Kreisliga: Lengdorf löst sich vom Tabellenende – Wörth muss Spiel wegen Corona-Fälle absagen

Hürde übersprungen: Obwohl Walpertskirchens Kapitän Thomas Hötscher hier vom Eichenrieder Sebastian Mandler gestoppt wird, hatte der SVW am Ende die Nase mit 3:1 Toren vorn. Foto: Christian riedel © Christian riedel

In der Kreisliga gewinnt der FC Lengorf in Kranzberg, während Eitting in Allershausen verliert. Die Spiele vom Wochenende im Überblick.

SV Kranzberg 0 FC Lengdorf 2

Lengdorfs Vize-Spartenchef Dietmar Fischer, war am Freitagabend rundum zufrieden. „Das war ein überragendes Spiel heute“, resümierte er nach dem Match im Kranzberg. Dabei machten sich die Gäste das Leben anfangs selbst schwer und hätten früher in Führung gehen müssen, doch Lukas Fischer und Martin Lechner trafen nur den Pfosten in einer bärenstarken ersten Halbzeit. Besser machte es dann Maxi Mayer. Nach einem ganz feinen Pass von Florian Thieme über die SVK-Abwehr hinweg war er auf und davon, behielt die Nerven und schloss zum 1:0 ab (13.). Zu Beginn der zweiten Halbzeit genügte den Lengdorfern dann eine starke Aktion: Martin Lechner hielt aus 20 Metern einfach drauf und wuchtete das Leder mithilfe der Latten-Unterkante in die Maschen.

TSV Allershausen 3 FC Eitting 2

Einen Nachmittag zum Abhaken erlebten die Eittinger. Zum einen, weil die Zellermayer-Elf ersatzgeschwächt ins Ampertal gereist war, denn zehn Stammkräfte fehlten. Zum anderen erwischten die FCE-Mannen speziell im ersten Durchgang einen gebrauchten Nachmittag und präsentierten sich schwach. Nach einem butterweichen Zuspiel von Spielertrainer Michael Stiller war Kevin Ogbebor allein auf weiter Flur und behielt vor Keeper Christoph Kressierer die Nerven (6.). Die Vorentscheidung folgte nach einer halben Stunde: Nach einem Foul an Alex Holzmaier gab es Elfmeter, den Ogbebor sicher verwandelte (29.). Und nur zehn Minuten später sorgte Felix Bachmann mit einem Treffer der Marke „Tor des Monats“ endgültig für Jubelstürme bei den Allershausern, nachdem er aus gut 30 Metern einen Lupfer ins Tor gehoben hatte (39.). Doch Eitting wollte sich noch nicht ganz geschlagen geben. Und weil Allershausen ein wenig den Betrieb einstellte, wurde die Partie noch einmal offen. Kurz vor der Pause verkürzte Bastian Noll auf 1:3, nachdem Allershausens Keeper einen Freistoß hatte abwehren können, der Nachschuss aber drin war (43.). Und als Jonas Heinritzi mit einem feinen Schuss vom 16er zum 2:3 traf (64.), war die Partie auf einmal wieder offen. Weil Allershausen aber wacker verteidigte, blieb es beim Sieg für die Ampertaler. FCE-Coach Thomas Zellermayer konstatierte, sein Team habe die erste Halbzeit komplett verschlafen, habe weder Lauf- noch Kampfbereitschaft gezeigt. „Das Positive, das wir mitnehmen, ist, dass wir nach dem Wechsel ein ganz anderes Gesicht gezeigt haben.“

FC Moosinning II 4 BSG Taufkirchen 2

Wieder zurück in der Spur sind die Moosinninger, denen gegen Taufkirchen 45 Minuten genügten, um für klare Verhältnisse zu sorgen. „Da haben wir völlig verdient geführt, auch in der Höhe“, berichtet Trainer Benedikt Thumbs. 4:0 lagen die Hausherren vorn. Erst traf Maxi Schmid nach einer Ecke im Nachsetzen zum 1:0 (19.), ehe Dominik Gunderlach wenig später einen Steckpass dankend aufnahm und allein vor Keeper Julian Korber die Nerven behielt (22.). Erneut nach einer Ecke stand es 3:0, Thumbs hatte den Ball vors Tor verlängert, wo Stefan Erl abstauben konnte (30.). Doch Moosinning hatte noch nicht genug, Nach einer Balleroberung von Erl im Mittelfeld kombinierte der FC rasch, Manuel Gröber legte quer, und erneut Erl schloss sicher ab (34.). Im zweiten Durchgang „war’s traurig, weil wir dann komplett aufgehört haben, Fußball zu spielen“, moniert Thumbs. Das öffnete Taufkirchen Räume. Und so gelang Maxi Gebhard, nachdem er zwei Gegenspieler hatte stehen lassen (56.), das 1:4, und Thomas Heilmeier verkürzte per Kopf sogar noch auf 2:4 (83.).



SV Walpertskirchen 3 SV Eichenried 1

Kurz durchschnaufen musste Stefan Huber, Coach des SV Eichenried, nach dem Spiel. Zu enttäuscht war er nach dem Auftritt seiner Elf. „Wir haben verdient verloren“, resümierte er. Walpertskirchen trat viel aktiver und engagierter als zuletzt auf, und recht bald wurden die Hausherren dafür belohnt. Beim 1:0 hatte sich Christian Käser über links durchgesetzt, zog nach innen und schloss ins lange Eck ab (19.). Nur fünf Minuten später leuchtete das 2:0 auf der Anzeigentafel. Nach einem Abpraller schaltete Käser am schnellsten und schlenzte den Ball ins lange Eck (24.). Zwar meldete sich Eichenried kurzzeitig wieder zurück, nach einer Ecke bugsierte Yakhya Diop den Ball zum 1:2 über die Linie (26.). Wirklich in Gefahr bringen konnten die Gäste den Heimsieg nicht, obwohl Walpertskirchen nach dem Wechsel etwas den Faden verlor. Aber spätestens eine Viertelstunde vor Schluss war der Sieg im Sack, als Käser nach einem langen Ball am schnellsten schaltete und zum 3:1 ins leere Tor abschloss (75.). „Wir haben nicht unverdient gewonnen, obwohl es ein hartes Stück Arbeit war“, konstatierte Walpertskirchens Trainer Sepp Heilmeier.

TSV Eching SV Wörth

Wörth hatte die Partie wegen zu vieler Corona-Fälle im Team abgesagt. Der Verband hat den Echingern die drei Zähler zugesprochen, aber noch haben die Wörther Zeit, die nötigen Corona-Tests nachzuliefern, damit die Partie eventuell wiederholt wird.