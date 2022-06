TSV St. Wolfgang: Letzte Ausfahrt Kreisklasse

Von: Bernd Heinzinger, Dieter Priglmeir

So wollen die Wolfganger am Sonntag jubeln. © Christian Riedel

Der TSV St. Wolfgang freut sich auf den Relegationsendspurt gegen den BC Attaching 2. Luca Lamprecht ist allerdings angeschlagen.

St. Wolfgang – Der Bus ist schon gechartert für die letzte Etappe der Relegationsrallye. Nach dem verlorenen Elfmeterkrimi gegen den FC Fisning und dem 4:2-Erfolg über den FC Hörgersdorf geht es für den TSV St. Wolfgang nun gegen den BC Attaching 2 (So., um 15 Uhr im Erdinger Stadion am Volksfestplatz). Ein Sieg, und der Vizemeister der A-Klasse 8 ist zurück in der Kreisklasse. Der TSV reist mit viel Optimismus und seiner großen Fanschar an.

Und besagten Bus werden sie definitiv nicht vor dem eigenen Tor parken. „Wir sind gut besetzt und hochmotiviert“, sagt Fußballchef Bernhard Deuschl. Allerdings bangt der TSV noch um den Einsatz von Luca Lamprecht, der gegen den FC Hörgersdorf verletzt vom Platz musste. „Es wäre schade, wenn er fehlen würde, denn Luca war in sehr guter Form, und seine Freistoßtore haben uns sehr geholfen“, so Deuschl. Alex Stauch befindet sich im Urlaub, einige Spieler sind angeschlagen. „Man merkt schon. dass wir allmählich die Sommerpause jetzt brauchen“, meint Deuschl, „aber wir haben einen breiten Kader und können“. Er blickt nochmal auf das Hörgersdorf-Spiel zurück, in dem man sich zu viele Fehler geleistet habe. Beim Anschlusstreffer zum 2:1 etwa „haben wir total geschlafen“. Fehlpässe wie in dieser Situation dürften gegen Attaching nicht passieren, denn „das ist ein Fifty-Fifty-Spiel.“

TSV-Coach Harald Weiß habe die BCA-Reserve beim 5:1-Erfolg über den VfR Haag beobachtet. „Er wird uns wieder richtig einstellen“, ist sich Deuschl sicher.

Die Attachinger profitierten in den vergangenen Partien davon, dass – im Gegensatz zur Punktrunde – die Aufstellung annähernd unverändert geblieben ist, was für eine bessere Stabilität sorgte. In der Innenverteidigung vertraut Trainer Jan Ziob auf sein bewährtes Duo Alexander Stöger und Markus Huber. „Ich gehe davon aus, dass wir die Offensive von St. Wolfgang schon im Griff haben werden.“ Im Angriff muss Zion umbauen. Moritz Schüler, Doppeltorschütze gegen Haag, ist mittlerweile im Urlaub. Für den Attachinger Coach aber kein großes Problem, denn mit Kapitän Pascal Paringer kehrt der beste Torschütze im Kader wieder zurück. pir/hz