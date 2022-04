FC Lengdorf: Seit acht Spielen ungeschlagen

Von: Dieter Priglmeir

Sportlicher Leiter Mathias Holzner (r.) und die FCL-Kicker sind für die Zukunft zuversichtlich und waren sich auch bei den Wahlen einig. © Dieter Priglmeir

Beim FC Lengdorf läuft’s wieder. Und ein neuer Co-Trainer ist auch in Sicht.

Lengdorf – Das kann der Lengdorfer Offensive nur gut tun. Franco Soave bekommt mit Dominic Fumelli einen neuen Co-Trainer zur Seite gestellt, der bisher für den SV Buch seine Tore erzielt hat. Bei der Abteilungsversammlung wollte Sportliche Leiter Mathias Holzner noch nicht mit dem Namen rausrücken. Doch inzwischen ist es durchgesickert.

Fumelli ist derzeit Interimstrainer bei seinem Heimatverein SV Buch, dem er aus der Patsche hilft (wir berichteten). Er hat aber auch schon in der Bezirksliga für den FC Finsing gestürmt. Deshalb freut sich der 32-Jährige auch auf die Zusammenarbeit mit Franco Soave? „Die zwei gemeinsamen Jahre in Finsing haben gezeigt, dass wir menschlich und auch auf dem Platz gut harmonieren. Ich bin mir sicher, dass das auch als Trainerteam gut funktioniert“, sagt Fumelli. „Außerdem hat Franco in seiner Karriere als Spieler und Trainer schon viel gesehen, da kann ich mit Sicherheit vieles lernen und einiges mitnehmen.“

Neuer Co-Trainer: Dominic Fumelli wechselt nach der Saison aus Buch nach Lengdorf. © Günter Herkner

Als Coach freue er sich auf ein Training mit vielen Spielern und den Konkurrenzkampf. „Das habe ich in den letzten Jahren ein wenig vermisst“, meint Fumelli. „Abgesehen davon werde ich Franco, wo ich nur kann, unterstützen.“

Als Ziel gibt er einen „gesicherten Platz im Mittelfeld, immer mit Blickrichtung nach oben“ an. Als Spieler werde er vermutlich nicht sofort durchstarten, vermutet er. „In dieser Saison habe ich aufgrund verschiedener Verletzungen nur sehr wenige Spiele gemacht. Deshalb liegt der Fokus erst einmal darauf, richtig fit zu werden. Wenn ich das über einen längeren Zeitpunkt schaffe, traue ich mir auf jeden Fall zu, der Mannschaft in der Kreisliga helfen zu können.“

Und was sagen die Bucher, dass er nun ausgerechnet zum Nachbarn Lengdorf geht? „Es wird sicher ein paar wenige im Verein geben, die das so nicht nachvollziehen können. Aber der Großteil der Mannschaft – und das ist mir das Wichtigste – wird diesen Schritt verstehen“, antwortet Fumelli.

„Eine interne Toplösung“ verspricht Holzer auch für die Zweite Mannschaft. Für den scheidenden Volkmar Schrafen (wir berichteten) werde Stefan Ortner in der kommenden Saison übernehmen.

Seinen Rückblick hielt der Sportliche Leiter relativ kurz. Nach „dem bittersten Saisonende der Vergangenheit“, wie der Sportliche Leiter den coronabedingten Saisonabbruch und die Wertung durch die Quotientenregelung bezeichnete, habe die Mannschaft erst einmal eine schwere Zeit mitgemacht, diese aber gut überstanden. Für den Endspurt sieht Holzner den FCL jedoch gut gerüstet. „Die Trainingsbeteiligung ist sehr gut. Da ist viel Zug drin.“ Das zahlt sich auch aus. Die Lengdorfer sind seit acht Spielen ungeschlagen, auch die Spitzenteams aus Finsing, Attaching, Eitting und Walpertskirchen bissen sich die Zähne aus.

Eine schwere Zeit haben dagegen die FCL-Fußballerinnen hinter sich. Nach dem Abstieg der SG Lengdorf/Hörgersdorf aus der Bezirksliga sei die Personalnot immer größer geworden, berichtete Sportliche Leiterin Vena Quast. „Wir konnten die Mannschaft nur noch mit Spielern aus der B-Jugend aufrecht erhalten.“ Letztlich blieb nur noch der Weg, sich noch vor der Winterpause aus der Kreisliga zurückzuziehen und mit dem TSV St. Wolfgang eine Dreier-SG zu bilden. „Die haben wir für eineinhalb Jahre gebildet“, erklärt Quast. „Langfristiges Ziel ist schon wieder eine eigene Mannschaft.“ Und da hat der FCL allen Grund zur Zuversicht, denn mit 85 Spielerinnen im Mädchenbereich sei man Nummer eins im Landkreis, so Quast.

Ein Motor des Lengdorfer Mädchenfußballs wird künftig nicht mehr dabei sein. Nach zwölf Jahren gab Markus Schorer sein Amt als stellvertretender Jugendleiter aus gesundheitlichen Gründen ab. „Ich bin leer, da geht nix mehr“, sagte er bei der Versammlung. Ohnehin müsse sich in der Lengdorfer Jugendarbeit etwas tun. Schorer: „Fünf Jahre Stillstand, da geht nichts mehr vorwärts.“

Tatsächlich wird es einen kompletten Schnitt in der Fußballjugendarbeit beim FCL geben, denn auch Jugendleiter Ralf Mayer kandidierte nicht mehr. Wie berichtet, übernimmt der 2. Abteilungsleiter Dietmar Fischer kommissarisch dieses Amt, ihm zur Seite stehen weiterhin Claudia Altmann sowie neuerdings Quast, die die Sportliche Leitung der Damenmannschaft an Sandra Lechner übergab.