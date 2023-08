Langenpreising macht’s fast zweistellig - Fraunberg gewinnt Topspiel gegen die SG Wörth

Blitzschnell abgetaucht: Hörlkofens Keeper Korbinian Becker pariert den Abschluss von Fraunbergs Angreifer Christian Daimer (Nr. 9). © Günter Herkner

Zum 2. Spieltag der A-Klasse 7 Donau/Isar gab es einige Tore zu bejubeln.

FC Spfr. Schwaig II - FC Eitting II 3:0

Für das formstarke Schwaig war der Sieg nach zehn Minuten eingetütet. Nach einem hohen Pass von Veit Breuer über die Eittinger Abwehr erzielte Ilyas Bader aus zehn Metern die Führung. Zwei Minuten später markierte Bader das 2:0 für die Sportfreunde. Nachdem Alexander Marschmann aus 20 Metern den Pfosten getroffen hatte, schoss Marvin Voges den Abpraller ins Tor (9.).

„Wir hatten glücklicherweise nach zehn Minuten das Spiel für uns entschieden. In der zweiten Halbzeit ist nicht mehr viel passiert, da hatten wir keine Chancen mehr“, so Schwaigs Trainer Andreas Schmid. „Eitting ist nicht oft nach vorne gekommen.“

TSV Wartenberg II - SpVgg Eichenkofen 3:4

„Eigentlich hätten wir remis spielen müssen, eine Niederlage war alles andere als fair“, befand Wartenbergs Trainer Christoph Lehmann. Lukas Ippisch schoss die Gäste in Führung (18.). Kurz danach sah Benedikt Höflein nach einem Foul im Strafraum der Wartenberger Rot. Lorenz Daimer verwandelte den Elfmeter. Er erzielte zehn Minuten später auch das 3:0. Kurz vor der Pause bescherte Maximilian Celis den Wartenbergern endlich ein Tor.

In der zweiten Halbzeit lief es dann etwas besser für Wartenberg, und Kevin Emke verwandelte einen Elfmeter zum 2:3. Sieben Minuten später stellte Lorenz Daimer den alten Abstand wieder her. Da half dann der letzte Elfer, erneut durch Emke zum 3:4, auch nichts mehr.

SG Reichenkirchen - SpVgg Neuching 1:1

Sein Team nehme den Punkt gerne mit, sagte Reichenkirchens Kapitän Lukas Peis nach der Partie. Die deutlich besseren Chancen hätten nämlich die Gäste gehabt. Zweimal scheiterten die Neuchinger an der Querlatte. Effizienter war da die SG.

Ein Ball diagonal in den Strafraum gespielt fand in Christian Graf einen dankbaren Abnehmer, der aus wenigen Metern zum 1:0 abstaubte (62.). Auch danach erarbeitete sich die SpVgg mehr Chancen. Wenigstens eine nutzte Sven Wagner, nachdem die Heimelf den Ball nicht aus der Gefahrenzone hatte bringen können (72.).

SpVgg Langenpreising - Finsing III 9:1

„Das war eine klare Geschichte, wir waren einfach überlegen. Das muss ich schon sagen“, meinte Rainer Schmidmüller, Sportlicher Leiter von Langenpreising. Durch die beiden Tore von Christoph Reithmeier und Christian Huber ging man in Führung. Nach dem Finsinger Elfmeter zum 1:2 durch Erhard Huber hatte die SpVgg dann eine Zeitlang zu kämpfen.

Doch nach der Pause regnete es dann nur noch Tore. Durch Patrick Listl und erneut Reithmeier war die Partie so gut wie entschieden. Doch das 4:1 reichte den Langenpreisingern noch nicht, und so kamen noch Markus Schulz, Sascha Dörner (2), Huber und Maximilian Hösl zum Zug. Doppeltorschütze Reithmeier: „Es war ein verdienter Sieg – auch in der Höhe vollkommen in Ordnung.“

SG Wörth/Hörlkofen - FC Fraunberg 1:2

Es war über 90 Minuten ein sehr intensives Spiel und bei den Temperaturen gar nicht so einfach“, meinte SG-Trainer Lorenz Becker. Die motivierten Platzherren setzten die Gäste unter Druck und wurden mit der schnellen Führung belohnt. Luca Faltermaier schnappte sich die Kugel, lief auf und davon und netzte ein (13.). Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, bei der SG-Keeper Korbinian Becker einen guten Tag erwischt hatte. Kapitän Andreas Grögler kam nach einer Ecke nur zu einem Lattentreffer. Nach einem Fehler im Spielaufbau der Hausherren verloren sie den Ball, der zu Florian Haider kam – 1:1 (43.). Damit ging’s in die Pause.

Danach hatten beide Teams ihre Möglichkeiten. Als der Ball in einer brenzligen Situation im Hörlkofener Strafraum schon geklärt schien, fiel die Kugel wieder Haider vor die Füße, der zum Fraunberger Siegtreffer einschob (63.). Die Platzherren hätten in dem kampfbetonten Spiel noch Chancen zum 2:2 gehabt, scheiterten aber.

Das für Sonntag angesetzte Spiel Altenerding 2 – Moosinning 3 wurde kurzfristig auf den 28. September (19 Uhr) verschoben. Grund für die Verlegung waren Moosinninger Personalnöte. ps/do