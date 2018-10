Live-Ticker: Bleibt Finsing weiter eine Heimmacht?

Mit Schwabing kommt ein „unangenehmer Gegner“

Die Fußballer des FC Finsing treffen am Sonntag um 15 Uhr auf den FC Schwabing. Und dass es ein Heimspiel ist, ist laut Thomas Eckmüller „höchstwahrscheinlich hoffentlich kein Nachteil“. Der Spielertrainer umschreibt damit etwas vorsichtig die Diskrepanz der Heim- und Auswärtsvorstellungen.

Eckmüller rätselt selbst, warum sein Team so fremdelt, wenn es auf Tournee geht. „Auswärts fehlt uns die Selbstverständlichkeit. Wir machen zu viele leichte Fehler, die dann auch gleich zu Toren führen“, erklärt Eckmüller. Die Folge: nur vier Punkte aus sechs Spielen.

Daheim ist der FC dagegen das beste Team der Bezirksliga Nord. 19 Punkte aus acht Partien. Am Sonntag sollen die Punkte 20 bis 22 her. Doch Eckmüller warnt vor dem Gegner, der auswärts schon dreimal gewonnen hat „und generell ein unangenehmer Gegner ist“, so der Coach. „Schwabing hat eine Mannschaft mit vielen guten Einzelspielern, die Bock darauf haben, guten Fußball zu spielen. Diese Lust müssen wir ihnen nehmen.“

Im Finsinger Kader wird es einige Veränderungen geben. Die zuletzt beruflich verhinderten Ludwig Pazurek und Markus Hermannsdorfer sind wieder mit von der Partie. Sehr fraglich sind laut Eckmüller die Einsätze des erkrankten Luca Walther und des Routiniers Thomas Bonnet, der sich mit Rückenproblemen rumplagt. Und ob der dicke Knöchel von Christian Rickhoff bis Sonntag so abgeschwollen ist, dass er spielen kann, werde sich erst zeigen.

„Dass wir mit Lucas Bruckbeck und Markus Rickhoff auch noch zwei Langzeitverletzte haben, tut zusätzlich weh. Wenn du nämlich immer fünf Verletzte hast, ist das nicht gut für den internen Konkurrenzkampf“, erklärt Eckmüller, der aber vor dem letzten Spieltag der Hinrunde mit dem Saisonverlauf zufrieden ist. „Mit 23 Punkten stehen wir sehr gut da.“

Tipp: 2:0 für Finsing

Der FCF-Kader:

Lehmer, Schröder, Ecker, C. Rickhoff, Eckmüller, F. Hölzl, Kövener, Forchhammer, Hennel, Schmitt, L. Hölzl, Simml, Walther, Bachmeier, Ascher, Pazurek, Hermannsdorfer.