Ob mit oder ohne Handicap: Beim Ihr & Wir-Fußballturnier haben alle ihren Spaß

Jimmy Hartwig feuert an

Bereits zum zwöften Mal hatten die Algasinger Kickers der Barmherzigen Brüder zum Ihr & Wir-Fußballturnier geladen, bei dem Kicker mit und ohne Handicap miteinander Fußballspaß erlebten. Insgesamt traten zwölf Teams gegeneinander an, die aus verschiedenen Bereichen kommen. Begleitet und angefeuert wurden die Fußballer vom ehemaligen Fußballprofi Jimmy Hartwig, der in gewohnt charmanter Weise für gute Laune auf dem Platz sorgte. Ein Filmteam des Bayerischen Rundfunks kam zum Dreh zur Serie „Lebenslinien“, in dem Hartwig im Mittelpunkt stand. Der Anstoß erfolgte durch Ary Witte-Kriegner, Geschäftsführer in Algasing, der sich über die rege Teilnahme der Vereine freute. Die Lebensgemeinschaft Höhenberg wurde schließlich Erster. Den zweiten Platz erreichten die jungen Eibacher, Rang drei ging an die BZ Löwen Steinhöring. Natürlich wurde auch wieder der Fairness-Pokal vergeben, der an die Alten Füchse ging. Sieger des Torwandschießens wurde Basti Wandinger. Frater Bernhard Binder, Prior in Algasing, und Ary Witte-Kriegner bedankten sich bei Hartwig und übergaben als Dankeschön für den Einsatz auf dem Spielfeld einen Präsentkorb, der gefüllt war mit Leckereien und selbstgefertigten Produkten der St. Josefs-Werkstatt Algasing. Anschließend wurde dann gemeinsam gefeiert.