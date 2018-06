Lengdorfer Wettbewerbsverzerrer, Berglerner Kämpfer, Neufahrner Juristen

Erdinger Sportgeflüster

Lengdorf sichert sich mit Kreisliga-Verstärkung im Reserve-Team den Klassenerhalt. Berglern kämpft und belohnt sich und Neufahrn scheitert vor dem Sportgericht. Das Erdinger Sportgeflüster von Dieter Priglmeir.

Darf man das, was der FC Lengdorf in den vergangenen Wochen getan hat? Er hat seine zweite Mannschaft in den vergangenen drei Spielen so mit Kickern aus dem Kreisliga-Kader versorgt, dass diese neun Punkte holte und sich somit den Klassenerhalt in der A-Klasse sicherte. Und das waren keine Ergänzungsspieler. Plötzlich stand Florian Leininger im Tor, führte Florian Spielberger im Mittelfeld Regie und stürmte Martin Lechner – drei Leistungsträger der Kreisliga-Mannschaft.

Es spricht für den FCL, dass er gar nicht erst versuchte, sich da herauszureden. Und sogar das Opfer, der FSV Steinkirchen, machte die Lengdorfer nicht verantwortlich für den eigenen Abstieg. Tenor: Der Fußballverband ist schuld, weil er solche Wechselspiele erlaubt. Welchen Fußballfunktionär man auch fragt, jeder zuckt mit der Schulternach dem Motto: „Ja mei, das würde doch jeder so machen.“

Und damit ist der FCL raus aus der Nummer.Obwohl er nicht nur den Wettbewerb in der A-Klasse, sondern auch in der Kreisliga (0:7 letzte Woche beim abstiegsgefährdeten SV Mauern) verzerrt hat. Gut, vielleicht zieht der Verband daraus Konsequenzen und lässt künftig alle zweiten Mannschaft in der Klasse 7 und die Ersten in der Klasse 8 auflaufen (womit wir wieder bei der Diskussion der unterschiedlichen Leistungsstärke in den A-Klassen wären). Oder der BFV terminiert die Spiele so, dass Reserveteams erst zum Saisonende aufeinandertreffen. Dann könnten sie sich gegenseitig hochrüsten.

Oder die Vereine – der FCL ist ja nicht der einzige, der so vorgeht – nehmen es einfach sportlich und geben zu, dass der eigentliche Kader nicht gut genug war für die Klasse und in der neuen Saison eben da spielt, wo er hingehört. Dort, wo die eigentlich eingesetzten Spieler auch erfolgreich sind und nicht dann ausgetauscht werden, wenn es brenzlig wird. Dürfte ja auch kein sooo gutes Gefühl sein für diese Kicker. Wer diesen Gedanken als Träumerei abtut, sollte sich an die Situation vor zwei Jahren erinnern, als die SpVgg Altenerding dank eines formellen Fehlers des Verbandes sich und noch drei weiteren Mannschaften den Klassenerhalt sicherte. Im Jahr darauf sind alle vier Teams abgestiegen.

Wir werden also gespannt auf die kommende Saison blicken.Werden die Lengdorfer dank der Talente aus der eigenen A-Jugend von Beginn an tatsächlich eine bessere Rolle in der A-Klasse spielen? Oder haben vielleicht die Nachbarn aus Kirchasch eine bessere Zeit in der B-Klasse? Zur Erinnerung: Der KSC hat schon bei der Aufstiegsfeier im vergangenen Juni damit kokettiert, eine Fahrstuhlmannschaft zu sein – um dann schon am ersten Spieltag auf den Abwärtsknopf zu drücken.

Der SVE Berglern übrigens wollte da nicht mitfahren,hat dreimal den Reset-Knopf gedrückt, neue Trainer geholt und ist jetzt wieder quicklebendig. Wie er das geschafft hat, das ist etwas für Fußball-Romantiker. „Ich hatte zwölf Mann zur Verfügung“, sagt der nach der Winterpause gekommene Trainer Nino Filippetti, „aber das waren alles eingefleischte Berglerner“. Leidenschaft allein hilft im Fußball selten. Man braucht auch das Matchglück, das Filippetti hatte. Er wechselte immer wieder mal Thomas Schmid für eine Viertelstunde ein. Der hat zwar einen Haarriss im Schultereckgelenk und dürfte eigentlich gar nicht spielen, „aber er wollte unbedingt“, meinte Filippetti. Also wechselte er ihn sporadisch ein – und das reichte für die entscheidendenden Tore.

Auch Toni Scherer sei eigentlich nicht fit genug gewesen, verrät der Berglerner Trainer,„aber seine körperliche Präsenz beeindruckt halt den Gegner“, erzählt Filippetti schmunzelnd und denkt an die Flanken im eigenen oder fremden Strafraum, die ohne Scherer schwieriger zu verteidigen respektive zu verwerten gewesen wären. Ende gut, alles gut – auch Berglern bleibt A-Klassist. Aber irgendwie klingt diese Nichtabstiegsstory besser als die aus Lengdorf.

Und besser als jene vom FC Neufahrn. Der Kreisligist legte Einspruch ein gegen die 1:4-Niederlage beim FC Schwaig, der mit Domagoj Sipus einen nicht spielberechtigten Kicker eingesetzt hatte. „Der Junge hatte zwar beim FC Eitting Rot gesehen, war dann aber nach seinem Wechsel zu uns ein halbes Jahr gesperrt, weil ihm Eitting keine Freigabe erteilt hatte“, erklärte Schwaigs Fußballchef Anton Scheckenhofer. Weil ihm aber das Sportgericht bescheinigte, Sipus dürfe spielen, habe er ihn gegen Neufahrn auflaufen lassen. „Letztlich hat sich das als Falschinformation herausgestellt, für die wir aber nichts konnten.“

Die Folge: Das Sportgericht sprach den FC Schwaig frei.Er durfte die Punkte behalten. Der FC Neufarn wiederum nahm einen Anwalt, der den FCS mit einem siebenseitigen Brief beglückte. Wie es nun weitergeht, weiß Scheckenhofer nicht. Denn mittlerweile hat sich der FCN durch die Niederlage in Eichenried ohnehin um die letzte Chance gebracht. Wobei: Auch ein Sieg hätte Neufahrn nichts mehr gebracht, weil ja zeitgleich Mauern gewonnen hat: 7:0 gegen Lengdorf.