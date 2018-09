Live-Ticker: BSG Taufkirchen empfängt ESV Freilassing

Aufsteiger gegen Absteiger

Zwei Ligen trennten vergangenes Jahr die BSG Taufkirchen und den ESV Freilassing. An diesem Samstag um 14 Uhr empfängt die BSG die Eisenbahner aus der Grenzstadt zum Bezirksligaduell.

Nach zwei Saisonen in der Landesliga ging es für Freilassing in der Abstiegsrelegation wieder zurück in die Bezirksliga Ost. Umgekehrt war die BSG nach einem dritten und zwei zweiten Plätzen einfach mal dran und schaffte den Aufstieg.

Dass die Truppe von Christian Grüll bezirksligatauglich ist, hat sie bewiesen. „Auch wenn wir jetzt zweimal hintereinander verloren haben, so haben wir doch die Qualität“ sagt Grüll. „Man muss akzeptieren, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen werden und bis zum letzten Spieltag zu kämpfen haben“.

Die Partie gegen den ESV ist ein ungleiches Duell. Die BSG geht mit einem nur durch Nachwuchskräfte ergänzten Aufstiegskader an den Start, während der Gegner aufgerüstet hat. Grüll hat den Kader wie zuletzt zur Verfügung sowie den vom Urlaub zurückgekehrten Torhüter Dominik Schlerf. Auf der Bank wird Konstantinos Papantoniou sitzen. Der 31-jährige Mittelfeldantreiber hatte sich im Mai schwer verletzt, ist nun schon einige Zeit wieder im Training und laut Grüll „auch bald wieder soweit“.

Freilassing hat sich auf Rang drei vorgearbeitet. „Der Neuaufbau ist noch nicht abgeschlossen“ sagt Abteilungsleiter Hans Gietl. Als Beispiel nennt er sein Torhütertrio mit Andreas Abfalter (35 Jahre) sowie den jungen Salzburger Neuzugängen Marco Sampl (20) und David Bauer (19): „Jeder hat Spiele gemacht, aber keiner ist die Nummer eins“. Mit dem 51-jährigen Aiblinger Hans Pritzl wurde ein Trainer mit viel Bezirksligaerfahrung geholt. Aufpassen muss die BSG auf Kapitän Daniel Lenz. Er bildete letzte Saison mit 23 Treffern mit dem nach Kirchanschöring abgewanderten Albert Deiter (29) die Torfabrik.

Der BSG-Kader

Schlerf, L. Loher; Jakob, A. Hahn, Krraki, Götzberger, Hamburger, Eichinger, Schediwy, Scholz, M. Loher, Huber, M. Hahn, Winhart, Keuter, Dworschak, Unterreithmeier, Christofori, Th. Heilmeier;