Live-Ticker: Altenerding zittert, Neuching freut sich

Wer verliert, ist raus. Das Hopp-oder-Top-Spiel in Forstern wird die Zuschauer anlocken. Denn es wird eine Entscheidung fallen – notfalls im Elfmeterschießen. Das gefällt der einen SpVgg weniger als der anderen.

Altenerding/Neuching – Es ist zwar das Relegationsspiel auf unterster Ebene, und dennoch vielleicht die am meist besuchte Partie: In Forstern treffen am morgigen Sonntag um 17 Uhr die SpVgg Altenerding und die SpVgg Neuching aufeinander. Der Sieger wird am kommenden Freitag um 18.30 Uhr im Erdinger Städtischen Stadion mit dem FC Fraunberg um den letzten Platz in der Kreisklasse kämpfen. Der Verlierer spielt in der Saison 2018/19 in der A-Klasse.

Das wäre für den ehemaligen Bezirksligisten SpVgg Altenerding nach dem letzjährigen Abstieg aus der Kreisliga die nächste Demütigung. Und die Gefahr des Durchrutschens ist laut Trainer Jenö Rauch riesengroß.

Elfmeterschießen nicht trainiert

„Personell gehen wir am Stock“, sagt ein sichtlich geknickter Coach. Sieben Niederlagen in Folge hat er kassiert. „Dabei waren wir nicht immer die schlechtere Mannschaft, hatten aber die höhere Fehlerquote. Und unsere Aussetzer wurden auch stets sofort bestraft.“ Rauch zählt zum Beispiel die Spiele gegen die Aufstiegskandidaten Wartenberg und Wörth auf. Und dann das letzte Saisonspiel gegen den neuen Meister Rot-Weiß Klettham. Valentin Bachmaier verletzte sich so schwer, dass er am Sonntag laut Rauch definitiv nicht spielen kann. Und dann kassierte Florian Ammon die Rote Karte – ein Spieler aus der Viererkette, „den wir definitiv nicht ersetzen können“, sagt der Trainer. Seinem Innenverteidiger hätte er zugetraut, Neuchings Tormaschine Zoran Pejic in Schach zu schalten. „Jetzt wird es natürlich noch schwerer, aber wir werden uns was einfallen lassen“, kündigt der Trainer an, der wieder auf die Jugendspieler Daniel Karamatic und Miguel Cardante Rodrigues zurückgreifen wird.

Wolfgang Vogt kehrt wieder in den Kader zurück. Verzichten muss Rauch allerdings auf den verletzten Louis Holtkamp und Sebastian Voichtleitner. Auch Andreas Januschkowetz wird nicht dabei sein, „weil der mental schon bei seinem neuen Verein zu sein scheint“, erklärt Rauch. Dasselbe gelte für jene A-Jugend-Spieler, die nun zu Türk Gücü Erding wechseln werden.

Auch psychisch seien die Neuchinger im Vorteil, vermut Rauch, „weil sie schließlich positive Erlebnisse hinter sich haben“. Außerdem rechnet der Trainer mit einem Auswärtsspiel. „Halb Neuching wird in Forstern sein. Wenn aus Altenerding 50 Zuschauer kommen, ist das schon viel.“

Elfmeterschießen habe er im Training nicht geübt. „Das ist sowieso Kopfsache. Wenn du 120 Minuten in den Beinen hast, zählt nicht, dass du im Training vom Elfer triffst.“ Eins aber verspricht Rauch: „Die Elf, die aufläuft, wird alles raushauen, was sie hat.“

Neuching gehen Verteidiger aus

Das wird auch die SpVgg Neuching tun, verspricht Fußballchef Rudi Weber, der den Kreisklassen-Zwölften zum Favoriten erklärt. „Altenerding ist nun einmal die klassenhöhere Mannschaft. Außerdem kennt das Team den Platz in Forstern.“ Außerdem müsse sein Team auf wichtige Spieler verzichten. So fehlen zum Beispiel die beiden Verteidiger Hans Schindlbeck und Florian Heinz sowie Marco Esposito, der sich das Knie verdreht hat. „Das sind allesamt Leistungsträger, die unser Spiel stabil gemacht haben. Sie zu ersetzen, tut uns extrem weh.“

Allerdings weiß auch Weber: „Altenerding hat mehr Druck. Wenn wir nicht aufsteigen, dann probieren wir es halt nächstes Jahr wieder.“ Einen Spieleraderlass werde es im Falle eines Misserfolgs beim Tabellenzweiten der A-Klasse nicht gegeben: „Wir freuen uns einfach alle auf dieses Spiel.“