Live-Ticker: Aufsteiger Moosinning gegen Absteiger Traunstein

Landesliga

von Daniel Georgakos schließen

Bitteres Lehrgeld musste der FC Moosinning vergangene Woche in Landshut bezahlen. Ob die 0:4-Schlappe ein heilsamer Schock für die Gelb-Schwarzen war, wird sich zeigen.

von Daniel Georgakos

Moosinning –Mit der Pleite in Landshut endete für den FC Moosinning eine Serie von fünf ungeschlagenen Spielen. An diesem Samstag, um 15 Uhr, empfangen die Gelb-Schwarzen den Bayernliga-Absteiger SB Chiemgau Traunstein – vor allem individuelle Fehler sind dann ein No-Go.

„Wir haben gegen Landshut zu spüren bekommen, dass Fehler bitter bestraft werden“, resümiert Abteilungsleiter Rupert Lanzinger. „Drei der vier Gegentore kann man locker verteidigen.“ Die stabile Defensivleistung war Schlüssel der jüngsten Erfolge. Nur dreimal musste FCM-Keeper Franz Hornof in den vergangenen fünf Spielen hinter sich greifen: „Wir haben wenig Gegentore kassiert, und das bringt Punkte“, weiß Lanzinger, der gegen Traunstein höchste Konzentration fordert. „Wir wissen, dass wir jedes Spiel 100 Prozent geben müssen, nur dann können wir auch was holen“, sagt Lanzinger, der an Nachlässigkeiten beim letzten Heimspiel erinnert: „Gegen Neuried haben wir mal 20 Minuten nicht Vollgas gegeben.“ So habe man den Gegner unnötigerweise stark gemacht und zurück ins Spiel kommen lassen. „Gegen Traunstein dürfen wir uns auf jeden Fall nicht zurücklehnen.“

Die Gäste vom Chiemsee belegen den 15. Rang und befinden sich nach dem Abstieg aus der Bayernliga derzeit im Umbruch. Dennoch ist die aktuelle Punkteausbeute zu wenig für die Elf von Trainer Miroslav Polak. Zuletzt gab es eine 1:7-Klatsche in Deisenhofen. Daher werden sie Wiedergutmachung wollen.

Ein Punkt wäre für Lanzinger schon zufriedenstellend: „Wir müssen verhindern, in einen Lauf reinzukommen und weitere Spiele zu verlieren“, warnt der Fußballchef. Ansonsten finde man sich plötzlich in der unteren Tabellenhälfte wieder.

Personelle Probleme haben die Gastgeber diesmal im Mittelfeld. Trainer Xhevat Muriqi muss auf Michael Ott und Junis Ibrahim verzichten, die beide im Urlaub sind. Zudem konnte David Diranko krankheitsbedingt die gesamte Woche nicht trainieren. Der Einsatz des angeschlagenen Mäx Lechner steht noch in den Sternen.

TIPP: 2:1 für Moosinning

Kader:

Hornof, Volkmar, Sadric, Lanzinger, Werndl, Auerweck, Stauf, Reiser, Strunk, Bartl, M. Cay, K. Cay, Lechner, Xhemaili, Ketikidis, Mömkes, Joszt, Zeka