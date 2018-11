Live-Ticker: Bleibt der TSV Buchbach zum zehnten Mal gegen 1860 Rosenheim ungeschlagen? 

„Brauchen eine super Tagesform“

von Michael Buchholz schließen

Vier Spiele lang musste der TSV Buchbach in der Fußball-Regionalliga Bayern keine Niederlage mehr einstecken, gegen den TSV 1860 Rosenheim sind die Rot-Weißen gar seit neun Spielen ungeschlagen.

Vor dem Heimspiel gegen TSV 1860 Rosenheim sagt Buchbachs Trainer Anton Bobenstetter: „Unser Ziel ist ein Punkt. Dann würden wir den Fünf-Punkte-Abstand auf Rosenheim weiter wahren.“

Der letzte Sieg der Rosenheimer datiert vom 26. November 2011, aus dem damaligen Kader der Sechziger ist lediglich Markus Einsiedler übrig geblieben, der als Joker beim 3:1 in der Bayernliga zum Einsatz kam. Auf Seiten der Gäste waren mit Aleks Petrovic, Maxi Hain, Thommy Breu und Stefan Denk immerhin vier aktuelle Akteure auf dem Platz. Seither ist in den neun Aufeinandertreffen so ziemlich alles passiert, was den Fußball mit seinen Emotionen ausmacht – eben nur kein Sieg der Rosenheimer.

Diese schwarze Serie wollen die Gastgeber abreißen lassen. Auch wenn die Rosenheimer zuletzt eine 1:2-Niederlage in Augsburg einstecken mussten, ist die Mannschaft von Trainer Ogi Zaric gut drauf, holte zuvor sieben Punkte aus drei Spielen und hat sich in der Defensive im Vergleich zum ersten Saisondrittel enorm verbessert.

„Wir fahren mit viel Optimismus nach Rosenheim und werden sicher auch wieder von vielen Fans begleitet. Aber wir wissen schon, dass wir eine super Tagesform brauchen, um in Rosenheim was holen zu können“, so Bobenstetter.

In personeller Hinsicht haben beide Seiten keine großen Sorgen: Bei den Hausherren fehlt lediglich Korbinian Linner wegen einer Bänderverletzung im Knie. Bei den Gästen muss nur Markus Grübl (Handbruch) passen. Zudem wird es einen Wechsel im Tor geben, in den letzten zwei Spielen vor der Winterpause darf Egon Weber für Daniel Maus ran.

Bobenstetter erklärt das: „Egon hat immer sehr gut gehalten, wenn wir ihn in der Liga oder im Pokal gebraucht haben. Er hat bewiesen, dass er ein sehr guter Regionalliga-Torhüter ist und hat sich diese Einsätze mehr als verdient. Auch das gehört zu unserem Teamgeist, dass der zweite Torhüter seine Einsätze bekommt.“

Ein Unentschieden ist statistisch gesehen übrigens eher unwahrscheinlich, in 23 Begegnungen wurden nur drei Mal die Punkte geteilt, 13 Mal gingen die Buchbacher als Sieger vom Platz, sieben Mal die Rosenheimer, die jedoch in der Regionalliga noch keinen einzigen Dreier gegen den Rivalen aus dem Landkreis Mühldorf verbuchen konnten.

Letztlich zählt das alles nicht. „Das ist Vergangenheit“, so Bobenstetter. Der einzige psychologische Vorteil für die Gäste ist der Fünf-Punkte-Vorsprung: Buchbach will zwar gewinnen, Rosenheim muss, um Boden gutzumachen.“