshauptversammlung ganz andere Zahlen für das Jahr 2021: Die Ausgaben lagen bei rund 272 500, die Einnahmen bei knapp 241 000 Euro.

Nur kurz wurde es ein wenig unruhig unter den 72 anwesenden Mitgliedern im Vereinsheim, denn Graf konnte das Minus erklären. Gut 15 000 Euro habe allein die Sauna gekostet, die in den Kabinen wieder eingebaut wurde, weitere 17 000 habe der Verein in die Hand nehmen müssen, um die Lüftung in der Küche zu reparieren.

„So was kommt vor in einem Neubau. Da muss man manchmal nachjustieren“, beruhigte Erdings OB Max Gotz und fügte hinzu: „Das sind Luxusprobleme.“ Kaum ein Verein stehe so gut da wie der FC Langengeisling.

Das gilt trotz des 31 000-Euro-Minus finanziell (Kassenstand zum 31. Dezember 2021 rund 48 000 Euro) wie sportlich. Die Fußballer haben nach ihrem Aufstieg in dieser Saison die Bezirksliga gehalten. Die Mannschaft sei von Woche zu Woche besser geworden, lobte Ernst Stenzel, der gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter Maxi Maier den Kader zusammengestellt hat und der mit vier Neuzugängen weiter verstärkt wird für die künftig wohl noch stärkere Bezirksliga.

Die Finanzen von 1969, seinem ersten Amtsjahr, präsentierte Ehrenfunktionär Franz Limmer. Seine Nachfolger gehen inzwischen mit anderen Zahlen um, der Einsatz für den Verein ist der gleiche. © Dieter Priglmeir

Auch in der zweiten Mannschaft wird es einige Veränderungen geben, denn mit deren Saison habe der Verein nicht zufrieden sein können, so Stenzel. Auch aufgrund von Verletzungen sei das Ziel, ein Spitzenplatz in der A-Klasse, nicht erreicht worden. Mit dem neuen Coach Sebastian Held soll es in der kommenden Punktrunde besser werden. Dagegen sei die neu gegründete Dritte mit Rang vier in der C-Klasse eine Erfolgsgeschichte geworden, die sich aber durchaus noch steigern lassen könne.

Die liefert heuer schon die Frauenabteilung ab, wie die Sportlichen Leiterinnen Isabel Stephan und Laura Bruckbeck berichteten. Trainer Stefan Karamatic hat gemeinsam mit seinen Co Harry Kronthaler und Melli Schöffmann die Erste an die Tabellenspitze der Bezirksliga geführt. Nur noch ein Punkt fehlt aus zwei Spielen zum Aufstieg in die Bezirksoberliga – „so hoch hat noch nie eine Geislinger Fußballmannschaft gespielt“, schwärmte auch FCL-Chef Sepp Kaiser. Auch die Zweite darf noch vom Aufstieg in die Kreisklasse träumen. Den Triumph perfekt machen die C-Juniorinnen, die die Meisterschaft bereits eingefahren haben. Verantwortlich für den Erfolg ist neben Milena Schulte und Jakob Deischl Cheftrainer Jakob Tauber, der das Team seit der F-Jugend betreut hat und jetzt unter lang anhaltendem Applaus verabschiedet wurde. Das Geislinger Urgestein nahm dies dankend an, gehört aber auch zu den Mitgliedern, die offen ansprechen, was ihnen nicht gefällt: „Warum sind zwar die Trainer und Spielerinnen der Frauenmannschaften bei unserer Versammlung, aber von den Herren nur so wenige?“ Maxi Maier bat um Verständnis: Etliche Spieler seien gerade auf einem Junggesellenabschied. Zudem hätten die Fußballer heuer gerade einmal drei Wochen Pause, bis die Vorbereitung beginnt. „Irgendwann müssen die auch mal in den Urlaub fahren.“

Maier selbst denkt offenbar nicht im geringsten an eine Pause. „Was Maxi Maier für den Verein leistet, ist unglaublich, lobte ihn auch FCL-Chef Kaiser. Schließlich kümmere sich dieser nicht nur um den Spielerkader, sondern auch um einheitliche Vereinskleidung. Er stößt mit seinen Mitspielern soziale Projekte wie eine Kooperation mit dem Fendsbacher Hof und Spenden für die Ukraine-Hilfe an, und kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit wie etwa die Homepage, www-fc-langengeisling.de, die er auf den neuesten Stand bringen ließ. Jetzt müssten nur noch die Abteilungen entsprechende Berichte liefern, um die Seiten zu füllen, bat er um Mithilfe.

Da springt ihm Richard Graf zur Seite, der Kassier, Schiedsrichter und Fußballtrainer gleichzeitig ist. Er würde sich freuen, wenn sich noch mehr im Verein ehrenamtlich engagieren. Mit der Arbeit des Vorstands sind die Mitglieder aber offensichtlich zufrieden. Abgesehen von den Frauenfußball-Abteilungsleiterinnen Laura Bruckbeck und Isabel Stephan sowie Jugendleiter Ferdinand Mehringer, die ihr Amt abgaben (Bericht folgt), wurden alle Vorstandsmitglieder in ihrem Amt einstimmig bestätigt (siehe unten).

Bis sie allerdings die Amtszeit von Ex-Kassier Franz Limmer erreicht haben, wird’s noch ein wenig dauern. 19 Jahre führte die Kasse, in der 1969 gut 6100 Mark waren und 1988 immerhin schon über 33 300 Mark, „obwohl wir dazwischen eine ganze Sportanlage gebaut haben“, wie der Ur-Geislinger stolz berichtete. Der FCL ernannte ihn unter großem Applaus zum Ehrenfunktionär.

FC Langengeisling: Mitglieder. 820 Vorsitzender: Sepp Kaiser, Stellvertreter: Eric Wenzel, Norbert Geupel – Schriftführer: Andreas Graf – Kassier: Richard Graf – 2. Kassier: Robert Thalmeier – Sportliche Leiter Herrenfußball: Maxi Maier, Ernst Stenzel – Sporliche Leiterin Frauenfußball: Alice Fecher (bisher Laura Bruckbeck und Isabel Stephan) – Jugendleiter: Lars Leier (bisher Ferdinand Mehringer) – Schiri-Obmann: Lars Leier – Revisoren: Robert Hubert und Denise Weigelt (bisher Florian Froidevaux)