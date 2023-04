Lebt der Fußball beim TSV Erding weiter? „Außenstehende Person“ überlegt, ein Team aufzubauen

Von: Dieter Priglmeir

Neue Fußballführung? Vizepräsident Hermann Meilinger (Bild links, r.) informierte die Fußballer über Bestrebungen einer TSV-Mannschaft in der neuen Saison. © pir

Gibt’s in der kommenden Saison doch noch Fußball beim TSV Erding? Gut möglich, dass sich das Thema in der Nacht zum Donnerstag schon wieder erledigt hat.

Erding – Bei der Abteilungsversammlung am Dienstagabend allerdings teilte Präsidiumsmitglied Hermann Meilinger mit, dass eine „außenstehende Person gefragt hat, ob sie versuchen darf, eine Abteilungsleitung zu finden“. Der Ausgang sei offen.

Der Mann sei nicht Mitglied des TSV und habe vier Mitstreiter, von denen Meilinger nur einen weiteren Namen kennt. Meilinger bat um Verständnis: „Wir im Präsidium würden fahrlässig handeln, wenn wir diese Chance nicht prüfen würden.“ Der TSV-Vizepräsident traut dieser Person durchaus zu, eine Mannschaft auf die Beine zu stellen. Er betonte aber auch: „Ich schaue mir diese Leute natürlich ganz genau an. Da könnt Ihr Euch sicher sein.“ Für Mittwochabend habe das Quintett „eine finale Besprechung“ angekündigt. Danach wisse man, ob das Ganze eine Nullnummer war oder sich in einer außerordentlichen Sitzung eine neue Abteilungsführung zur Wahl stelle, die dann bis 12. Mai beim BFV eine Mannschaft für die A-Klasse melden könnte.

Die alte Abteilungsführung ist seit vorgestern Geschichte – zumindest halbwegs. Nachdem Fußballchef Ralf Sandner und sein Team von den rund 50 anwesenden Mitgliedern bei einer Enthaltung entlastet worden waren, kündigten sie an, für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

Das kam für niemanden überraschend. Wie berichtet, wechseln die Kicker der TSV-Abteilung– die seit der Fusion mit dem SC Erding als FC Erding firmiert – zu Rot-Weiß Klettham, um dort gemeinsam als FC Herzogstadt auf Torejagd zu gehen. „Zusammenführung“, nannte dies Sandner bei der Sitzung. TSV-Präsident Rainer Winter meldete sich zu Wort: „Es ist kein Zusammenschluss. Fakt ist, dass die Mitglieder beim TSV austreten und bei Klettham eintreten.“

Die Gräben zwischen Präsidium und Abteilungsführung sind tief, das war bei der Sitzung zu spüren. Doch zuerst lief alles nach Plan. Sandner hatte in seinem Rückblick die sportlichen Leistungen dargestellt („Unsere Erste ist in der A-Klasse auf Platz sechs festzementiert“), den Teamgeist in den Mannschaften gelobt, aber auch kritisiert, „dass wir bei Heimspielen nicht viele eigene Zuschauer haben. Das spricht nicht gerade für das Interesse, aber das wird ja vielleicht besser“, meinte Sandner mit Blick auf die FCH-Zukunft.

Kassier Kurt Müller präsentierte die Finanzen 2022, die ein Minus von rund 2000 Euro auswiesen. In der Kasse seien aber weiterhin rund 22 000 Euro. Die Revisoren lobten die einwandfreie Kassenführung, die Entlastung war Formsache.

Volle Kraft voraus also für die neuen Ziele von Sandner und Co.? Am 1. Juli startet das Projekt „FC Herzogstadt“. Bis dahin gelte es noch in Gesprächen mit dem Präsidium und der Stadt die Nutzungsvereinbarungen für die Sportstätten festzumachen oder mit dem BFV zu verhandeln, ob die dritte Mannschaft vielleicht höher einsteigen könne als in der C-Klasse. Jede Woche säßen die Verantwortlichen von FCE und RWK zusammen, um all die Fragen abzuarbeiten, erklärt Sandner – der aber in den kommenden vier Wochen auch noch dem TSV zu Diensten sein wird. Und das hat folgenden Grund. „Die Abteilung löst sich nicht auf. Sie ruht, bis sich eine Abteilungsleitung gefunden hat“, erklärte Meilinger. Sandner erklärte sich bereit, die kommenden vier Wochen die Geschäfte kommissarisch weiterhin zu leiten. Danach müsse eine weitere Sitzung mit Neuwahlen einberufen werden.

Der FC Herzogstadt kann bereits seinen erste Verpflichtung präsentieren: Sportlicher Leiter Heiko Hollenwäger (r.) überreichte Martin Ferlisch sein neues Dress. © Verein

Was bis dahin geschieht, steht in den Sternen. „Wir probieren halt auch, dass der Fußball beim TSV weiterlebt“, bat Meilinger um Verständnis, versprach aber auch: „Das ist keine Konkurrenz zum FC Herzogstadt.“ Gerüchte, dass das TSV-Präsidium den neuen Verein boykottiere, wies Meilinger entschieden zurück. Der Übergang solle „so reibungslos wie möglich“ erfolgen.

„Die Worte haben wir uns gemerkt. Ich hoffe, dass den Worten auch Taten folgen“, entgegnete Sandner. Jugendleiter Lothar Feuser hakte nach, ob die mögliche neue Abteilungsleitung nur an eine Herrenmannschaft gedacht habe, oder auch Jugendarbeit betreiben wolle. Meilinger ließ dies offen. Er kenne das Konzept ja noch nicht. Angesichts der vielen Neubürger, zum Beispiel am Poststadl, könne er sich aber durchaus vorstellen, dass beim TSV angefragt werde. Und dem dürfe sich der Verein auch nicht verschließen.

Feuser bat das Präsidium, persönliche Befindlichkeiten außen vor zu lassen. „Es geht um die Kinder, die irgendwo eine Heimat brauchen – egal ob in Erding oder Klettham.“ Danach entspann sich eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit, Kräfte zu bündeln, um Jugendteams höherklassiger spielen zu lassen als in der Kreisliga. Aber man könne doch dem TSV Erding nicht verbieten, eigene Jugendarbeit zu betreiben, meinte Meilinger und plädierte dafür, „das mal laufen zu lassen“. Das Präsidium werde sich die Optionen durch eine neue Abteilungsführung genau ansehen. Erst einmal gehe er davon aus, „dass es ihnen darum geht, dass in Erding beim TSV der Fußball weitergeht“.

Dass es beim FC Herzogstadt vorangeht, zeigte dann Pressesprecher Max Malterer auf, als er den ersten Neuzugang präsentierte. Martin Ferlisch wechselt vom Kreisligisten SV Wörth zum neuen Verein. Der 29-Jährige, der inzwischen in Velden wohnt, sei begeistert von dem Projekt und kenne auch einige Spieler aus der gemeinsamen Zeit in Wörth. An zwei weiteren Verstärkungen für die künftige Erste sei man zusätzlich dran, sagte Malterer. (pir)