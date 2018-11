Live-Ticker: Taufkirchen will im Kellerduell „die blöden Fehler in der Defensive abstellen“

Krisenspiel gegen Reischach

Wenn nicht jetzt, wann dann: Am Samstag um 14 Uhr empfängt die BSG Taufkirchen den TSV Reischach – und gegen den Tabellenletzten der Bezirksliga Ost muss ein Sieg her.

Taufkirchen – „Einfach nicht aufstecken ist in der jetzigen Situation ganz entscheidend“ betont Spielertrainer Thomas Götzberger. Er hat interimsmäßig das Traineramt vor zwei Wochen übernommen, und bei seiner Premiere sprang immerhin ein 1:1 im Derby gegen Dorfen raus. Spiel Nummer zwei unter seiner Regie ging in Buchbach 1:3 verloren. Seine Vorgabe für Samstag: „Auf die gute erste Buchbach-Halbzeit aufbauen und die blöden Fehler in der Defensive abstellen.“

Vier Spiele stehen für die BSG, die seit letzter Woche erstmals auf einem direkten Abstiegsplatz rangiert, im November noch auf dem Programm. „Davon ist Reischach zumindest vordergründig das wichtigste“, gibt Götzberger zu. Es folgen die Auswärtsspiele bei den Topteams Ampfing und Forstinning. Am 24. November geht es dann noch zur Nachholpartie nach Schönau, dem derzeitigen Tabellenvorletzten.

Jetzt muss erst mal das Schlusslicht bezwungen werden. Dessen Trainer Franz Berger sieht die Lage ganz sachlich: „Wir haben einfach zu wenig Punkte geholt und auch unsere bekannte Heimstärke hat dazu bisher nicht gereicht.“ Er verweist auf die jüngste Entwicklung beim einstigen Bezirksoberligisten: „Nach der Kreisklassen-Meisterschaft der Durchmarsch in die Bezirksliga das bringt einen auch mal an die Grenzen“. Er betont, dass er fast immer noch größtenteils den Kreisklassenkader der Saison 2016/17 zur Verfügung hat. Die letzten beiden Reischacher Ergebnisse lassen auf alle Fälle aufhorchen: jeweils ein 1:1 gegen Buchbach 2 und beim TSV Ampfing. Tipp: 2:0 für Taufkirchen

HELMUT FINDELSBERGER

BSG-Kader:

Schlerf, L. Loher; Krraki, Götzberger, Schediwy, Scholz, M. Loher, Eichinger, Huber, Hamburger, Keuter, Dwor-schak, Papantoniou, Unterreithmeier, A. Hahn, M. Hahn, Lukas Winhart.